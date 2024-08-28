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СпортНовостиЛига чемпионов

Еще раз, ZDF транслирует краткие резюме Лиги чемпионов.

Возбуждающее развитие для поклонников футбола: ZDF продолжает обеспечивать всеобъемлющее освещение Лиги чемпионов УЕФА. Компания-вещатель заключила новое трехлетнее соглашение с УЕФА.

 and  Ann Bradley
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- Еще раз, ZDF транслирует краткие резюме Лиги чемпионов.

Зрительская сеть ZDF планирует показывать лучшие моменты свежего сезона Лиги чемпионов UEFA каждую среду вечером. Им удалось заключить партнерство с UEFA на это престижное европейское футбольное событие, которое продлится до 2027 года.

Данное соглашение включает в себя прямые трансляции финала, а также линейные обзоры и права на использование клипов для каждой среды, начиная с 23:00.

Официальная презентация нового сезона Лиги чемпионов

Сперва, ZDF покажет официальную презентацию нового сезона Лиги чемпионов в четверг в 18:00 на "sportstudio.de" и в их медиатеке. Премьера их 1-часового телешоу с обзорами состоится 18 сентября в 23:00. За исключением финала, прямые трансляции матчей Лиги чемпионов будут доступны только на платных веб-стриминговых платформах DAZN и Prime Video.

Лига чемпионов UEFA для нового сезона будет транслироваться в прямом эфире на ZDF's "sportstudio.de" и в их медиатеке в четверг в 18:00. В течение нового сезона фанаты смогут смотреть прямые трансляции матчей Лиги чемпионов, за исключением финала, на платных веб-стриминговых платформах DAZN и Prime Video.

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