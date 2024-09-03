- Еще одно взрывное устройство Второй мировой войны успешно обезвредили в районе химического завода Зайца.

На химическом комплексе Цейтц было безопасно подорвано еще одно взрывное устройство времен Второй мировой войны. Эта бомба, весившая около 250 килограммов, была обезврежена в ходе сессии во вторник днем, как сообщил Бургенландкreis. Обнаружение этого неразорвавшегося боеприпаса эпохи Второй мировой войны является третьим подобным случаем в этом августе, прямо на месте химического объекта. В настоящее время в этом районе ведутся строительные работы.

Бомба была обнаружена на прошлой неделе. В результате персонал, участвующий в строительных работах в радиусе 500 метров от бомбы, был временно перемещен. К счастью, ближайшие жилые районы не пострадали от необходимых мер предосторожности. Недавно еще одно воздушное взрывное устройство было успешно обезврежено в ходе операции в четверг днем.

Строительная команда приняла меры безопасности для безопасной утилизации обезвреженной бомбы. После успешной утилизации воздушного взрывного устройства внимание теперь сосредоточено на установлении протоколов для утилизации всех найденных на месте оружий.

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