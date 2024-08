Есть ли какие-нибудь вкусные безалкогольные вина, которые сохраняют свой вкус?

В ответе на запрос сразу: Нет, наш писатель придерживался тренда и обследовал винный погреб. Он приходит к разочаровывающему выводу: это вещество лишено вкуса. Однако с определенными смесями можно все же насладиться напитком в чайное время.

Удручающие статистические данные ясно представлены. Снижение потребления пива три десятилетия назад также привело к уменьшению потребления вина в Германии, как сообщает Немецкий винный институт (DWI). Все больше людей стремятся сократить или полностью отказаться от употребления алкоголя по разным причинам. В результате розничные торговцы и рестораны предлагают широкий ассортимент новых напитков. Продажи безалкогольных вин, популярно известных как "деалкоголизированные", удвоились в 2023 году, согласно данным DWI, и этот тренд набирает обороты, не только в винной индустрии.

Лукас Клосkowski, совладелец "Винкультура" - часто называемый "самым смелым винным магазином Берлина", по словам винного журналиста Стюарта Пиготта, заметил растущий спрос. Он объясняет, что "мало и нет" относится к коллекции менее крепких и безалкогольных напитков в современной терминологии. Хотя эти напитки занимают относительно небольшую площадь в Винкультуре, они занимают значительное место на полке. Лукас рассказывает, что когда предыдущий владелец магазина больше не мог употреблять алкоголь, он начал поиски идеальной альтернативы.

Кислинка, сладость и синтетическая аstringенция

Обнаружение приятного безалкогольного напитка может показаться сложной задачей, как обнаружил Клосkowski после нескольких недель тщательных исследований. Несмотря на то, что деалкоголизированные вина становятся более доступными, немногие могут похвастаться приятным вкусом. Клосkowski, который попробовал около 20 различных альтернатив, предлагаемых различными розничными торговцами - от немецкого, испанского, французского и итальянского происхождения, - заметил tanto различий и общих черт. Хотя некоторые бутылки, особенно из Испании, могли похвастаться фруктовым вкусом, многие были доминированы уксусом, сахаром и синтетической аstringенцией. Несмотря на их усилия, клиенты остались с вкусом пресного сока или выдержанного вина, напоминающего остатки вечеринки после испарения алкоголя.

Сок из айвы: революционное изменение

Однако среди молочно-секретных предложений в Винкультуре были найдены некоторые исключительные альтернативы. Радикальный выбор привел к замечательному открытию: фантастический сок из айвы из Франконской винодельни Стефана Ветера. За €12 за бутылку этот безалкогольный деликатес предлагает симфонию фруктовых сахаров, кислот и танинов - подобно гармоничному вину. Используя концентрированные ароматы, этот сок танцует на языке и небе, обволакивая рот и оставляя послевкусие, которое стимулирует вкусовые рецепторы.

Не менее впечатляющими были различные творения фруктового погреба на нижнем Рейне, фруктовых прессов в Швабских Альпах и Клаар Фрукт Ферментов на Шхаазе.

ПETER VAN NAHMEN, известный своими изысканными "однородовыми" соками, такими как те, которые получены из винограда Рислинг и Шпатбургундер (Пино Нуар), особенно ценится за их чарующую сладость - хотя и приобретенный вкус. Менее сладкий дикий сливовый сок из северной Италии, который стоит около €8, является прекрасным дополнением к ягнятине, говядине, дичи и грибам. Ван Нахмен гордится тем, что во время государственного банкета в дворце Bellevue британский монарх Карл III попросил подать этот дикий сливовый сок.

Смеси, созданные Клаар Фрукт Ферментами, также произвели длительное впечатление. Клаар "Прокси Рот", безалкогольная альтернатива красному вину, появляется из тщательного смешения ежевики, ежевичного цвета, красного свеклы, аронии, имбиря, листьев грецкого ореха, стеблей яблок и цедры айвы. Бархатистая горечь Прокси Рот делает его отличным спутником еды, сравнимым по цене с элитными винами.

Наслаждение "чаем"?

Углекислые фруктовые соки от Гегера более доступны и предлагают сложные вкусовые профили благодаря своим травяным и пряным компонентам. Например, Гегера рекомендует Prisecco Nr. 11 с незрелым Boskop грушей и дубовыми листьями или Aecht Bitter с зеленой охотничьей грушей и полынью в качестве идеальных аперитивов. Чтобы дополнить еду, Гегера советует Prisecco Nr. 15 с красной смородиной, малиной и крыжовником; Aecht Bitter с ясноткой, шиповником и цветками ежевики; и Cuvee Nr. 23 с вишнями, яблоками и ежевикой.

Ван Нахмен также создает игристые фруктовые секко, подобные тем, которые сделаны из яблок и айвы. Они более приятны для потребления на второй или третий день, когда часть газации уже испарилась. Однако это не относится к революционному творению Питера Ван Нахмена, деlectable, слегка игристые JuicyTeas. Это три различных смеси, созданные из соков и чайных настоев. Будь то Даржилинг, ревень и роза, жасмин, железняк и Рислинг, или белый чай, ваниль и айва - сочетание может показаться дикой жидкой экспериментом, но оно так хорошо сбалансировано по вкусу, что журналист наслаждается им во всех его формах. Стоимость около 9 евро также примечательна.

"Без алкоголя" не полностью лишено алкоголя"

**Винодельня Рейнхессен "Св. Антоний" также специализируется на чае со своим модным филиалом, Chato Zero. Там они разливают "Инфинитеас" по цене около 10 евро за бутылку: "Герцог Чёрного чая" и "Герцогиня Ройбос". Оба содержат не только чай - тема этой статьи: деалкоголизированное вино! В обоих случаях оно происходит из Испании и произведено из белого винограда Шардоне. Эти смеси приятно легкие, с тонким ароматом вина и приятной кислотностью - и с максимальным содержанием алкоголя 0,5% об., что эквивалентно четырем граммам на литр. Несмотря на то, что это юридически считается безалкогольным, небольшое количество служит вкусу. В отличие от ДжусиТи, Инфинитеас имеют fewer fruit aromas, which makes them better suited for "food pairing".

Для тех, кто ищет подобный вариант без газации, рассмотрите 36° Гренанш и 32° Рислинг от Йёрга Гегера, два уникальных "тихих спутника обеда", которые стоят около 16 евро каждый и также сделаны из деалкоголизированного вина. Виноград Гренанш смешивается с соком сливы и травами, а Рислинг - с соком яблока и травами. Остаточный алкоголь не превышает 0,3% об.

**Самый дорогой вариант вина, найденный журналистом, Мури Дринкс от Лукаса Клосковски, также имеет низкое содержание алкоголя. Исключительно доступный в Германии, Мури Дринкс бывает в пяти газированных вариантах по 23 евро и одном не газированном по 20 евро. Произведенные в Копенгагене с использованием кефирных зерен, они имеют уникальный вкус, который не соответствует обычным вкусовым ожиданиям и требует некоторой храбрости, чтобы попробовать. Несмотря на впечатляющий маркетинг и статус в высокой кухне, они полностью раскрывают свой аромат только после открытия и проветривания в течение дня.

Деалкоголизированные вина не единственный ответ на растущий спрос на менее алкогольные напитки. Однако они не так чисты и не подчиняются таким строгим регламентам, как качественные вина. Процесс деалкоголизации, разработанный виноделом Рейнгессена Карлом Юнгом более века назад, все еще имеет три основных недостатка: он устраняет ароматы, алкоголь, который несет вкус, и заменяет потерю сахаром. Более того, все методы трудоемки, неэкологичны и дороги.

Шесть рекомендаций для тех, кто все еще хочет попробовать:

Германия: "Карл Юнг" (белое: Шардоне, Рислинг или Кюве; розовое: Гренанш из Испании; красное: Мерло, Каберне или Кюве), около 6 евро.

Германия: "Доктор Ло" от Др. Лоосен (белое: Рислинг), 9-10 евро

Германия: "Фабельhaft drink & drive" (белое: Рислинг), 13-16 евро

Испания: "Торрес Натурео 0,0" (белое: Мускат; розовое: Каберне Совиньон; красное: Сира), 8 до 10 евро

Испания: "Торрес Сангре де Торо" (белое: Мускат; розовое: Кюве из Сира и Каберне Совиньон; красное: Гренанш и Сира), 7 до 9 евро

Италия: "Доппио Пассо" (белое: Мускат или Грилло; красное: Кюве), около 7 до 9 евро.

