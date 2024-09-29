Если после долгой забастовки причала начнутся работы, то нужно быть готовым к тому, что бананы, алкоголь, шоколад и вишни будут скудными.

Бизнес с тревогой следит за приближающимся дедлайном 12:01 ночи в понедельник, когда нет никаких признаков прогресса в достижении соглашения, чтобы предотвратить забастовку десятков тысяч докеров. Многие компании делают все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной остановке, но есть ограничения.

Финансово и логистически не имеет смысла перевозить многие товары, прибывающие в порты Восточного побережья через альтернативные маршруты или по воздуху. Это означает, что в случае продолжительной забастовки Америка может столкнуться с нехваткой шоколада, алкоголя, популярных фруктов, включая бананы и вишни, и некоторых моделей автомобилей. Цены на доступные товары могут вырасти в результате.

Рождественские покупки остаются без изменений

Хорошие новости в том, что ваши рождественские покупки, возможно, не пострадают так сильно, как вы боитесь. Обычно к этому времени года 70% товаров, которые розничные торговцы запасают для праздников, уже доставлены через порты. Из-за угрозы забастовки этот процент в этом году даже выше.

Как заявил Джонатан Голд, вице-президент по цепочке поставок и таможенной политике Национальной федерации розничной торговли, CNN: "Обычно пик сезона доставки приходится на июль-ноябрь. В этом году они начали гораздо раньше, в конце мая или начале июня".

Голд признал, что не все товары, которые розничные торговцы планируют предложить покупателям на праздники, уже прибыли. "Есть ограничения на то, сколько можно привезти в любой данный момент времени", - сказал он. Федерация розничной торговли и ее члены обеспокоены тем, сколько времени потребуется, чтобы оправиться даже от краткосрочной забастовки.

"Остановка на один день занимает три-пять дней, чтобы оправиться", - сказал он. "Чем дольше, тем хуже".

Он сказал, что последняя значительная трудовая дискуссия на западных побережьях, 11-дневная блокировка профсоюзных работников в 2002 году, заняла шесть месяцев, чтобы вернуться к норме.

Бананы, бананы, бананы

Большинство праздничных товаров можно хранить в складах или контейнерах для доставки в течение нескольких месяцев. Однако скоропортящиеся товары, такие как фрукты и овощи, проходят через порты и не могут храниться в течение длительного времени. Лучший пример этого - бананы, самый популярный фрукт в Соединенных Штатах.

Большинство бананов, потребляемых в Соединенных Штатах, импортируются, и 1,2 миллиона метрических тонн бананов проходят через порты, представляемые ILA. Более четверти потребления бананов в США приходится на эти порты, согласно данным Американской ассоциации сельского хозяйства.

Однако и другие импортируемые товары, такие как 90% импортированных вишен и значительная часть других фруктов, также находятся под угрозой. Хотя есть и местные источники этих продуктов, таких как вишни из Мичигана и западных штатов, спрос на продукт превышает возможности американских производителей.

Специализированные пищевые продукты, такие как импортированный шоколад и мясо из Европы, также находятся под угрозой быстрого истощения запасов.

Потребители, которые любят импортные товары, будут затронуты, и эти товары, по крайней мере, станут дороже.

Сырье, используемое американскими производителями продуктов питания, такое как какао и сахар, также проходит через порты и находится под угрозой забастовки. Ингредиенты для шоколада на Хэллоуин уже прибыли, и они, возможно, не повлияют на производство к Рождеству. Однако производство для начала следующего года может быть затронуто в зависимости от продолжительности забастовки, что сделает трудно найти конфеты на День святого Валентина.

Пейте, пока еще можно

Американские любители напитков имеют много домашних вариантов, если они хотят выпить. Однако многие предпочитают импортированные напитки из Европы, Южной Америки или Карибского бассейна, такие как немецкое пиво, французское вино, шотландский и ирландский виски или ром и текила.

Импортированные напитки и спиртные напитки являются основными товарами, обрабатываемыми в порту Нью-Йорка и Нью-Джерси, крупнейшем порту, который может быть закрыт этой забастовкой, и третьем по величине в стране.

"Эта потенциальная забастовка происходит в самое неподходящее время", - сказал Крис Свонгер, CEO Ассоциации дистилляторов, CNN. "Мы готовимся к большому сезону продаж спиртных напитков перед праздниками. Даже однодневная забастовка может иметь значительные последствия".

Хотя Свонгер сказал, что его члены также делают ранние поставки перед дедлайном забастовки, он признал, что они не смогли привезти все, что им нужно на остаток года.

"Вы можете увидеть влияние в ликерном магазине в течение месяца, в зависимости от запасов", - сказал он.

Кроме того, 18% пива, потребляемого в Соединенных Штатах, импортируется, а также от 25% до 33% вина, и почти весь ром. Многие из этих импортов поступают через восточные и Мексиканский залив порты.

Найдите машину, которую хотите

Хорошие новости в том, что запасы новых автомобилей в США почти вернулись к уровням до пандемии, согласно Cox Automotive, с большинством европейских брендов, имеющих запасы выше средней отрасли.

"В ближайшей перспективе потребители и дилеры почувствуют мало влияния от забастовки ILA", - сказал Эрин Китинг, исполнительный аналитик в Cox.

Однако даже здоровый запас составляет всего два-три месяца автомобилей, с популярными моделями, имеющими более короткий запас. Длительная забастовка может исчерпать этот запас.

Представители европейских автопроизводителей не смогли сказать, насколько они будут затронуты в настоящее время.

"Очень сложно предсказать влияние", - сказал Марк Гиллис, представитель Volkswagen, CNN. "Даже если забастовка продлится всего один-два дня, это создаст задержки".

Несколько лет назад дефицит newly produced vehicles и последующий рост цен были вызваны нехваткой необходимых компонентов для их сборки. Эта ситуация была связана с перебоями в поставках. К сожалению, потенциальные трудовые споры могут вновь вызвать эти проблемы, влияя на поставки автозапчастей, не только из местных источников, но и из зарубежных рынков, таких как Европа и Азия. Важно отметить, что даже если производитель автомобилей сможет получить большинство необходимых деталей через порты, они все равно не смогут завершить автомобиль с 99% его компонентов.

Крис Фрей, старший менеджер по бизнес-аналитике в Cox, заявил: "С учетом того, что производственные мощности расположены в Среднем Западе, различные предприятия могут столкнуться с последствиями, вызванными их операционной тактикой - будь то использование системы "точно в срок" или поддержание запасов". В целом, автомобильная промышленность сильно зависит от хорошо отлаженной, тщательно скоординированной цепочки поставок. Проблемы в этой сложной системе могут привести к быстрым и болезненным последствиям".

Несмотря на потенциальную забастовку, большинство праздничных товаров уже были отправлены и вряд ли будут существенно затронуты. Однако скоропортящиеся продукты, такие как бананы и некоторые фрукты, а также импортируемые продукты питания и напитки могут столкнуться с дефицитом и ростом цен из-за забастовки.

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