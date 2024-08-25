Если вы встретите бизона в его естественной среде обитания, который смотрит на вас, знаете ли вы, какие шаги следует предпринять?

Она испытывала сильную привязанность к третьему по величине государственному парку Техаса после своего первого сольного похода и кемпинга там год назад. Расположенный примерно в двух часах езды на машине от Луббока или Амарилло, Капрок возглавляет список мест, которые привлекают посетителей своими потрясающими голубыми небесами, прериями и характерными красными скальными образованиями.

Капрок также может похвастаться любопытной достопримечательностью - своей обширной стаей диких бизонов, насчитывающей около 350 голов в конце 2022 года. Хотя эти величественные создания Великих Равнин изначально не были в фокусе ее внимания, это скоро изменилось.

Она поделилась своей историей с CNN Эдом Лавандерой, рассказывая, как она столкнулась с стадом бизонов, возвращаясь с озера Тео.

"Я решила подождать, пока они не перейдут через тропу, а затем я продолжу мимо них", - объяснила она. Но животные не спешили уходить, что заставило ее приблизиться ближе, чем рекомендуемая безопасная дистанция. Она запечатлела этот момент на своем телефоне.

На записи было слышно, как она говорит: "Спасибо, я ценю это", проходя мимо бизонов.

Ситуация быстро стала опасной, когда один из раздраженных бизонов заметил ее. "Как только я увидела, что он поворачивается, я знала, что он идет за мной", - сказала она.

Верный себе, бизон зарядил, сократив расстояние между ними всего за две секунды. Несмотря на ее отчаянные попытки убежать, она описала инцидент как "невероятно быстрый".

"Он ударил меня в спину, толкнул меня, зацепил, а затем перевернул меня лицом вверх в куст мескита". Она оказалась раненой и одинокой. Вопрос был: сможет ли она выдержать?

‘Люди могут пострадать’

Если разозлить, не трудно понять, почему эти грозные создания, весящие от 907 до 998 килограммов у взрослых самцов и около 454 килограммов у взрослых самок, могут представлять значительную угрозу для невооруженных людей, таких как она. Добавьте их острые рога и удивительную скорость (по крайней мере, 50 км/ч), и у вас есть непрощающийся противник.

Контакт с европейскими поселенцами привел к катастрофическому сокращению поголовья бизонов, почти приведя их к вымиранию в конце 1800-х годов. Консерваторы вмешались, чтобы гарантировать выживание вида. Сегодня они можно найти в различных частях 12 штатов США. Национальный парк Йеллоустон - единственное место, где эти животные паслись непрерывно со времен доисторических времен.

По мере роста популярности диких территорий управление взаимоотношениями между людьми и дикой природой становится сложным. Вот где пригождаются эксперты, такие как Крис Джеримия, старший биолог по бизонам в Йеллоустоне.

"Когда вы впервые видите grizzly bear, волка или бизона в этом парке, это опыт, который вы никогда не забудете", - сказал Джеримия CNN Лавандеры. "Но это также значит, что люди могут пострадать. Важно сообщать посетителям, что они должны поддерживать дистанцию и уважать пространство животных".

Но как эти мирные стада, казалось бы, довольные пастьбой, могут уживаться с теми, кто просто хочет их наблюдать?

"Если их разозлить, бизоны могут стать крайне агрессивными, защищаясь", - объяснил Джеримия.

Как избежать нападения бизона

Поддержание безопасной дистанции - лучшая стратегия для предотвращения столкновений с этими созданиями. Однако экспертные рекомендации различаются.

Служба национальных парков рекомендует держаться на расстоянии 30 метров (или два автобуса) от бизонов. Консерватория Каталины рекомендует поддерживать дистанцию 40 ярдов (или 38 метров), в то время как Парки Канады советуют держаться хотя бы на 100 метров (примерно 330 футов) в стороне.

Убедитесь, что вы получили местные рекомендации перед тем, как отправиться в парк, и подумайте о том, чтобы взять с собой камеру с телеобъективом, чтобы делать фотографии с безопасного расстояния не менее 25 ярдов. Не приближайтесь слишком близко, чтобы не соблазняться подойти ближе.

Признаки возбуждения

Даже без специальных знаний вы часто можете почувствовать, что что-то не так.

"Животные дадут вам знать, когда вы слишком близко", - сказал Джеримия. "Они поднимут хвост прямо вверх, потрясут или потрясут головой, поцарапают землю, и это значит, что вы определенно слишком близко". Просто быть замеченным достаточно, чтобы поставить вас на высокую тревогу, согласно Управлению дикой природой Юты. "Если вы встретите бизона и он перестанет делать то, что делал, чтобы обратить на вас внимание, вы слишком близко и должны постепенно отступить".

Другие признаки возможных проблем с бизонами:

• Он продолжает смотреть на вас.• Он качает головой из стороны в сторону и ревет или фыркает.• Он поворачивается к вам спиной, поднимает хвост и испражняется.• Он делает "притворное нападение", когда животное начинает бежать, но останавливается, не дойдя до контакта.

Если вы заметите эти признаки, вот что вам нужно сделать:

"Лучше всего отступить. Так что я буквально повернусь и уйду", - посоветовал Джеримия. "Чем быстрее вы уйдете, тем лучше. Это basically то, чего от вас просит животное".

Особенно важно быть внимательным в следующие моменты:

• Май и июнь (когда коровы очень защищают своих телят).• Июль и август (это брачный сезон, известный как "rut", когда быки становятся агрессивными).• Когда вы едете на велосипеде (вы можете нечаянно приблизиться к стадам слишком быстро и тихо).• Если вы с собаками (держите их на поводке).

Консерватория Каталины рекомендует шуметь во время ходьбы, чтобы не напугать бизонов, и не носить наушники, чтобы также слышать потенциальную дикую природу поблизости.

Если вы ходите, консерватория Каталины советует не быть слишком привязанным к тропе, согласно Управлению дикой природой Юты.

Если вы идете в поход и буйвол находится рядом или на тропе, Управление дикой природы Юты рекомендует либо сделать шаг назад и вернуться тем же путем, либо покинуть тропу и дать животному значительное расстояние при прохождении его.

Наихудший сценарий - это быть атакованным, как Ребекка Кларк в Техасе. Если это произойдет, Консерватория Каталины советует:

• Действуйте решительно, кричите громко и размахивайте руками.• Если возможно, бросьте что-нибудь, что может отвлечь внимание буйвола.• Если избежать столкновения невозможно, ложитесь на землю как можно ниже и защитите голову и торс.• Притворяться мертвым может остановить атаку.

Однако, если на вас с разбегу несется двухтонное животное с рогами со скоростью 30 миль в час, "Вы, скорее всего, получите серьезные травмы", предупредил Джеримия.

'Я думала, что парализована'

Ребекка Кларк была полностью осведомлена о своих травмах.

"Я знала, что он меня ударил. Я не знала, что он меня задел. ... Честно говоря, я думала, что парализована. Это меня так сильно онемело", - сказала она. "Я перевернулась и поняла, что мне нужна помощь. Это была моя первая реакция".

К счастью для Кларк, она оставалась в сознании и могла двигаться. Она начала отправлять сообщения о помощи своему сыну и двум друзьям. В какой-то момент она почувствовала, что ее бутылка с водой протекает. Но это была кровь от ранения.

Стадо буйволов оставалось вблизи Кларк, она сказала, пока парк-рейнджер не приехал на помощь примерно через 40 минут, по ее оценке. Примерно через 10 минут после этого прибыли медицинские работники.

Она провела в больнице шесть дней и получила полный уход за ранами, чтобы предотвратить заражение от трехдюймовой раны на спине, сказала Кларк. Она решила поделиться своим видео в социальных сетях, чтобы другие могли извлечь уроки из ее опыта.

"Вы знаете, я не была так активна в изучении буйволов, как должна была быть, прежде чем пойти в поход".

Но она не хочет, чтобы кто-то избегал дикой природы из-за того, что произошло с ней.

"Я пытаюсь сохранить возможность исследовать природу".

После своего тревожного столкновения с буйволом Ребекка Кларк задумалась о важности понимания поведения и правил безопасности в дикой природе, особенно животных, таких как буйволы, которые привлекают популярные дикие места.

Посещение парка штата Капрок Каньонс, известного своими потрясающими природными ландшафтами и большим стадом диких буйволов, должно включать тщательное изучение и подготовку.

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