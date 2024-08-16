- ЕС сейчас находится в "погружении" по Украине.

Секретарь СПД Кевин Кюhnert обвиняет лидера ХДС Фридриха Мерца и его партию в том, что они приостановили свою позицию по Украине из-за избирательной кампании в Саксонии. В интервью телеканалу Welt-TV Кюhnert сказал, что Союз на протяжении двух лет давил на правительство с требованием новых поставок оружия, но теперь "они просто замолчали". Он описал это как "тактическую избирательную кампанию".

Кюhnert также поставил под сомнение пригодность Мерца для должности федерального канцлера: "Я не думаю, что этого достаточно для того, кто хочет стать канцлером этой республики с следующего года".

Перед выборами в ландтаг Саксонии 1 сентября опросы показывают тесную гонку между ХДС и АФД. Недавний опрос института Insa показал АФД на 32% и христианских демократов всего немного позади - 29%. Помощь Германии Украине также является темой избирательной кампании. Министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer призвал к сокращению военной помощи, что было раскритиковано даже внутри его собственной партии. Лидер партии Мерц не прокомментировал это.

Кюhnert подчеркнул сильную позицию АФД на выборах в ландтаг Саксонии, сказав: "С АФД на 32% в опросах ясно, что они серьезная сила, с которой нужно считаться на этих выборах". Он также добавил: "Факт того, что позиции ХДС по Украине стали менее громкими во время избирательной кампании, возможно, связан с присутствием АФД и их позицией по этому вопросу".

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