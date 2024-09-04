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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Еще одно осуждение за "поддельные брачные действия".

Этот человек стал знаменит как 'псевдо-स्थंकर' благодаря телевизионному броадкасту и судебным разбирательствам. 50-летнего мужчину недавно признали виновным в мошенничестве. Он должен выступить в местном суде в ноябре.

 and  John Stellmacher
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Лицо, известное как 'обманщик на похоронах', снова арестовано за мошенничество в щодо Ленинградском...
Лицо, известное как 'обманщик на похоронах', снова арестовано за мошенничество в щодо Ленинградском районном суде

- Еще одно осуждение за "поддельные брачные действия".

Председатель ритуальной службы, известный в народе как "Обманщик скорби", получил два года и восемь месяцев тюремного заключения от Ростокского районного суда за мошеннические действия. Мужчина признал свою вину в начале суда в понедельник. Он обманул пожилую пару на крупную сумму, задержал выплаты ремесленникам и нарушил договоры займа. Суд постановил конфисковать около 64 000 евро в качестве компенсации.

Согласно требованию прокуратуры, судья вынес приговор, так как подсудимый не выразил ни малейшего раскаяния или понимания аморальности своих действий на протяжении всего процесса. Приговор был вынесен в результате сделки о признании вины. В 2023 году тот же суд приговорил руководителя ритуальной службы к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения за обман нескольких женщин на значительные суммы и эксплуатацию их эмоционального состояния, как следует из приговора. Решение суда еще не вступило в силу.

Дело "Обманщика скорби" было передано в суд для рассмотрения возможных дальнейших нарушений профессиональной этики в связи с его прошлыми мошенническими действиями. Несмотря на отбывание срока, его бесчестные действия, имеющие серьезные последствия, могут повлечь за собой дальнейшие обвинения в нарушении кодекса профессиональной этики.

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