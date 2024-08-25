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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

"Еще раз, это кладбище упоминается": Хасенхюттл критикует сторонников VfL

Вольфсбург не добился сенсации в первом матче Бундеслиги. Но свой собственный тренер выражает недовольство атмосферой в их стадионе.

 and  Alex Stellmacher
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- "Еще раз, это кладбище упоминается": Хасенхюттл критикует сторонников VfL

Тренер Волфсбурга Ральф Хазенхюттль выразил недовольство домашней публикой после поражения со счётом 2:3 от Баварии Мюнхен в первом матче Бундеслиги. "Иногда было немного тихо", - сказал он в интервью DAZN после матча. "Когда мы вступаем в каждый поединок и переворачиваем игру, это дает энергию. Но когда мы пропускаем второй гол, тишина возвращается. Это неправильно".

Расширяя свою критику на пресс-конференции, Хазенхюттль сказал: "Мы приучены преодолевать препятствия и показывать результат, прежде чем просить поддержки. Но я видел в Премьер-лиге, как вся tribuna взрывается, когда мы получаем владение во время штрафного. Нам нужна большая поддержка в такие моменты. Это поможет нам построить что-то здесь в будущем. Это наша общая цель, и иногда я чувствовал, что этого не хватало сегодня".

После поражения Волфсбурга от Баварии Мюнхен было отмечено, что публика в Нижней Саксонии была несколько сдержанной, что, по словам тренера Ральфа Хазенхюттля, повлияло на уровень энергии команды. Более того, во время обсуждения способов улучшения выступления команды Хазенхюттль предложил, что болельщики в Нижней Саксонии могут сыграть решающую роль в поднятии морального духа, проявляя больше поддержки, особенно в важные моменты матчей.

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