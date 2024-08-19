- Ей удалось спрятать специи, проникая в лагерь в джунглях.

Гиулия Зигель (49) чувствует ответственность за съедобные продукты в текущем выпуске джунглей (RTL+ и показывается на следующий день в 20:15 на RTL). Она неохотно делится кухонной утварью со своими соперниками. 49-летняя Зигель даже пронесла свои личные специи в лагерь в Южной Африке. В видео в Instagram Зигель объяснила свою тактику. "Я чувствую себя как наркодилер из какого-то шоу прямо сейчас", - признается DJ в ролике, снятом до начала сезона.

Она расставляет маленькие пакетики рядом с собой, подобные тем, которые используют наркодилеры запрещенных веществ. Она кладет специи в эти пакетики, по грамму каждому, и затем прячет их в своем рюкзаке. Чтобы это сделать, она ослабляет швы багажа, прячет контрабанду внутри и зашивает их обратно. Таким образом, она проносит специи, такие как перец, орегано, кубики бульона и разные виды соли, такие как гималайская или травяная соль, даже приправу для томатов и моцареллы.

Гиулия Зигель обманывает стражей порядка этим трюком, но камеры ловят нарушение правил. Тем не менее, пока нет никаких последствий для этого акта неповиновения. Другие нарушения правил Зигель все еще могут привести к санкциям. Она делится своими запрещенными роскошествами с Джорджиной Флёр (34), посыпает сухим шампунем в волосы своей соратницы, и делится сигаретами со своими лагерными товарищами, что тоже запрещено.

Не единственная, нарушающая правила

Гиулия Зигель не единственный участник, который пронес вещи в спецвыпуск "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!". Винфрид Глатцедер (79) пронес три спички и спичку, которая зажигается от любой поверхности, в лагерь, приклеив их между ног пластырем.

Область интимных мест также использовалась для контрабанды Гигги Бирофио (25). Во время обязательного обыска стражи порядка нашли две пачки сигарет в его нижнем белье. Однако неловко спрятанные пачки были всего лишь отвлекающим маневром. Потому что победитель IBES 2023 спрятал еще больше сигарет глубже. "Что? В вашем ахем?" - спросил Кадер Лот (51) в недоверии.

Стратегия Гиулии Зигель по контенту RTL+ заключается в использовании маленьких пакетиков, похожих на те, которые используют наркодилеры, маскируя свои контрабандные специи внутри. (Из оригинального текста)

Подобным образом участник Гигги Бирофио прибегнул к контрабанде сигарет в лагерь, спрятав их в необычном месте во время обязательного обыска. (Связано с темой нарушения правил и контрабанды)

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