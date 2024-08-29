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Федеральные земли ГерманииНовостиМесто преступления

Еще трое получают медицинскую помощь после нападения в Солингене.

Что приводит к этой ситуации или что запускает данную ситуацию?

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Утверждаемое исламское нападение в Соллингене вызывает множество вопросов.
Утверждаемое исламское нападение в Соллингене вызывает множество вопросов.

- Еще трое получают медицинскую помощь после нападения в Солингене.

После летального инцидента с ножом в Солingen шесть дней назад, как сообщил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС), трое человек все еще находятся в больнице. Во время совместного заседания комитетов по внутренним делам и интеграции в ландтаге Дюссельдорфа Рёль заявил, что ситуация развивается благоприятно.

Пять других, которые были выписаны из больницы, теперь в безопасности.

Двое мужчин, 56 и 67 лет, и женщина, также 56 лет, погибли в результате предполагаемого экстремистского нападения. Заседание началось с минуты молчания. "Я никогда не забуду ту пятничную ночь", - сказал Рёль, который сразу же прибыл на место.

Он считает, что различные службы безопасности в течение многих лет предупреждали о возможной серьезной угрозе. Однако Солingen стал жестоким напоминанием о том, что "такой теракт может произойти". К сожалению, обычно невозможно предсказать, где произойдут такие акты. Тем не менее, можно сказать: "Государство отреагировало". Подозреваемый был арестован в течение дня после инцидента.

В Солingen перед инцидентом с ножом на городской площади были полицейские, сообщил Рёль. Кроме того, были установлены мобильные блокпосты по соображениям безопасности.

Во время инцидента в Солingen нападавший использовал нож, чтобы убить троих человек на городском фестивале в пятницу вечером и ранить еще восемь. Главным подозреваемым является 26-летний сириец Исса аль-Х., который содержится в Дюссельдорфе.

Федеральная прокуратура в настоящее время расследует его, в частности, по обвинению в убийстве и предполагаемой связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), которая взяла на себя ответственность за нападение и опубликовала видео в маске, подозреваемого в совершении преступления. Главный подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но этого не произошло.

Расследование сосредоточено на понимании места преступления, так как летальный инцидент с ножом произошел на городском фестивале в Солingen в пятницу вечером. Несмотря на усиленные меры безопасности, такие как присутствие полиции на городской площади и мобильные блокпосты, нападение все же произошло.

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 and  Grigoriy Williams
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 and  Alex Stellmacher
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