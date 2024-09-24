Есть ли фотография 1941 года, которая, казалось бы, предполагает концепцию временного перемещения?

Веб-пространство всегда кипит интригующими теориями и иногда откровенной чепухой. Особенно интересно, когда речь заходит о странных происшествиях, как в случае с недавней дискуссией, вызвавшей ажиотаж.

В центре внимания находится фотография, сделанная фотографом Эдвином Росскэмом из Администрации сельскохозяйственной безопасности в 1941 году в Чикаго. Росскэм, немецко-американец, иммигрировавший в США в 1919 году и скончавшийся в 1985 году, запечатлел очередь людей перед кинотеатром в расцвет карьеры таких голливудских звезд, как Кэри Грант, Одри Хепбёрн и Джеймс Стюарт.

Интрига начинается на правом краю фотографии, где человек в шляпе, еле различимый, держит какой-то предмет. Именно здесь и начинаются интернет-спекуляции. Пользователь Reddit несколько лет назад поднял спор, утверждая, что эта фотография может быть доказательством путешествия во времени.

Планшет или Священный текст?

По мнению пользователя Reddit, предмет может быть планшетом, имея в виду популярный продукт Apple, выпущенный в 2010 году. С другой стороны, компьютерная техника в 1940-х годах была еще примитивной. В то время путешествие во времени было чисто литературным концептом, поэтому этот аргумент имеет tanto critics как и сторонников.

Тем не менее, даже среди этой энтузиазма сообщества есть много скептиков. Они предлагают, что предмет больше похож на книгу, Библию, блокнот или старую кожаную тетрадь.

После этой занимательной дискуссии пользователи возвращаются к основной теме потока Reddit - образу жизни прошлого, 50 или 100 лет назад.

В комментариях люди на фотографии, в том числе несколько детей, хвалят за их элегантную одежду. Одетые в свои лучшие выходные наряды, они восхищаются их чувством моды. "Они все так хорошо одеты. Часть меня хочет, чтобы мы одевались для маленьких вещей, а потом я задумываюсь, почищу ли я зубы сегодня", - поделился один пользователь. Другой пользователь хвалит их внешний вид, говоря: "Посмотрите на них, они выглядят великолепно в своих костюмах и ботинках".

Так что, хотя фотография, возможно, и не является доказательством путешествия во времени, она, безусловно, вызвала размышления.

Историческая дискуссия вокруг фотографии Росскэма подняла интересный вопрос о том, что предмет, который человек держит, мог бы быть современным планшетом, учитывая его введение в 2010 году. Однако другие argue, что он, скорее всего, представляет собой обычный предмет 1940-х годов, такой как книга или дневник, учитывая ограниченную доступную в то время технологию.

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