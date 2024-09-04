- Если вы думаете о продаже своего дома, но все же остаетесь его жильцом, привлекательна ли вам перспектива выйти на пенсию?

Переезд в пожилом возрасте и адаптация к новому окружению представляют собой серьезное испытание для многих пожилых людей. Воспоминания о том, как они растили своих детей в этом же доме и наблюдали за играми своих внуков в гостиной, объясняют, почему у многих пожилых людей есть сильные эмоциональные связи со своим жильем. Однако содержание дома может быть дорогим, даже если он уже полностью оплачен.

Даже живя бесплатно, финансовые трудности могут возникнуть, особенно когда требуются крупные ремонтные работы, высокие членские взносы съедают пенсию или доход от услуг по уходу на дому недостаточен. Любовь к дому в пожилом возрасте может неожиданно обернуться финансовой проблемой.

Жизненный доход от продажи недвижимости

На первый взгляд, жизненный доход может показаться решением. Пожилые собственники продают свою недвижимость и получают постоянный доход вместо единовременной выплаты. Этот доход продолжается до конца их жизни, что называется жизненным доходом. Они также могут договориться с компанией, предоставляющей жизненный доход, о привилегии, называемой узуфрукт, которая регистрируется в реестре недвижимости. Это гарантирует, что пожилый человек может жить в доме бесплатно на всю жизнь или сдавать его в аренду без оплаты. Еще одно преимущество: техническое обслуживание недвижимости теперь ложится на покупателя. "Покупатель также оплачивает налог на имущество", - говорит Маркус Будде, эксперт по ипотечному финансированию в кредитном посреднике Dr. Klein.

Для многих накопления на пенсию являются одной из основных причин покупки недвижимости. Однако якобы источник безопасности может стать финансовой нагрузкой во время пенсии.

Поддержание собственного дома, дополнение пенсии и отсутствие забот о техническом обслуживании недвижимости звучит заманчиво, но центры потребителей предупреждают, что планы жизненного дохода - это дорогие продукты, и фактически полученная сумма минимальна. Эксперты поэтому советуют продать недвижимость, если возникнут сомнения, так как это обычно приводит к более высокой единовременной выплате, чем выплаты по плану жизненного дохода.

Защита родственников с минимальным сроком

Те, кто выбирает жизненный доход, получают его ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. "Для недвижимости стоимостью около 350 000 евро можно ожидать около 800 евро в месяц", - говорит Будде. Точная сумма зависит от стоимости покупки недвижимости и возраста продавца. Чем старше продавец, тем выше выплаты.

Поскольку пожилые люди отказываются от права собственности на недвижимость при заключении договора о жизненном доходе, они больше не могут передать ее по наследству. Однако для финансовой защиты своих родственников пенсионер может договориться с поставщиком жизненного дохода о минимальном сроке. Если пенсионер умрет раньше согласованного срока, родственники теперь получат выплаты по плану жизненного дохода до согласованной даты. Супруги также могут таким образом защитить друг друга.

Для тех, кто не хочет уходить на пенсию, продолжение работы является вариантом. Информация о доступных моделях, бонусах пенсионного страхования, налоговых обязательствах и планах премий отсрочки пенсии правительства.

Чтобы получать жизненный доход, пенсионеры могут обратиться к частным лицам, коммерческим поставщикам, таким как Deutsche Leibrenten AG и Deutsche Immobilien-Renten AG, или фондам. Требования варьируются в зависимости от поставщика. Например, минимальный возраст в Stiftung Liebenau составляет 65 лет, а стоимость недвижимости должна составлять не менее 200 000 евро. tanto Deutsche Leibrenten AG, как и Stiftung Liebenau, разрешают наличие ипотеки, но остаточная задолженность должна составлять от 20 до 50 процентов от рыночной стоимости недвижимости. Пенсионеры должны получить несколько не обязывающих предложений, чтобы максимизировать сумму выплат.

Сначала продажа дома частному лицу может показаться проще. Однако это сопряжено с рисками. Те, кто хочет продать, должны обязательно включить право узуфрукта или право проживания в нотариальный договор купли-продажи и зарегистрировать его как обременение в реестре недвижимости - даже при сделках с членами семьи. Дети, планирующие унаследовать родительский дом на протяжении всей жизни родителей, могут сэкономить налог на наследство или дарение через модель аннуитета и оказать финансовую поддержку своим родителям.

Пенсионеры не должны соглашаться на план жизненного дохода с незнакомцами. У них ограниченные возможности для оценки финансовой стабильности другой стороны. Банки и другие финансовые институты оценивают платежеспособность контрагента перед каждым заключением договора. Риск высок, что частные лица могут не сделать своевременные или, в худшем случае, вообще никакие выплаты.

Хотя это редко бывает, коммерческие поставщики могут прекратить выплаты, например, если они подадут заявление о банкротстве. Хотя пожилые люди все еще могут жить в недвижимости благодаря зарегистрированному праву проживания в реестре недвижимости, выплаты по плану жизненного дохода могут прекратиться. В этом случае пожилый человек продал свою недвижимость по сниженной цене, но обещанная финансовая выгода может не материализоваться. Поэтому также разумно тщательно выбирать поставщика. Или, может быть, просто продать дом после всего.

Следующие два предложения содержат фразу "пенсионное страхование":

Накопления на пенсию многих пожилых людей являются одной из основных причин покупки недвижимости, но якобы источник безопасности может стать финансовой нагрузкой во время пенсии, побуждая некоторых рассматривать другие варианты, такие как пенсионное страхование.

Для тех, кто не хочет уходить на пенсию или полагаться исключительно на финансовые доходы от своей недвижимости, продолжение работы или пенсионное страхование могут обеспечить дополнительный доход и безопасность.

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