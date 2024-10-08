Если Китай будет бороться с экономикой, могут ли все его меры стимулирования помочь восстановлению?

С января 2020 года жизненная сила города, представленная индексом Hang Seng, испытала беспрецедентное последовательное падение из-за финансовых трудностей и ограничений пандемии, затронувших как полуавтономный регион, так и материковый Китай.

Однако в конце сентября индекс неожиданно пошел вверх после объявлений высшего руководства Китая о мерах по поддержке экономики страны. Индекс вырос более чем на 18%, что является самым большим двухнедельным ростом за почти два десятилетия. Лунь считает, что стимулирующие меры должны были появиться раньше, но лучше поздно, чем никогда.

“Раньше у нас не было ничего, кроме пальцев, чтобы считать каждый день”, - сказал он CNN из своего офиса в районе Каулун-Бэй, символизируя отсутствие бизнеса. “Но теперь мы получаем звонки. Вещи улучшаются”.

Рынки Гонконга и Китая демонстрируют заметный рост. Однако то, будет ли ралли продолжаться и распространятся ли преимущества стимулирующих мер за пределы инвесторов на фондовом рынке, влияя на реальную экономику, которая борется с риском дефляции и рискует не выполнить цель роста в 5%, зависит от того, что остается несказанным.

На данный момент объявленные меры в основном касаются монетарной политики, что включает в себя решения, принятые центральными банками для регулирования процентных ставок и борьбы с инфляцией. Китай в основном воздерживался от объявления фискальных мер, таких как налоговые руководства или другие меры, влияющие на государственные расходы.

“Проблема, похоже, заключается в отсутствии доверия потребителей”, - отметили экономисты Nikko Asset Management в отчете от 24 сентября. “Идеальным шагом было бы использование ‘тяжелой артиллерии’ путем объявления дополнительных фискальных политик. Такие действия могли бы исправить эту кризис доверия, укрепить аппетит к риску и стимулировать экономику”.

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, написал в посте в социальных сетях, что это могло бы стать “моментом ‘все, что угодно’” для Китая, если его лидеры решат действовать более решительно, чем уже объявлено.

Важное объявление может состояться уже во вторник, когда Национальная комиссия развития и реформ Китая, главный экономический планирующий орган страны, проведет пресс-конференцию для представления пакета политик по стимулированию экономики.

Не нужно гадать на кофейной гуще

Многие экономисты расходятся во мнениях о том, что именно Пекин должен сделать. Однако существует консенсус по одному вопросу: после долгого ожидания руководство демонстрирует решимость.

Вывод основан на уникальности одновременной совместной пресс-конференции губернатора Народного банка Китая Пана Гонгшэна, министра Национальной финансовой регуляторной администрации Ли Юньцзе и председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Ву Цинь, которая состоялась 24 сентября, согласно экономистам Nikko.

“В системе, характеризующейся неясностью, способ объявления официального заявления привлек наше внимание. Прошли те времена, когда приходилось расшифровывать двусмысленные заявления, оставляющие место для интерпретации”, - написали они.

Три финансовых руководителя напрямую обратились к журналистам tanto из Китая, как и из-за рубежа, на спешно организованном мероприятии, указывая на приверженность прозрачности в отношении столь значительного сдвига в политике, заключили они.

Пан объявил о снижении нескольких процентных ставок и требований к резервам наличности для банков. Он также объявил о снижении действующих процентных ставок по ипотеке и снижении минимальных первоначальных взносов по ипотеке для повторных покупателей жилья, чтобы поддержать слабеющий сектор недвижимости, который многие экономисты считают основным источником различных финансовых проблем Китая.

“Это не похоже ни на что другое”, - заявили экономисты HSBC, возглавляемые Джинг Люй, в записке для инвесторов на прошлой неделе, назвав пресс-конференцию необычной. “Все происходит одновременно. Но это только начало”.

HSBC ожидает, что Пекин объявит о фискальных расходах в размере 1 триллиона юаней ($142 миллиона) на потребительские товары или крупномасштабные строительные проекты, которые напрямую стимулируют экономику.

Еще 1 триллион юаней может быть выделен на рекапитализацию банков или помощь заемным местным правительствам для выпуска облигаций. Хотя это не стимулирует экономику напрямую, предотвращение финансового риска может быть полезным, добавил HSBC.

Нужны значительные средства

Рейтерс сообщил 26 сентября, что Китай планирует выпустить специальные государственные облигации на сумму 2 триллиона юаней ($284 миллиарда) в этом году в рамках своего нового фискального стимула.

Деньги, полученные от специальных облигаций, выпущенных Министерством финансов, будут использоваться для стимулирования покупки более крупной или новой бытовой техники, такой как стиральные машины или холодильники, и для модернизации промышленного оборудования. Часть средств также будет использоваться для ежемесячного пособия в размере около 800 юаней ($114) на ребенка для каждого второго ребенка и последующих детей, чтобы стимулировать более крупные семьи.

Некоторые экономисты считают, что руководство Китая под руководством Си Цзиньпина обладает ресурсами для более масштабного финансового предприятия.

Цзя Кан, бывший директор связанного с Министерством финансов think tank, сказал газете “Жэньминь жибао” на прошлой неделе, что недавнее ужесточение монетарной политики было важным, и фискальная политика должна идти в ногу.

Он предложил, чтобы Пекин выпустил до 10 триллионов юаней ($1,4 триллиона) долгосрочных государственных облигаций специально для финансирования важной инфраструктуры и общественных работ, которые частные компании не могут профинансировать.

Цзя, ныне президент частного think tank Китайской академии новой экономики поставки, считает, что выпуск облигаций на сумму 10 триллионов юаней был бы “разумным”, поскольку Китай уже предпринимал подобные шаги в прошлом.

В 2008 году страна представила существенный фискальный пакет стоимостью около 4 триллионов юаней ($570 миллиардов), чтобы смягчить последствия глобального финансового кризиса. По словам Цзя, с тех пор экономика Китая росла быстрыми темпами, что делает возможным выпуск облигаций государственного займа в размере от 4 до 10 триллионов юаней.

Аналитики Barclays считают, что фискальный план на сумму 10 триллионов юаней, распределенный в течение двух лет, мог бы существенно стимулировать экономику, добавив 1 полный процентный пункт к росту. Однако они считают это лишь спекуляцией на данный момент.

Эксперты сошлись во мнении, что любые существенные стимулирующие меры должны в первую очередь решать проблему избытка предложения на рынке недвижимости.

Как отметил Чи Ло из BNP Paribas Asset Management на прошлой неделе, "Смена политики... привела к впечатляющему росту китайских фондовых индексов, который, возможно, продлится в краткосрочной перспективе. Однако сильная вера в экономический поворот необходима для поддержания восстановления китайской экономики и финансовых рынков".

Бизнес-сектор в Гонконге и Китае испытывает значительный рост благодаря объявленным стимулирующим мерам. Эти меры, в основном ориентированные на денежно-кредитную политику, привели к неожиданному росту индекса Hang Seng в городе.

По мнению экономистов Nikko Asset Management, для дальнейшей поддержки экономики и укрепления доверия потребителей было бы идеально, если бы власти объявили дополнительные фискальные политики, такие как налоговые руководства или меры по государственным расходам.

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