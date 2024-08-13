Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОплата за боль

Епархия ожидает, что гражданский процесс прояснит случаи насилия.

Окружной суд в Хильдесхайме должен разобраться с требованием о возмещении морального ущерба жертвы насилия к католической епархии. Также епископ надеется на разъяснения суда.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Спор о компенсации за боль и страдания - Епархия ожидает, что гражданский процесс прояснит случаи насилия.

В правовом споре о выплате компенсации пострадавшему от жестокого обращения, Католическая епархия Хильдесхайма подала ходатайство о прекращении судебного разбирательства. Соответствующий отзыв на иск был подан в Региональный суд Хильдесхайма. Епархия не может комментировать, соответствуют ли заявления пострадавшего действительности, как было заявлено. Она считает заявления истекшими.

Вопрос о ответственности государственных органов

Епархия ожидает, что судебный процесс внесет ясность, объективность и прозрачность для всех заинтересованных сторон. В частности, речь идет о вопросах ответственности государственных органов. Обвиняемый священник преподавал истцу религию в начальной школе. Если указанные действия имели место в школе или в частной сфере, неясно, применяются ли в данном случае правовые нормы о претензиях на возмещение ущерба против государственных органов.

Требование о компенсации в размере 400 000 евро

Пострадавший, который был младше 14 лет во время преступления, требует от Епархии Хильдесхайма не менее 400 000 евро в качестве компенсации. Кроме того, Епархия должна покрыть все будущие материальные убытки, такие как стоимость лечения, потерю доходов или снижение пенсии.

Ранее пострадавший получил выплаты в размере 50 000 евро от Независимой комиссии по компенсации (UKA). Однако, по его словам, эти выплаты были незначительными, и он хочет быть признан тяжелым случаем, что дает ему право на более чем 50 000 евро.

Отклонение внесудебного урегулирования

Епископ Хильдесхайма Хайнер Вильмер ранее отклонил попытки достичь внесудебного урегулирования. В интервью прошлого года он описал такое урегулирование как "нечистое". При внесудебном урегулировании нет независимой инстанции, что дано в процедуре UKA.

В июне 2023 года Региональный суд Кёльна присудил пострадавшему 300 000 евро в качестве компенсации. Это был мужчина, который был сексуально оскорблен священником в течение многих лет в 1970-х годах, когда он служил алтарником. Решение суда в Кёльне было первым подобным судебным решением.

Епархия Хильдесхайма утверждает, что требование пострадавшего о компенсации за боль, превышающей 400 000 евро, может не подпадать под правовые нормы о возмещении ущерба против государственных органов, учитывая роль священника в качестве учителя. Несмотря на предыдущую компенсацию в размере 50 000 евро, пострадавший требует более существенной выплаты, считая себя тяжелым случаем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно