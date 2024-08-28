Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОгонь

Еще один лесной пожар в Поснеке

В короткий промежуток времени огнеборцам пришлось povodit' четыре лесные пожара в Пёснеке, последний из которых распространился на площадь около 6000 квадратных метров.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Ритмичная череда лесных пожаров произошла в определённом регионе возле Поßнек, в короткий...
Ритмичная череда лесных пожаров произошла в определённом регионе возле Поßнек, в короткий промежуток времени поразив部分 леса.

- Еще один лесной пожар в Поснеке

В отдалённом уголке леса Посснека вспыхнул ещё один пожар. Местное управление по борьбе с огнём сообщило, что около 6000 квадратных метров листвы охватило пламенем, что стало четвёртым пожаром подряд. Этот последний пожар начался во вторник вечером. В пике борьбы с огнём участвовало примерно 130 пожарных. Из-за труднодоступности места пожара необходимы были длинные шланги. Управление по борьбе с огнём всё ещё занималось послепожарной деятельностью утром в среду.

Интенсивное тепло пожара заставило поблизости раскачиваться деревья. Пожарные неустанно работали над тем, чтобы удержать распространяющиеся языки пламени, опасаясь ещё одной крупной потери леса.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется
Федеральные земли Германии

Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

В период засухи вероятность лесного пожара в Бранденбурге пока сохраняется на заметном уровне. К пятнице, возможно, наступят облегчающие обстоятельства, но специалисты выражают осторожность.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Лейпцигская ярмарка на пути к достижению исторических показателей продаж.
Федеральные земли Германии

Лейпцигская ярмарка на пути к достижению исторических показателей продаж.

Возрождение торговых выставок, конференций и событий оказалось очевидным, и Лейпцигская ярмарка с положительными ожиданиями встречает эту тенденцию в ближайшие годы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Самолет Ryanair на Ибице. Происшествия на рейсах, направляющихся на остров, не являются чем-то...
Экономика

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров.

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров. В своей борьбе против деструктивного поведения и инцидентов на борту самолетов CEO Ryanair Майкл О'Лири предлагает ограничить продажу алкоголя перед полетом в аэропортах. Пассажирам разрешается приобретать только два напитка на один посадочный талон, согласно О'Лири, который обсуждал

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.
Главные темы

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий. Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро. По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно