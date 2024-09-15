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Есть слухи о Голливудском наркобанке, который потенциально поставляет кетамин актеру Мэтью Перри.

Врачи и учреждения, замешанные в affair

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Образ чистоты любимого актера из 'Друзей' был поставлен под сомнение после его смерти
Образ чистоты любимого актера из 'Друзей' был поставлен под сомнение после его смерти

Есть слухи о Голливудском наркобанке, который потенциально поставляет кетамин актеру Мэтью Перри.

Год назад, якобы, актёр сериала "Друзья" Мэттью Пэри скончался в своём бассейне после якобы длительного потребления кетamina. Два медицинских работника в настоящее время находятся под судом по этому делу. Могут ли эти медицинские работники быть частью более широкой голливудской наркосиндикаты, поставляющей знаменитостям запрещенные вещества?

В настоящее время пять человек, в том числе два врача, находятся под судом. Их обвиняют в том, что они поставляли кеттамин Мэттью Пэри в течение нескольких месяцев, который он использовал перед своей трагической смертью в октябре 2023 года. По сообщениям СМИ, эти врачи могут получить длительные тюремные сроки, вплоть до десяти лет, так как они якобы назначали высокотоксичное наркотическое средство без медицинских показаний.

Согласно сайту "TMZ", два врача, находящиеся под судом, могут быть всего лишь верхушкой айсберга в Голливуде. Согласно их отчетам, существует сложная сеть криминальных врачей, которые поставляют незаконные вещества богатым знаменитостям, проживающим в Лос-Анджелесе. В документальном фильме "TMZ расследует Мэттью Пэри и секретную наркосеть знаменитостей" сообщается, что два врача не являются отдельными случаями, а являются частью сложной, невыявленной наркосети знаменитостей.

Весь документальный фильм будет показан на Fox в понедельник. В документальном фильме знаменитости, такие как Келли Осборн, выражают свои опасения по поводу врачей, которые выдают рецепты известным наркоманам в обмен на деньги. Она описывает это как многомиллионный бизнес. Брэндон Новак, звезда "Jackass" и бывший наркоман, подтверждает эту ситуацию, заявляя, что он получал наркотики из офисов врачей за деньги. Даже полноценные реабилитационные центры якобы вовлечены в эту сеть.

Мэттью Пэри якобы вводил кеттамин ежедневно перед своей смертью

Пэри открыто говорил о своих проблемах с наркотиками в своей автобиографии 2022 года. В возрасте 18 лет он был зависим от алкоголя. Затем он перешел к потреблению больших количеств таблеток, в том числе оксикодона и ксанакса. В 1990-х годах у него были серьезные физические осложнения, и он перенес 14 операций, в том числе на поджелудочной железе и кишечнике.

В наиболее трудный период, после завершения успешного сериала "Друзья" в 2003 году, он якобы потреблял до 55 таблеток опиоидов в день. За годы он прошел 64 программы детоксикации, посетил 15 реабилитационных центров, был в психиатрической помощи и посетил около 6000 собраний Анонимных Алкоголиков. Несмотря на это, в последние годы он воспринимался как чистый. Однако после его смерти было раскрыто, что его общественный имидж был обманчив: обвинение утверждает, что в сентябре 2023 года Пэри попросил своего ассистента достать кеттамин для него. Его ассистент подтвердил в заявлении, что Пэри вводил себе кеттамин шесть-восемь раз в день перед своей смертью.

Документальный фильм "TMZ расследует Мэттью Пэри и секретную наркосеть знаменитостей" предполагает, что два врача, находящиеся под судом, не являются отдельными случаями, а являются частью более крупной, невыявленной наркосети знаменитостей. Мэттью Пэри, согласно обвинению, вводил кеттамин ежедневно перед своей смертью в октябре 2023 года, несмотря на свой общественный имидж чистоты в последние годы.

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