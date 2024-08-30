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ЭкономикаНовостиВзрыв цен

Если Украина отключит свой последний трубопровод, цены на природный газ могут потенциально подняться?

С декабря российский газ перестанет проходить через Украину и направляться на запад. Кремль предупреждает о финансовых последствиях для потребителей, но одновременно отмечает отсутствие повода для паники.

 and  James Williams
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Экспорт газа через трубопровод в Суздале, Курской области, продолжается бесперебойно, направляя...
Экспорт газа через трубопровод в Суздале, Курской области, продолжается бесперебойно, направляя российский газ на западные рынки в данный момент.

- Если Украина отключит свой последний трубопровод, цены на природный газ могут потенциально подняться?

Вечный страх: Газопроводы из России перестают функционировать. Германия стала независимой от этого источника. Однако Австрия, Венгрия и Словакия по-прежнему зависят от российского газа через трубопровод. Эта зависимость вот-вот закончится. Володмир Зеленский, президент Украины, объявил, что пятилетний контракт на использование украинского трубопровода не будет продлен и истечет в декабре. Россия ответила угрозами. Дмитрий Песков, спикер Кремля, предупредил европейских потребителей о значительном увеличении цен на газ. Однако есть серьезные сомнения в этом.

Цены на газ взлетели из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине привел к резкому увеличению цен на газ. Новым частным клиентам в Германии приходилось платить до 40 центов за киловатт-час поставщикам газа после вторжения России на Украину в 2022 году. Однако цены later упали ниже 10 центов. Также сыграли роль мягкая погода и слабая экономика, которая снизила спрос на энергию. В основном, импорт сжиженного природного газа и поставки из Нидерландов и Норвегии восполнили дефицит.

Неудивительно, что Украина позволяет истечь сроку действия единственного оставшегося трубопровода. Страна недавно стремилась показать свою надежность, но не намерена больше поддерживать энергетический бизнес России. Украина принимает потерю доходов от транзита газа, которые составили 1,4 миллиарда евро в 2022 году, согласно данным центрального банка.

Вред от войны может увеличить цены

Последние европейские потребители российского трубопроводного газа сокращают свою зависимость. Например, в Австрии в конце 2023 года 98% импорта газа приходилось на Россию, но к июню этого года этот показатель снизился до 83%. Сжиженный природный газ доступен и доступен по справедливой цене на глобальном рынке. Ведутся также переговоры о поставках газа из Азербайджана, которые должны пройти через территорию России. Кроме того, Россия продолжает поставлять большие объемы сжиженного природного газа в Европейский союз, несмотря на все санкции. По данным CREA, она поставила 3,6 миллиарда евро в первом полугодии 2024 года. Венгрия получает значительную часть своего газа из России через трубопровод, проходящий через Черное море в Турцию.

Увеличение цен ожидается, если трубопровод будет поврежден из-за войны. Это может произойти в любой момент, поскольку российский газовый хаб Суджа находится прямо в приграничном регионе, где продвинулись украинские войска. Офиensive вызвала резкий рост цены на газ на голландской бирже TTF до почти 40 евро за мегаватт-час в начале августа, самого высокого уровня с начала года. С тех пор она немного снизилась. Специалисты, упомянутые в "Handelsblatt", были менее тревожными, чем Кремль. Один эксперт сказал: "В случае внезапного прекращения транзита через Украину цена на газ может вырасти до 45 евро за мегаватт-час и оставаться на этом уровне в течение нескольких недель, пока все страны не убедятся, что они могут получить газ из альтернативных источников".

Истечение контракта на украинский трубопровод способствует взлету цен на газ для европейских потребителей, как предупреждали официальные лица России. Несмотря на угрозы Кремля, страны Европы, такие как Австрия и Венгрия, активно сокращают свою зависимость от импорта российского газа, оставляя их уязвимыми для любых потенциальных перебоев или увеличения цен.

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