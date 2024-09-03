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КультураНовостиГерцогиня Меган

Есть ли подлинные намерения за его планами возвращения?

ССЫЛКИ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПРИНЦ ХАРРИ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ С СВОЕЙСЕМЬЙ И СВОЕЙ РОДИНОЙ. НО ДОВЕРИЯ КО ТОМУ, ЧТО ЭТИ ГОВОРЯТ ИСТИНУ, НЕТ.

 and  Anthony Ross
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Возможно, принц Гарри раздумывает о возвращении в Англию.
Возможно, принц Гарри раздумывает о возвращении в Англию.

Слухи о возвращении Гарри в Великобританию продолжают циркулировать

- Есть ли подлинные намерения за его планами возвращения?

В 39 лет Гарри является предметом обсуждений в Великобритании, где перед его днем рождения 15 сентября ходят слухи. Некоторые считают, что он планирует королевское возвращение и частичное возвращение на родину, в то время как другие отвергают эту идею.

Гарри проживает в Монтесито, Калифорния, со своей женой Меган, 43 года, и детьми. Они оставили свои королевские обязанности и переехали в Северную Америку в 2020 году. С тех пор они критиковали королевскую семью, в том числе в мемуарах Гарри "Запасной". Недавно "Mail on Sunday" обнародовал сенсационную информацию, утверждая, что Гарри планирует comeback, ссылаясь на неназванные источники.

Сообщается, что Гарри обращался за советом к доверенным лицам из своего прошлого в Великобритании. Это якобы первый шаг в стратегии по восстановлению испорченной репутации Гарри. План включает в себя больше времени, проведенного на родине, но нет упоминаний о постоянном возвращении в Англию. Цель, похоже, состоит в том, чтобы наладить отношения с его отцом, королем Карлом III (75 лет), и потенциально воссоединиться с семьей в некоторой степени. Однако отношения между Гарри и его отцом были напряженными в течение многих лет, и источники сообщают, что его связь с старшим братом и наследником, принцем Уильямом (42 года), отсутствует.

Согласно сообщениям, общественное мнение Гарри ухудшилось, но друг утверждает, что он разработал план по возвращению в британское общество. Сначала Гарри мог бы выполнять простые общественные обязанности с минимальным шумом, что, возможно, также повысило бы его популярность среди общественности.

Планы Гарри вернуться домой?

Однако источники из BBC и "Телеграф" рисуют противоположную картину. Надежные источники якобы сообщили британскому общественному вещателю, что Гарри не намерен возвращаться на родину навсегда или формально интегрироваться обратно в королевскую жизнь.

Согласно "Телеграфу", у Гарри нет планов comeback, ссылаясь на инсайдеров, которые утверждают, что он не заинтересован в возобновлении обязанностей в Великобритании и твердо привержен своему будущему в США.only time will tell who's spinning the truth.

Дуquesa Меган проживает со своим мужем, герцогом Сассекским Гарри, в Монтесито, Калифорния. Несмотря на недавние слухи о потенциальном королевском comeback Гарри, источники из заслуживающих доверия британских СМИ, таких как BBC и "Телеграф", сообщают, что Гарри не намерен возвращаться в Великобританию навсегда или формально возвращаться в королевскую жизнь, с Дукессой Меган, вероятно, сопровождающей его.

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