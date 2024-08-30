- Еще один взрывчатый предмет Второй мировой войны обнаружен в химической промышленности Зайца

В Зайце, на территории химпарка обнаружили еще одну бомбу времен Второй мировой войны весом 250 кг. Согласно отчету округа Бургенланд, это уже третья такая находка в августе. Недавно, в один из четвергов, им удалось успешно нейтрализовать подобное взрывное устройство. На химпарке продолжаются строительные работы. Новая бомба будет нейтрализована на следующей неделе. Угрозы для населения нет, как сообщается.

Власти объявили зону эвакуации из-за чрезвычайной ситуации, вызванной обнаружением новой бомбы времен Второй мировой войны. После нейтрализации бомбы дальнейшие строительные работы на месте будут приостановлены до тех пор, пока зона не будет признана безопасной.

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