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Если вы встретите бизона в его естественной среде обитания, который смотрит на вас, знаете ли вы, какие шаги следует предпринять?

Встречи с бизонами в Йеллоустионе и других национальных парках могут быть захватывающими, но эти травоеды могут представлять угрозу, если люди подходят слишком близко и провоцируют их.

 and  Anne Legman
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Пляска со смертью": пешеход рассказывает о встрече с агрессивным бизоном, заснятой на камеру....
Пляска со смертью": пешеход рассказывает о встрече с агрессивным бизоном, заснятой на камеру. Прослушайте рассказ Ребекки Кларк о встрече с агрессивным бизоном во время прогулки по уединенному парку в Техасе.

Если вы встретите бизона в его естественной среде обитания, который смотрит на вас, знаете ли вы, какие шаги следует предпринять?

Она испытывала сильную привязанность к третьему по величине государственному парку Техаса после своего первого сольного похода и кемпинга там год назад. Расположенный примерно в двух часах езды на машине от Луббока или Амарилло, Капрок возглавляет список мест, которые привлекают посетителей своими потрясающими голубыми небесами, прериями и характерными красными скальными образованиями.

Капрок также может похвастаться любопытной достопримечательностью - своей обширной стаей диких бизонов, насчитывающей около 350 голов в конце 2022 года. Хотя эти величественные создания Великих Равнин изначально не были в фокусе ее внимания, это скоро изменилось.

Она поделилась своей историей с CNN Эдом Лавандерой, рассказывая, как она столкнулась с стадом бизонов, возвращаясь с озера Тео.

"Я решила подождать, пока они не перейдут через тропу, а затем я продолжу мимо них", - объяснила она. Но животные не спешили уходить, что заставило ее приблизиться ближе, чем рекомендуемая безопасная дистанция. Она запечатлела этот момент на своем телефоне.

На записи было слышно, как она говорит: "Спасибо, я ценю это", проходя мимо бизонов.

Ситуация быстро стала опасной, когда один из раздраженных бизонов заметил ее. "Как только я увидела, что он поворачивается, я знала, что он идет за мной", - сказала она.

Верный себе, бизон зарядил, сократив расстояние между ними всего за две секунды. Несмотря на ее отчаянные попытки убежать, она описала инцидент как "невероятно быстрый".

"Он ударил меня в спину, толкнул меня, зацепил, а затем перевернул меня лицом вверх в куст мескита". Она оказалась раненой и одинокой. Вопрос был: сможет ли она выдержать?

‘Люди могут пострадать’

Если разозлить, не трудно понять, почему эти грозные создания, весящие от 907 до 998 килограммов у взрослых самцов и около 454 килограммов у взрослых самок, могут представлять значительную угрозу для невооруженных людей, таких как она. Добавьте их острые рога и удивительную скорость (по крайней мере, 50 км/ч), и у вас есть непрощающийся противник.

Контакт с европейскими поселенцами привел к катастрофическому сокращению поголовья бизонов, почти приведя их к вымиранию в конце 1800-х годов. Консерваторы вмешались, чтобы гарантировать выживание вида. Сегодня они можно найти в различных частях 12 штатов США. Национальный парк Йеллоустон - единственное место, где эти животные паслись непрерывно со времен доисторических времен.

По мере роста популярности диких территорий управление взаимоотношениями между людьми и дикой природой становится сложным. Вот где пригождаются эксперты, такие как Крис Джеримия, старший биолог по бизонам в Йеллоустоне.

В XIX веке была создана картина, изображающая индейцев, охотящихся на бизонов, чего они называли

"Когда вы впервые видите grizzly bear, волка или бизона в этом парке, это опыт, который вы никогда не забудете", - сказал Джеримия CNN Лавандеры. "Но это также значит, что люди могут пострадать. Важно сообщать посетителям, что они должны поддерживать дистанцию и уважать пространство животных".

Но как эти мирные стада, казалось бы, довольные пастьбой, могут уживаться с теми, кто просто хочет их наблюдать?

"Если их разозлить, бизоны могут стать крайне агрессивными, защищаясь", - объяснил Джеримия.

Как избежать нападения бизона

Поддержание безопасной дистанции - лучшая стратегия для предотвращения столкновений с этими созданиями. Однако экспертные рекомендации различаются.

Служба национальных парков рекомендует держаться на расстоянии 30 метров (или два автобуса) от бизонов. Консерватория Каталины рекомендует поддерживать дистанцию 40 ярдов (или 38 метров), в то время как Парки Канады советуют держаться хотя бы на 100 метров (примерно 330 футов) в стороне.

Убедитесь, что вы получили местные рекомендации перед тем, как отправиться в парк, и подумайте о том, чтобы взять с собой камеру с телеобъективом, чтобы делать фотографии с безопасного расстояния не менее 25 ярдов. Не приближайтесь слишком близко, чтобы не соблазняться подойти ближе.

Признаки возбуждения

Даже без специальных знаний вы часто можете почувствовать, что что-то не так.

"Животные дадут вам знать, когда вы слишком близко", - сказал Джеримия. "Они поднимут хвост прямо вверх, потрясут или потрясут головой, поцарапают землю, и это значит, что вы определенно слишком близко". Просто быть замеченным достаточно, чтобы поставить вас на высокую тревогу, согласно Управлению дикой природой Юты. "Если вы встретите бизона и он перестанет делать то, что делал, чтобы обратить на вас внимание, вы слишком близко и должны постепенно отступить".

Другие признаки возможных проблем с бизонами:

Наблюдатели видят бизонов с доски для прогулок в Национальном парке Йеллоустоун. Отдыхающие, посещающие парк, должны обратить внимание на поддержание уважительного расстояния от бизонов и других диких животных, избегая любых близких контактов.

• Он продолжает смотреть на вас.• Он качает головой из стороны в сторону и ревет или фыркает.• Он поворачивается к вам спиной, поднимает хвост и испражняется.• Он делает "притворное нападение", когда животное начинает бежать, но останавливается, не дойдя до контакта.

Если вы заметите эти признаки, вот что вам нужно сделать:

"Лучше всего отступить. Так что я буквально повернусь и уйду", - посоветовал Джеримия. "Чем быстрее вы уйдете, тем лучше. Это basically то, чего от вас просит животное".

Особенно важно быть внимательным в следующие моменты:

• Май и июнь (когда коровы очень защищают своих телят).• Июль и август (это брачный сезон, известный как "rut", когда быки становятся агрессивными).• Когда вы едете на велосипеде (вы можете нечаянно приблизиться к стадам слишком быстро и тихо).• Если вы с собаками (держите их на поводке).

Консерватория Каталины рекомендует шуметь во время ходьбы, чтобы не напугать бизонов, и не носить наушники, чтобы также слышать потенциальную дикую природу поблизости.

Если вы ходите, консерватория Каталины советует не быть слишком привязанным к тропе, согласно Управлению дикой природой Юты.

Если вы идете в поход и буйвол находится рядом или на тропе, Управление дикой природы Юты рекомендует либо сделать шаг назад и вернуться тем же путем, либо покинуть тропу и дать животному значительное расстояние при прохождении его.

Наихудший сценарий - это быть атакованным, как Ребекка Кларк в Техасе. Если это произойдет, Консерватория Каталины советует:

• Действуйте решительно, кричите громко и размахивайте руками.• Если возможно, бросьте что-нибудь, что может отвлечь внимание буйвола.• Если избежать столкновения невозможно, ложитесь на землю как можно ниже и защитите голову и торс.• Притворяться мертвым может остановить атаку.

Однако, если на вас с разбегу несется двухтонное животное с рогами со скоростью 30 миль в час, "Вы, скорее всего, получите серьезные травмы", предупредил Джеримия.

Бизон расслабляется в заснеженном пейзаже долины Ламар, национального парка Йеллоустоун. Усиленное рассматривание со стороны бизона является признаком того, что он воспринимает ваше присутствие как вторжение на его территорию.

'Я думала, что парализована'

Ребекка Кларк была полностью осведомлена о своих травмах.

"Я знала, что он меня ударил. Я не знала, что он меня задел. ... Честно говоря, я думала, что парализована. Это меня так сильно онемело", - сказала она. "Я перевернулась и поняла, что мне нужна помощь. Это была моя первая реакция".

К счастью для Кларк, она оставалась в сознании и могла двигаться. Она начала отправлять сообщения о помощи своему сыну и двум друзьям. В какой-то момент она почувствовала, что ее бутылка с водой протекает. Но это была кровь от ранения.

Стадо буйволов оставалось вблизи Кларк, она сказала, пока парк-рейнджер не приехал на помощь примерно через 40 минут, по ее оценке. Примерно через 10 минут после этого прибыли медицинские работники.

Она провела в больнице шесть дней и получила полный уход за ранами, чтобы предотвратить заражение от трехдюймовой раны на спине, сказала Кларк. Она решила поделиться своим видео в социальных сетях, чтобы другие могли извлечь уроки из ее опыта.

"Вы знаете, я не была так активна в изучении буйволов, как должна была быть, прежде чем пойти в поход".

Но она не хочет, чтобы кто-то избегал дикой природы из-за того, что произошло с ней.

"Я пытаюсь сохранить возможность исследовать природу".

После своего тревожного столкновения с буйволом Ребекка Кларк задумалась о важности понимания поведения и правил безопасности в дикой природе, особенно животных, таких как буйволы, которые привлекают популярные дикие места.

Посещение парка штата Капрок Каньонс, известного своими потрясающими природными ландшафтами и большим стадом диких буйволов, должно включать тщательное изучение и подготовку.

Стадо бизонов пасется возле Северного края Национального парка Гранд-Каньон летом 2020. Оказывайте повышенную бдительность в присутствии бизонов в июле и августе, так как это время их брачного сезона.

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