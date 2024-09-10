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"Еще многое предстоит сделать" или "Мы еще далеко от цели".

Во время своей поездки в Уэльс принц Уильям воспринимает новость о завершении лечения Кэтрин как положительную, но признает, что впереди долгий путь.

 and  Christian Meier
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Во время своего пребывания в Уэльсе принц Уильям выглядел заметно расслабленным.
Во время своего пребывания в Уэльсе принц Уильям выглядел заметно расслабленным.

"У нас ещё долгий путь впереди"

- "Еще многое предстоит сделать" или "Мы еще далеко от цели".

Сегодня маленький валлийский городок Лланелли бурлил не только из-за визита принца Уильяма в школу "Свисс-Вэлли-Комьюнити", но и в предвкушении его реакции на семейное видео, которое его жена, принцесса Кэтрин (42), опубликовала накануне.

Некоторые местные жители встретили принца Уильяма открытками с пожеланиями выздоровления для его жены. Он поблагодарил их, сказав: "Я действительно ценю это". Когда любопытная жительница Лланелли Полайн Томас, 74 года, спросила о видео Кэтрин, он сказал "The Sun": "Это хорошие новости, но у нас ещё долгий путь впереди".

После посещения школы Уильям, в качестве покровителя Недели воздушной скорой помощи, ненадолго заглянул в штаб-квартиру Уэльской воздушной скорой помощи. Затем он направился на стадион "Лланелли Скарлетс", чтобы выразить поддержку женскому чемпионату мира по регби 2025 года в Уэльсе. Даже там принц казался расслабленным и комфортным.

Видео ломает королевские нормы

Принцесса Кэтрин поделилась необычным видео в понедельник, рассказав, что ее лечение от рака, в том числе химиотерапия, завершилось. Это видео выходит за рамки обычных королевских объявлений, вызывая международный интерес общества. На кадрах запечатлены интимные моменты семьи из пяти человек, такие как прогулки по лесу или по полю кукурузы. В этом видео их детей показывают чаще и более лично, чем когда-либо прежде, с принцем Уильямом, лежащим рядом с Кэтрин на земле и даже целующим ее в щеку - резкий отход от традиционных королевских представлений.

"Я не могу выразить словами, как я облегчена"

В вирусном видео Кэтрин рассказывает о своем пути от лечения до настоящего момента. "По мере того, как лето подходит к концу, я не могу выразить словами, как я облегчена, что закончила химиотерапию", - говорит она. "Последние девять месяцев были очень сложными для нашей семьи. Жизнь, какую мы знали, может измениться в мгновение ока, и нам пришлось научиться плавать по бурным водам и неопределенному пути". Сейчас она сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное, чтобы оставаться свободной от рака. Она также признает, что у нее еще долгий путь впереди для полного выздоровления. Теплые слова поддержки посыпались на Кэтрин, Уильяма и их детей от поклонников королевской семьи по всему миру.

В вирусном видео Кэтрин упомянула, что у нее еще долгий путь впереди для полного выздоровления. Во время своего визита на стадион "Лланелли Скарлетс" принц Уильям выразил поддержку женскому чемпионату мира по регби 2025 года, демонстрируя свою непрерывную силу и солидарность с женщинами.

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