- Ее остроумие время от времени проявляло суровость.

31 августа, в годовщину смерти принцессы Дианы (1961-1997), вспоминают о ней. Бывшая жена короля Карла III (75) и мать принца Уильяма (42) и принца Гарри (39), она погибла 31 августа 1997 года в результате тяжелой аварии. Ее бывший парикмахер теперь делится светлыми воспоминаниями о принцессе, которой так не повезло.

Принцесса Диана была "выдающейся, настоящей личностью"

Ричард Дальтон, который якобы ухаживал за волосами Дианы до 1991 года, сотрудничал над книгой "Все о волосах - мое время с Дианой" с Реней Плант. Дальтон поделился: "Весело было пережить эти воспоминания после того, как я общался с ней каждый день в течение десяти лет". Его целью было подчеркнуть, "насколько она была веселой и какой выдающейся, настоящей личностью была Диана". "Я нахожу юмор Дианы очень милым", - признался Дальтон. "Она хотела быть 'обычной' и была такой же, как все мы".

В книге Дальтон описывает "невероятное, озорное чувство юмора" Дианы. "Ее шутки были очень смешными", - признался парикмахер. Она всегда шутила и подшучивала над людьми. И ее юмор мог быть "очень коварным". "Она была очень смешной и любила обманывать нас всех".

Принцесса и корги

Дальтон рассказывает историю о том, как один из корги королевы Елизаветы II (1926-2022) забрел в гримерку, где он находился. Он гладил собаку, когда вошла Диана. Корги начал лизать ноги Диане, и она спросила: "Чья это собака?" Он ответил: "Новый корги вашей свекрови". Смеясь, она ответила: "Ну, прогоняй его, потому что он лижет весь мой автозагар с ног".

Близкие отношения принцессы Дианы с ее парикмахером Ричардом Дальтоном привели к тому, что он раскрыл ее веселую сторону в течение десяти лет их общения. Он описал ее как "выдающуюся, настоящую личность" с "очень смешным" чувством юмора, которое часто включало в себя шутки и розыгрыши.

Во время одного из их общений в гримерку Дианы зашел корги королевы Елизаветы II, что заставило Диану сказать: "Ну, прогоняй его, потому что он лижет весь мой автозагар с ног". Ее веселый ответ продемонстрировал ее способность находить юмор даже в обычных ситуациях.

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