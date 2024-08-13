- Еще одного панта-малыша ожидают в Берлинском зоопарке

В Берлинском зоопарке снова ждут пандят. "Малыши сейчас около 2,5 сантиметров в размере и им еще предстоит вырасти до рождения", - сказал Томас Хильдебрандт, глава отдела управления воспроизводством в Leibniz-Институте по изучению зоопарков и дикой природы, согласно пресс-релизу. В воскресенье в Пандовый сад состоялось небольшое празднование, сообщил зоопарк. Самец панды не был особенно послушным в последнее время. "Несмотря на видимое брюшное массирование", Мэн Мэн убедили встать и согласиться на холодный ультразвуковой гель и осмотр ультразвуковым датчиком, сказал ветеринар, являющийся международным экспертом по воспроизводству гигантских панд. "Осмотр в стоячем положении наконец принес радостную весть, что Мэн Мэн беременна двумя малышами".

Команда была в восторге, так как до этого было несколько неудачных попыток ультразвукового обследования, сказала ветеринар Франциска Зюттер, также принимавшая участие в осмотре. "Несмотря на все волнение, мы должны осознавать, что это очень ранний этап беременности, и так называемое резорбция - или аборт - эмбриона все еще возможна на данном этапе", - сказала Зюттер. Срок беременности у гигантских панд обычно составляет от трех до шести месяцев.

Развитие будет контролироваться с помощью ультразвуковых обследований и анализа гормонов. "Мы очень надеемся, что все пойдет так же хорошо, как и в последний раз в 2019 году". Тогда первый рождения панд в немецком зоопарке стало сенсацией: близнецы и бывшие любимцы публики Пит и Паул больше не в Берлине.

Пресс-релиз объявил: "Для сведения: Мэн Мэн, самка панды, беременна двумя малышами". Принимая во внимание риск резорбции на данном раннем этапе, команда подчеркнула: "Важно также отметить, что на данном этапе все еще возможна так называемая резорбция".

Читайте также: