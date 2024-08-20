- ЕС не намерен взимать дополнительные тарифы на электромобили китайского производства.

ЕС не будет вводить временные дополнительные налоги на китайские электромобили. Изначально планировалось ввести высокие компенсационные тарифы, задним числом, в определенных сценариях, доходящие до 37,6%, так как китайские электромобили (ЭМ) обвинялись в получении выгоды от обманчивых субсидий и угрозы промышленности ЕС. Однако Комиссия ЕС объявила, что необходимые правовые условия для введения ретроактивных тарифов не соблюдены.

Измененный тариф составляет 35,6%

Кроме того, Комиссия объявила, что ставки тарифов были скорректированы и в основном снижены. Например, предварительный штрафный тариф для BYD был снижен с 17,4% до 17,0%, для Geely с 19,9% до 19,3%, а для SAIC с 37,6% до 36,3%. Tesla будет облагаться персонализированным тарифом в 9%. Компании, сотрудничающие с ЕС, будут облагаться тарифом в 21,3% (ранее 20,8%), а неподчиняющиеся компании - максимальным тарифом в 36,3%.

Geely производит, среди прочего, электромобили Smart #1 и #3, а также Volvo EX30. SAIC выпускает широко популярный MG4, который в мае занял второе место среди ЭМ в немецкой статистике регистраций, сразу после VW ID.3.

Решение еще не принято

Окончательное решение о том, будут ли введены тарифы, ожидается к концу октября. Тем не менее, Комиссии требуется одобрение от 27 государств-членов ЕС. Если большинство протестует против этой меры, Комиссия не может ввести компенсационный тариф. Также надеются на дипломатическое решение с Пекином.

Пострадавшие стороны, такие как производители автомобилей, теперь имеют право подать возражение в Комиссию и представить свои мнения в течение десяти дней. Комиссия затем рассмотрит эти заявления и представит свое предложение по окончательному решению государствам-членам.

Несмотря на первоначальные намерения ЕС ввести значительные тарифы на китайские ЭМ из-за предполагаемого злоупотребления субсидиями и угрозы промышленности, Комиссия отложила это действие из-за отсутствия правовых оснований. Кроме того, ставки тарифов для различных китайских брендов, в том числе Geely и SAIC, были скорректированы, что привело к снижению для некоторых.

Читайте также: