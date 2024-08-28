- Еще один лесной пожар в Поснеке

В отдалённом уголке леса Посснека вспыхнул ещё один пожар. Местное управление по борьбе с огнём сообщило, что около 6000 квадратных метров листвы охватило пламенем, что стало четвёртым пожаром подряд. Этот последний пожар начался во вторник вечером. В пике борьбы с огнём участвовало примерно 130 пожарных. Из-за труднодоступности места пожара необходимы были длинные шланги. Управление по борьбе с огнём всё ещё занималось послепожарной деятельностью утром в среду.

Интенсивное тепло пожара заставило поблизости раскачиваться деревья. Пожарные неустанно работали над тем, чтобы удержать распространяющиеся языки пламени, опасаясь ещё одной крупной потери леса.

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