- Его взгляд на своих сокамерников, как выразился.

Актер Винфрид Глатцедер (79, "Одербрюк") покинул специальный юбилейный сезон RTL "Я знаменитость - Дуэль легенд джунглей" (последний эпизод доступен на RTL+, показывается на следующий день на линейном телевидении RTL) на восьмой день. В интервью информационному агентству spot on news выпускник кино- и телеуниверситета в Потсдаме-Бабельсберге (обучалcя 1965-1969) хвалит мастерство многих успешных звезд реалити-шоу, которое они продемонстрировали во время своего пребывания в лагере.

При вашем уходе из "Я знаменитость - Дуэль легенд джунглей" вы сказали, что все немного сумасшедшие. Что вы имели в виду?

Глатцедер: Мы все были приглашены на шоу с мыслью, что можем развлечь нашу аудиторию своими выступлениями. Однако я был единственным, кто не владел социальными сетями, и меня поразило, как легко другим удается овладеть искусством самопиара.

"Сумасшедший" - это положительное определение в этом контексте?

Глатцедер: В некоторой степени, да, и это было довольно странно. У всех есть одна конечная цель - использовать шоу для продвижения своей карьеры или других реалити-шоу.

Будучи окруженным звездами реалити-шоу, вы актер. В чем была основная разница?

Глатцедер: Было очевидно, что те, кто имел опыт в реалити-шоу, были очень умелы. Я думал, что быстро адаптируюсь и буду держаться, но этого не произошло, и это было не очень приятно.

Вы бы сказали, что было много актерской игры или участники были настоящими?

Глатцедер: В их мире все довольно аутентично, потому что они зарабатывают на этом много денег. В какой-то момент один из участников, Джиджи, сказал нечто вроде: "Если я не заработаю миллионов к 50 годам, я окажусь под мостом бездомным". Он знал, о чем говорит, все сводится к тому, чтобы заработать как можно больше денег. Срок службы звезды сегодня короче, чем когда-либо прежде. Уровень профессионализма в этой сфере впечатляет.

Опыт в лагере и его подача в производстве - это две разные вещи. Как вы относитесь к тому, как вас представили в шоу?

Глатцедер: Это интересно, что они могут из этого сделать. Иногда я пытался внести свой вклад, но не видел результатов на шоу. В предыдущем эпизоде меня просто свели к разговору о дефекации моих коллег в лагере. Я был главным героем этого эпизода. Я делал больше, конечно, но это не было показано.

Как вы это объясняете?

Глатцедер: Каждому Assigns a role, which I should have been aware of from my Jungle Camp experience a decade ago. However, I couldn't remember. It's all about the business, and I'm ready to participate for a substantial fee.

Глатцедер: Да, в моем случае это было нарушение правил из-за скуки, потому что не было много возбуждения, когда я не был вызовом и должен был провести весь день в лагере. Я часто просто валялся в своем углу, и на шоу было показано достаточно, насколько ленивым был "старый" Глатцедер. Я нарушил только одно настоящее правило.

Какое правило вы нарушили?

Глатцедер: Я хотел продемонстрировать свою храбрость, обойдя тщетные попытки разжечь огонь в начале. Я тайно принес спичку и кусок зажигательной поверхности, которые я приклеил к своей задней части для безопасности. Когда мы присоединились как вторая группа, меня разочаровало, что Дэвид Ортега уже смог зажечь огонь с избыточной энергией. Я перехитрил самого себя. Я не нарушил больше никаких правил.

Был ли также контрабанда в вашем первом опыте Jungle Camp в 2014 году?

Глатцедер: Да, тогда женщины также контрабандой проносили соль для еды в Jungle Camp. Я воспользовался этим, так что я не спрашивал больше.

Каков ваш следующий проект после Jungle Legends, где фанаты снова увидят вас?

Глатцедер: Успешный сериал Манфреда Круга "Любимый Кройцберг" [1986-1998] возвращается с фильмом "Канцелярия Любимый Кройцберг", который выйдет 27 сентября в 20:15 на ARD. Я буду играть расиста в нем. Кроме того, у меня есть роль в кинофильме "Куншпутер деFrieden 2 - Кубинские ночи", который выйдет в кинотеатрах 23 января.

