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ОбществоНовостиТом Неувирт, также известный как Кончита Вурст

Если бы обстоятельства позволили, он бы попытался снова баллотироваться в ЭСК.

Во время интервью победитель Евровидения Том Нойвирт, известный как Кончита Вурст, рассказывает о летних романах, стойкости и возможности вернуться на конкурс песни.

 and  Michael Bootcampf
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Под псевдонимом Том Нойвирт вышло несколько musikalных композиций от известного артистического...
Под псевдонимом Том Нойвирт вышло несколько musikalных композиций от известного артистического alter ego Кончиты Вюрст.

- Если бы обстоятельства позволили, он бы попытался снова баллотироваться в ЭСК.

Начиная с 16 августа, Том Неувирт (35), также известный под своим сценическим псевдонимом Кончита Вурст, отправляется на поиски лучшей трибьют-группы. Он занимает место в жюри шоу "Трибьют - Шоу легенд музыки" на Sat.1 вместе с Йvonne Catterfeld (44) и Bertram Engel (66). Кроме того, к австрийскому музыканту присоединяются певец и барабанщик Удо Линденберга (78) и Петер Маффай (74), чтобы оценить 12 кавер-групп. Трансляция начнется 16 августа (в 20:15), а эпизоды будут доступны на Joyn за неделю до этого.

В интервью spot on news певец рассказывает о своих ожиданиях от трибьют-групп, идеальном лете, возможном возвращении на Евровидение и своей мотивации. Он также делится своими впечатлениями от дебюта в театре в "Лузивузи".

В шоу вы ищете лучшие кавер-группы. Хотя вы сами пробовали covers, с каким артистом вы хотели бы сотрудничать над одной из их песен?

Том Неувирт: Моим первым выбором была бы Чер. Несмотря на то, что у нас нет никакой связи в прошлом, она как-то написала обо мне в твиттере, так что теперь мы, по сути, лучшие друзья, верно? Я бы обожавал работать над пианинной версией "Believe", которая всегда нравится публике.

Какие качества делают кавер-группу стоящей в вашем мнении? И как они могут найти баланс между подлинностью и сохранением сути оригинала?

Неувирт: Этот вопрос сложный. Нужна подлинность, но важно привнести свой стиль и личность. Эмоционально соединяйтесь со своей аудиторией и привносите свой уникальный шарм. Если вы просто копируете оригинал, вы, возможно, отлично исполните кавер, но чтобы действительно преуспеть, найдите свой голос в чужой работе.

Прошло десять лет с вашей победы на Евровидении. Вы бы предпочли соревноваться сейчас или наслаждаться ролью пионера разнообразия?

Неувирт: Все происходит так, как должно, и я навсегда благодарен за эту возможность. Я счастлив тем, как это изменило жизни и моменты, которые мы разделили в сообществе. Но я не могу не почувствовать дух соперничества, когда вижу, как Лорен выигрывает снова. Если появится правильная песня и видение, я бы дал это еще один шанс. Но пока я уважаю то, что произошло, и жду своего времени.

Эра Евровидения была эмоционально изнурительной, с вспышками стресса в интервью. Несмотря на ваш беззаботный образ на сцене, ваша личная жизнь оставалась полной вызовов. Как вы выросли с тех пор, и вы чувствуете себя лучше сейчас?

Текст уже был на английском и не нуждается в переводе.

Неувирт: Конечно, я процветаю сейчас. Возраст и мудрость сыграли свою роль, учитывая, что мне было всего 25. Мой путь обучения был крутым, но теперь я бы справился с этим по-другому. Брать на себя ответственность за свои действия и рост - это ключевой момент. Я полагаюсь на своих друзей, семью и свой внутренний драйв в трудные времена.

Можете ли вы вспомнить конкретную ситуацию, в которой вы хотели бы поступить иначе?

Неувирт: Моя нехватка профессионального опыта и чрезмерно активное эго мешали мне тогда. Я не имел уверенности в принятии решений в бизнесе и музыке. Сейчас у меня более сильное чувство собственного "я" и я меньше беспокоюсь о своем эго. Я ценю вызовы и самоанализ, которые были тогда.

Говоря о вашем новом сингле "Any Day from Now On", который исследует единство и надежду на будущее, вы упоминаете оставление темных облаков позади. Что толкает вас через трудности и держит вас на земле?

Неувирт: Моя поддержка, друзья и семья, а также мой внутренний драйв служат опорой в трудные времена. Я никогда не колеблюсь в самоанализе и столкновении с любыми препятствиями или недовольством, которое возникает. Мудрость моей бабушки также руководила мной, чтобы помнить о том, что самоответственность является ключевой в эти моменты.

Говоря о другой песне: три года назад вы выпустили солнечный "Malibu", который все еще вызывает улыбку на лицах людей в жаркие летние дни. Вы пишете строчки о пляжных приключениях и мимолетных летних романах. Насколько эта история отражает ваши нынешние летние вибрации?

Неувирт: (Смеется) Я еще не был на пляже, но надеюсь, что доберусь до него этим сезоном. Я, знаете ли, большой поклонник пляжей. Мои друзья часто говорят: "Я не могу провести две недели, лежа на пляже." А я отвечаю: "Да, я могу." Я могу легко провести две недели с книгой, не двигаясь с места. Вот чего я действительно жду этим летом.

Вы также дебютировали в театре в этом году. Было ли это удовольствием для вас? Вы наслаждаетесь открытием новых слоев себя?

Неувирт:

Неувирт: Конечно. Я люблю самооткрытие и возможность работать с невероятными талантами, которые мастерски овладели актерским мастерством и многому меня научили. Я думал, что я довольно раскованный, особенно на сцене. Но потом я понял, что актерское мастерство требует еще большей открытости и расслабленности. Играть персонажа не должно быть о том, чтобы выступать, это все о том, чтобы быть как можно более искренним. Особенно в театре. Вы не можете полагаться на репетиции, потому что другой актер может вас удивить чем-то другим. Открытость и гибкость, которые я приобрел, играя, я применяю ко всем выступлениям, и это помогло мне лучше понять себя. Чтобы действительно сиять как актер, вы должны знать себя очень глубоко. Это действительно вдохновляет.

В свете своей роли в "The Tribute - The Show of Music Legends" Том Неувирт, более известный как Кончита Вурст, поделился желанием сотрудничать с Шер над пианинной версией ее песни "Believe". Участие Неувирта в шоу также выявило его мысли о качествах, которые делают выдающуюся кавер-группу; он считает, что аутентичность является ключевой, а также важно включить свой собственный стиль и личность.

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