Спор о компенсации за боль и страдания - Епархия ожидает, что гражданский процесс прояснит случаи насилия.

В правовом споре о выплате компенсации пострадавшему от жестокого обращения, Католическая епархия Хильдесхайма подала ходатайство о прекращении судебного разбирательства. Соответствующий отзыв на иск был подан в Региональный суд Хильдесхайма. Епархия не может комментировать, соответствуют ли заявления пострадавшего действительности, как было заявлено. Она считает заявления истекшими.

Вопрос о ответственности государственных органов

Епархия ожидает, что судебный процесс внесет ясность, объективность и прозрачность для всех заинтересованных сторон. В частности, речь идет о вопросах ответственности государственных органов. Обвиняемый священник преподавал истцу религию в начальной школе. Если указанные действия имели место в школе или в частной сфере, неясно, применяются ли в данном случае правовые нормы о претензиях на возмещение ущерба против государственных органов.

Требование о компенсации в размере 400 000 евро

Пострадавший, который был младше 14 лет во время преступления, требует от Епархии Хильдесхайма не менее 400 000 евро в качестве компенсации. Кроме того, Епархия должна покрыть все будущие материальные убытки, такие как стоимость лечения, потерю доходов или снижение пенсии.

Ранее пострадавший получил выплаты в размере 50 000 евро от Независимой комиссии по компенсации (UKA). Однако, по его словам, эти выплаты были незначительными, и он хочет быть признан тяжелым случаем, что дает ему право на более чем 50 000 евро.

Отклонение внесудебного урегулирования

Епископ Хильдесхайма Хайнер Вильмер ранее отклонил попытки достичь внесудебного урегулирования. В интервью прошлого года он описал такое урегулирование как "нечистое". При внесудебном урегулировании нет независимой инстанции, что дано в процедуре UKA.

В июне 2023 года Региональный суд Кёльна присудил пострадавшему 300 000 евро в качестве компенсации. Это был мужчина, который был сексуально оскорблен священником в течение многих лет в 1970-х годах, когда он служил алтарником. Решение суда в Кёльне было первым подобным судебным решением.

Епархия Хильдесхайма утверждает, что требование пострадавшего о компенсации за боль, превышающей 400 000 евро, может не подпадать под правовые нормы о возмещении ущерба против государственных органов, учитывая роль священника в качестве учителя. Несмотря на предыдущую компенсацию в размере 50 000 евро, пострадавший требует более существенной выплаты, считая себя тяжелым случаем.

Читайте также: