- Его отец страдал паранойей.

Голливудская суперзвезда Райан Рейнольдс (47) был 22-летним юношей, когда его отец, Джеймс Честер Рейнольдс, бывший полицейский из Ванкувера, Канада, получил диагноз "паркинсонизм". Он скончался в 2015 году в возрасте 74 лет, оставив свою семью глубоко травмированной его длительной болезнью. "Насколько я знаю, он произнес слово 'паркинсонизм' всего три раза", - теперь раскрывает Рейнольдс в интервью журналу People. В его семье было "много отрицания, много сокрытия".

Только гораздо позже он узнал, что его отец также боролся с галлюцинациями и бредом, менее известными симптомами паркинсонизма. Примерно через десять лет после диагноза эти симптомы стали проявляться у его отца, по словам актера. "Это дестабилизировало мои отношения с ним, потому что я не знал, что происходит", - говорит Рейнольдс сегодня, поддерживая кампанию "Больше о паркинсонизме".

Его отношения с отцом, которого он описывает как "боксера, полицейского, крутого парня", всегда были сложными, так как это был человек, который не делился своими чувствами. Хотя он всегда был присутствующим, ему не хватало способности "ощущать или делиться полным спектром человеческих эмоций". Когда симптомы проявились, Рейнольдс подумал: "Мой отец теряет рассудок". Он погрузился в "кроличью нору", где ему было трудно отличить реальность от вымысла.

Райан Рейнольдс также винит себя

Его отец стал параноиком, чувствуя заговоры против него и веря, что его окружение настроено против него. В результате его друзья стали отдаляться. "И все эти вещи были так отличались от человека, которого я знал, когда вырос", - признает Рейнольдс. Лишь годы спустя после смерти отца он смог сложить все события воедино, но процесс все еще продолжается: "Я все время собираю кусочки истории".

Рейнольдс также винит себя. Он не полностью признал свою ответственность как сына и молодой взрослый в то время: "Мне было очень легко поверить в идею, что мой отец и я не похожи друг на друга, и настоящих отношений с ним невозможно". Теперь он видит, что это была также его собственная сопротивление: "Я мог бы быть там для него до конца, но я не был. Мы отдалились, и это то, с чем я должен жить", - говорит Рейнольдс.

Диагноз паркинсонизма оказал значительное влияние на отца Райана Рейнольдса, вызвав галлюцинации и бред много лет спустя. Райан теперь чувствует ответственность, признавая, что он мог бы быть более присутствующим во время борьбы отца с паркинсонизмом, но сложная природа их отношений и его собственное сопротивление привели к отдалению.

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