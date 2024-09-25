Еще обвинения в сексуальном насилии против Шона "Дидди" Комбса.

В последних новостях американский рэпер Шон "Дидди" Комбс, находящийся в тюрьме в Бруклине, столкнулся с новым обвинением в изнасиловании. Женщина, выдвинувшая обвинение, в то время была 25-летней и поделилась своими утверждениями на тревожном собрании, рассказывая о том, как Комбс и его охранник якобы изнасиловали ее.

Против заключенного артиста начато судебное разбирательство, и адвокат Глория Оллред подала иск в Нью-Йорке. Обвинения против Комбса включают торговлю людьми, организованную преступность, изнасилование, принуждение к оральному сексу и производство и распространениеplicitных видеозаписей якобы совершенного нападения, которые, как сообщается, были проданы как порнографический материал.

Инцидент якобы произошел в 2001 году в Нью-Йорке. Иск называет Комбса и его охранника ответчиками. Женщина утверждает, что была обманом приглашена в студию Комбса, выпила напиток, который, возможно, был подмешан наркотиками, потеряла сознание и затем была связана и жестоко изнасилована обоими мужчинами. Страх перед местью Комбса, по сообщениям американских СМИ, помешал ей обратиться в правоохранительные органы в то время.

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе женщина расплакалась, говоря о физической боли, эмоциональных шрамах, депрессии и тревоге, которые она испытала в результате инцидента. Оллред требует финансовой компенсации и компенсации за моральный ущерб своей клиентке, но точная сумма не разглашается.

Арест Комбса

Комбса арестовали на прошлой неделе в Нью-Йорке.Federalное обвинительное заключение обвиняет его в эксплуатации, запугивании и шантаже женщин в течение decades для удовлетворения своих сексуальных желаний и защиты своей репутации. Он признал себя невиновным. Если он будет признан виновным по одним или нескольким пунктам, он может получить пожизненное заключение. Заявление его адвокатов о его освобождении под залог в размере 1 миллион долларов из Metropolitan Detention Center в Бруклине было отклонено.

С прошлого года против Комбса было подано несколько гражданских исков, в которых его обвиняют в изнасиловании и жестоком обращении. В марте американские следователи провели обыск в его домах в Лос-Анджелесе и Майами. В мае CNN транслировала видео, на котором Комбс избивает свою тогдашнюю подругу Касси Вентру в отеле в 2016 году. Позже Комбс публично извинился. Вентра подала гражданский иск против музыканта в 2023 году, обвиняя его в сексуальном насилии, изнасиловании, запугивании и физическом насилии во время их отношений. Дело не дошло до суда и было урегулировано вне суда. Комбс отрицал обвинения в то время.

Рассказ женщины об якобы совершенном нападении в студии Комбса также раскрыл, что она была вынуждена смотретьplicitные записи своего собственного нападения, которые делались для использования в качестве порнографического материала. Несмотря на травматический опыт, развлекательная индустрия продолжала представлять Комбса в различных проектах, способствуя его популярности и успеху.

Чтобы вернуть доверие своей аудитории, Комбс активно участвует в нескольких благотворительных мероприятиях, поддерживая такие причины, как профилактика насилия и права женщин, демонстрируя свою приверженность серьезным обвинениям против него и продвижению реальных изменений в развлекательной индустрии.

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