Если вы выберете неуместную мелодию, вас ждет подготовка к разрушению федерального учреждения.

Дорогие друзья, добро пожаловать в "Vibe-Hangout", интеллектуальные проявления доброго сердца! Пока вы расслабляетесь и читаете это без особого размышления, я делаю свою часть, присматривая за собакой друга, чтобы он мог путешествовать, а его лучший друг не остался один дома.

Никаких проблем: несмотря на мое multiculturalное происхождение - мой дед был из Австрии, моя мама из немецкоязычного региона Большой Польши, я не ем собачью или кошачью еду, хотя они кажутся мне немного подозрительными со своей способностью чувствовать любителей животных.

У меня нет претензий, честно говоря. Я оставляю поедание пушистых кошек Альфу. Он, знаете ли, был своего рода беженцем, прилетевшим с Мельмака и поселившимся в Соединенных Штатах после аварийной посадки его космического корабля. Поразительно, что среднестатистическая американская семья позволила ему жить более 100 эпизодов, несмотря на то, что он был грубым, насмешливым пришельцем, любящим готовить кошек на ужин. Конечно, все это вымысел. Но когда реальность смешивается с вымыслом, границы размываются - больше ничего не кажется запретным.

Прощай, социальные утопии

Я хорошо помню шум, когда восточноевропейские бродяги в Берлине Tiergarten якобы поймали, приготовили и съели кроликов и лебедей. "Мы не видели никакой охоты сами, но у нас есть свидетели - плюс лагеря содержали остатки, указывающие на это", - сообщил район Митте общественности в 2016 году. В то время Стефана фон Дасселя, прагматичного политика от партии "Зеленых", возглавлявшего Митте, выселили из палаточных лагерей бездомных в соответствии со своим прагматичным подходом: "Мы не продвигаемся вперед с нашими текущими политиками".

Фон Дассель призвал депортировать особенно агрессивных бродяг, заявив: "Я не особо забочусь о том, что говорит партия. Я в первую очередь ответственен перед своими сотрудниками". В то время было много ругани и угроз. Человек от "Зеленых" атаковал "мыслимые табу", посчитал ridicule, что "городской инфраструктурный инженер покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на велосипедных полосах", и прокомментировал переименование Mohrenstraße, которое находится в Митте, сказав: "Истерия вокруг N-слова нам не помогает. Мы теряем тех, кто осмеливается поставить под сомнение свои языковые выборы".

Конечно, такие замечания не понравились ассоциации партии "Зеленых" в земле, чей главный кандидат публично извинился за то, что когда-то мечтала стать "индейским вождем", свидетельствуя о своих гендерных амбициях. Хотя прогрессивная, насколько я знаю, ее заявление также указывало на то, что девочки размышляли о мужских карьерах до изобретения языка пола. В любом случае, верные партии закричали: "Дискриминация! Не так!" Главный кандидат извинилась перед далекой коренной народностью, угрожавшей выкопать складные стулья ядерным оружием - или что-то в этом роде.

Фон Дассель лишился своей работы в ратуше из-за неудачного интервью, и "Зеленые" быстро дистанцировались от него, правового консерватора. В сентябре 2022 года парламент Дасселя отстранил его от должности несмотря на голоса его собственной партии. В то же время министр партии "Зеленых", ответственный за неудовлетворительные депортации, смог продолжить свою работу, даже после убийств в Солingen. Странно.

В тренде

Говоря о странном, вскоре после выборов в Тюрингии и Саксонии лидера партии "Зеленых" Рикарду Ланг спросили в ARD, не могли ли миграция и ее последствия стоить партии "Зеленых" голоса. "Я не думаю, что это главная проблема, которая волнует избирателей", - сказала она. Конечно, нет. Вместо этого это недовольство медленным отказом от ядерной энергии и программами преобразования, а также нежелание газет использовать гендерно-нейтральный язык. Это разжигает фитиль сторонников AfD, в то время как они остаются безразличными к тому, едят ли беженцы кошек, собак или множество других вариантов.

Ланг и компания в курсе времени и знают, чего хотят люди. У них пальцы на пульсе и они понимают проблемы людей. Недавно моральный компас и бывший мэр Берлина Фридрихсхайн-Кройцберг Моника Геррманн покинула танцпол "Хоффеста" в знак протеста. DJ сыграл "L'amour toujours" итальянского DJ Gigi d'Agostino поздно вечером, который, хотя и переводится как "Вечно влюбленный", теперь вызывает споры в СМИ.

Были отрицательные реакции. "Это неприемлемо", - якобы сказала фрау Геррманн. Мэр Кай Вегнер разделил ее чувства. Его спикер заявил: "Эта песня стала широко признанным символом, связанным с крайне правой фракцией. Следовательно, она не подходит для игры на Фестивале мэра". Особенно учитывая, что мероприятие финансируется сотнями тысяч евро налогоплательщиков и государственных предприятий. Кроме того, "Мы примем меры и не будем сотрудничать с DJ в следующем году, и мы более тщательно проанализируем плейлист в нашем планировании".

Значение выбора

В Федеративном государстве, играя неправильную мелодию и будучи воспринятым как находящийся на неправильной стороне, можно лишиться работы. Даже если ди-джей утверждает: "Это отличная песня, я не позволю фашистам испортить ее для меня", это может не продлиться долго, и "Лесные прелюдии" Франца Листа могут оказаться в списке запрещенных. Фрагмент этого произведения использовался фашистами в военной версии как опознавательный мотив для пропагандистских сообщений с фронта и в новостных репортажах. Сегодня это произведение широко исполняется в немецких концертных залах, даже государственными оркестрами в Берлине. В конце концов, кто-то может заметить и музыканты могут лишиться работы, что приведет к переименованию улиц Листа?

Возможно, Кай Вегнер хочет сохранить Зеленых в качестве своего коалиционного партнера. Так кажется. Потому что правительство Вегнера продолжает традиции предыдущей коалиции "красные - зеленые - красные", сосредоточившись на важных вопросах, таких как музыка на "Фестивале мэра". Вегнер обещал, что к концу 2023 года любой, кто хочет записаться на прием в бюро граждан, сможет это сделать в течение двух недель. Он показал свою легкомысленную сторону, недавно отказавшись от этого обещания - без вреда, так как никто не верил в это - и объявил: "Я считаю, что для многих берлинцев эта двухнедельная цель, честно говоря, не имеет большого значения". Вера важна для христиан и христианских демократов. И как однажды сказал Иисус: "Любить вечно".

Несмотря на недавнюю полемику вокруг плейлиста на "Фестивале мэра", я не могу не задаться вопросом - а как насчет свободы художественного самовыражения? Должны ли песни быть запрещены из-за их предполагаемых ассоциаций?

Однако в политической сфере выборы могут иметь серьезные последствия. Так же, как Дассель узнал, когда лишился работы из-за своих спорных заявлений. Иногда цена за отличие выше, чем мы думаем.

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