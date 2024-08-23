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ОбществоНовостиНиже приведен список категорий продуктов:

Его второй ребенок приходит в мир.

Ожидание закончилось: Пиетро Ломбарди и Лаура Мария Рипа пополнили свою семью еще одним ребенком.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Пьетро и Лаура Мария испытывают радость, принимая своего второго малыша в мир.
Пьетро и Лаура Мария испытывают радость, принимая своего второго малыша в мир.

- Его второй ребенок приходит в мир.

Когда же появится на свет мой малыш, в конце концов?", размышлял Пиетро Ломбарди (32) в один вторник, поделившись этим в своей истории в Instagram. Через три дня ожидание закончилось: певец и его невеста, Лаура Мария Рипа (28), приветствовали во второй раз радость материнства, родив здорового сына. Они поделились радостной новостью в Instagram в пятницу.

Это название новорожденного сына Пиетро Ломбарди

На платформе они опубликовали снимок, сделанный в больнице. На фото Рипа уютно устроилась в постели, держа на руках младенца, а Ломбарди нежно охраняет их обоих. Новые родители также раскрыли имя своего сына: "Мы счастливы сообщить, что наш здоровый сын Амелио Элия появился на свет. Наши сердца переполнены любовью, когда мы наслаждаемся этими моментами и ценим время, проведенное вместе. Расширение нашей семьи - это неописуемая радость."

Ломбарди также перепостил сообщение в своей истории в Instagram и воскликнул: "Номер три. Я в восторге!" В считанные минуты пост собрал тысячи лайков и комментариев.

Новый ребенок Пиетро

Ломбарди и Рипа объявили о второй беременности в январе через пост в Instagram. В апреле они объявили пол ребенка, раскрыв, что это будет мальчик. В течение беременности были некоторые трудности, о которых Рипа рассказала в июле.

Пара уже благословлена своим самым маленьким, Леано (1), который появился на свет в начале 2023 года. Для Ломбарди это третий ребенок. От предыдущего брака с Сарай Энгельс (31) у него также есть сын по имени Алессио (9).

Ниже приведен список категорий товаров, которые Пиетро Ломбарди может рассмотреть в подарок для своего новорожденного сына, Амелио Элия: игрушки, детская одежда и подгузники.

По мере расширения семьи Пиетро Ломбарди и его близкие могут заинтересоваться покупкой товаров из категорий, таких как: мебель для детей, автокресла и коляски для удовлетворения растущих потребностей.

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