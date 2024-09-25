Еще раз, цены на яйца растут.

Цены на яйца в августе выросли на впечатляющие 28,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что является самым значительным ростом среди всех продуктов питания, отслеживаемых Бюро статистики труда.

Рост цен на полках с яйцами лишь царапает поверхность, учитывая, что общие цены на продукты питания остаются относительно стабильными (рост на 0,9% в августе по сравнению с предыдущим годом), а инфляция в более широкой экономике США снижается.

Основной причиной резкого роста цен на яйца является знаменитая эпидемия птичьего гриппа.

Птицы заболевают миллионами, что приводит к сокращению производства яиц и росту цен в супермаркетах из-за необходимости ликвидировать зараженные стада.

"Птичий грипп, безусловно, является причиной роста цен", - отметил Фил Лемперт, аналитик отрасли и редактор SuperMarketGuru.com.

Производство яиц сокращается

С января 2022 года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили, что почти 101 миллион птиц пострадали от высокопатогенного гриппа птиц (ХПБИ) в 48 штатах США.

"Подумайте о их условиях проживания: они тесно упакованы в небольших пространствах с множеством кур", - объяснил Лемперт. "Когда один куриный получает птичий грипп, им приходится ликвидировать всю стаю. Это проблема".

В результате, общее производство яиц в июле снизилось на 2,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно новым данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства США.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства США сообщило о втором подряд снижении численности несушек.

"Влияние вспышки ХПБИ на цены будет тщательно отслеживаться", - прокомментировало Министерство сельского хозяйства США в августе, подчеркнув, что птичий грипп сыграл значительную роль в повышении цен на яйца летом, сократив поголовье несушек в США.

К счастью, цены на яйца не достигли пиков, которых они достигли в конце 2022 и начале 2023 годов. В то время средняя стоимость дюжины крупных яиц высшего сорта достигла рекордных $4,82, согласно данным Бюро статистики труда.

Брайан Москогиури, вице-президент ведущего поставщика яиц Eggs Unlimited, сообщил CNN, что общие инфляционные давление и цены на корма "снизились" с того времени.

"Однако нам нужно время без серьезных сбоев в поставках, чтобы производство восстановилось", - заявил Москогиури.

Где цены на яйца растут быстрее всего

Несмотря на более низкую среднюю цену $3,20 за дюжину яиц в августе, она все еще представляет собой существенный рост по сравнению с до пандемийными временами ($3 за дюжину до Covid-19, согласно данным Бюро статистики труда, начиная с 1980 года).

Теперь американские потребители платят почти вдвое больше за яйца, чем до пандемии. С октября 2019 года средняя цена на яйца выросла на 83%, согласно данным платформы intelligence market Datasembly.

Потребители в некоторых штатах особенно сильно пострадали от роста цен, с Миссисипи на первом месте (+137%), за ней следуют Миссури (+123%), Айова (+116%), Оклахома (+109%) и Алабама (+109%), согласно данным Datasembly.

При рассмотрении данных за последний год Datasembly обнаружила, что цены на яйца больше всего выросли в Гавайях (+49%), Миссисипи (+44%) и Алабаме (+38%).

Резкий рост цен заставил некоторых покупателей задуматься.

Москогиури признал, что спрос в последние недели ослаб, поскольку розничные торговцы передают высокие оптовые цены потребителям.

Однако хорошая новость заключается в том, что оптовые цены начали резко падать, что должно в конечном итоге благоприятно сказаться на потребителях. LL: Разделил этот текст на новый абзац для ясности.

"Если мы сможем продержаться 6-8 месяцев без AI (птичьего гриппа), рынки должны вернуться к более нормальным, долгосрочным средним уровням", - заявил Москогиури.

К сожалению, Кевин Берквіст, менеджер сектора в Институте продовольствия и сельского хозяйства Wells Fargo, предупредил в недавнем отчете, что цены продолжат расти в осенний и праздничный сезон, если вспышка птичьего гриппа сохранится.

'Нет подушки'

Важной частью проблемы может быть консолидация. Как и в других отраслях, в отрасли яиц в последние годы произошло множество слияний, что привело к увеличению зависимости от небольшого числа крупных производителей.

К 2020 году пять крупнейших компаний по производству яиц контролировали от 36% до 40% всех несушек в Соединенных Штатах, согласно недавнему отчету организации Farm Action, посвященной борьбе с корпоративным контролем в системе питания.

Cal-Maine Foods, крупнейший производитель яиц в США, теперь контролирует примерно 20% национальных продаж яиц после нескольких приобретений. Когда цены на яйца резко выросли до рекордных максимумов в начале 2023 года, прибыль Cal-Maine увеличилась на впечатляющие 718%. Cal-Maine отказалась комментировать, когда к ней обратились CNN.

Согласно отчету Farm Action, "Farm Action", высокие цены на яйца в 2022 и 2023 годах были прямым результатом завышения цен со стороны доминирующих производителей яиц, которые воспользовались прикрытием инфляции и птичьего гриппа, чтобы получить прибыль в размере до 40% на дюжину яиц в свободной упаковке".

Басель Мушарабash, управляющий партнер'Anti Monopoly Counsel', фирмы по антимонопольному праву и политике, базирующейся в Техасе, согласился с этой оценкой.

"Нет подушки. При любом шоке есть дефицит предложения. Это помогает поддерживать высокие цены все время", - сказал Мушарабash, главный автор отчета Farm Action.

Эмили Метц, президент и генеральный директор Американского совета по яйцам, национальной маркетинговой организации, представляющей фермеров по яйцам в США, опровергла это утверждение, подчеркнув, что в Соединенных Штатах более 3250 коммерческих ферм по производству яиц и множество брендов яиц на выбор.

"Цены на яйца подвержены влиянию множества факторов, многие из которых находятся вне контроля яйцеферм," - объяснил Метц в интервью CNN по электронной почте, упомянув птичий грипп, значительный спрос, увеличение расходов на корма, труд, топливо и упаковку в качестве основных факторов.

"Американские яйцефермеры прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить доступные цены, одновременно поддерживая стабильное предложение безопасных, вкусных, высококачественных яиц, которые так ценят и на которые так полагаются потребители," - добавил Метц.

Бюджетно ограниченные покупатели страдают больше всего

Резкие колебания цен на яйца наиболее сильно бьют по бюджетам малообеспеченных семей.

Лемперт, аналитик отрасли торговли, отметил, что люди, участвующие в программах продовольственной помощи, часто обращаются к яйцам как к основному источнику белка из-за их доступности.

"Переход от 2 долларов за дюжину яиц до 4 или 5 долларов - это заметное увеличение для тех, кто живет на строгом бюджете," - сказал он. "Когда цены высоки, меня беспокоит, что эта категория населения может не получать достаточное количество белка".

Резкий рост цен на яйца существенно повлиял на предприятия, которые используют яйца как основной ингредиент, что привело к увеличению затрат на различные продукты.

Высокие цены на яйца также повлияли на рестораны и заведения общественного питания, вынуждая некоторых приспосабливать свои меню или цены, чтобы оставаться на плаву.

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