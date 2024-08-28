Еще раз Nvidia превзошла рекорды продаж.

Инвесторы в США с затаенным дыханием ждут квартальных результатов Nvidia. Как и предсказывали, технологический гигант вновь превзошел ожидания, показав рекордные результаты. Несмотря на это, аналитики выразили разочарование из-за завышенных ожиданий. В результате, цена акций резко упала.

Взрывной рост технологий ИИ стимулирует непрерывный рост Nvidia в настоящее время. В заявлении CEO Дженсен Хьюнг заявил: "Nvidia добилась рекордной выручки благодаря глобальному обновлению дата-центров для ИИ". Однако корпоративный гигант в высокопроизводительных чипах ИИ не оправдал возложенных на него ожиданий инвесторов в отношении будущих прогнозов. В результате, акции упали примерно на 3% в поздние часы на Уолл-стрит. Несмотря на это, они все еще торговались примерно на 150% выше своей начальной стоимости за год.

В последнем квартале выручка Nvidia выросла на впечатляющие 122% до $30 миллиардов, что стало пятым подряд кварталом роста более чем на 100%. Аналитики ожидали роста на 112%. Прибыль на акцию, скорректированная по методу США GAAP, выросла на 152% до $0,68. Однако маржа прибыли составила 75,7%, что немного ниже прогнозируемой из-за растущих затрат на производственную мощность.

Для текущего квартала Nvidia прогнозирует выручку в размере $32,5 миллиарда с погрешностью ±2% и скорректированную операционную маржу в размере 75% с погрешностью ±0,5%. Аналитики ожидали выручки в размере $31,69 миллиарда и маржу прибыли в размере 75,5%. Главный инвестиционный директор Running Point Майкл Шулман прокомментировал: "Мы теперь приближаемся к закону больших чисел с этой компанией. Чем больше компания растет, тем сложнее поддерживать тот же темп роста".

Флагманский процессор Blackwell поступил в продажу

Во время объявления CEO Хьюнг объявил, что первые партии нового процессора ИИ, кодовое название "Blackwell", уже отправлены. Спрос на предыдущие поколения чипов "Hopper" по-прежнему высок, сказал Хьюнг.

Однако аналитик Жан-Поль ван Оудехейден из eToro выразил опасения по поводу влияния санкций США против Китая на перспективы роста Nvidia. Он сказал: "Ограниченный доступ к передовым чипам ИИ в Китае сдерживает возможности рынка Nvidia. Необходимы тактические изменения, которые могут привести к дополнительным затратам".

Чтобы преодолеть эти вызовы, Nvidia уже представила облегченные версии чипов ИИ, адаптированные для китайского рынка. Кроме того, компания сталкивается с усиленной конкуренцией. AMD пытается сократить разрыв с лидером рынка посредством стратегических приобретений. Стартапы, такие как кандидат на IPO Cerebras, присматриваются к части прибыльного рынка. В Китае Huawei, как сообщается, планирует вскоре представить новое поколение чипов ИИ.

Комиссия, признавая недавние успехи Nvidia, призывает к дальнейшим инвестициям в технологию ИИ, чтобы сохранить конкурентное преимущество. Однако Комиссия также подчеркивает необходимость эффективного управления производственными затратами Nvidia, чтобы соответствовать растущим ожиданиям инвесторов.

В свете санкций США против Китая Комиссия советует Nvidia изучить новые рынки и развивать стратегические партнерства, чтобы смягчить потенциальное влияние на рост. Комиссия признает усиленную конкуренцию со стороны компаний, таких как AMD, и стартапов на рынке, подчеркивая важность инноваций и гибкости в будущих планах Nvidia.

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