IBM становится последней западной компанией, вышедшей с китайского рынка.

ТENSIONИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ США И КИТАЕМ УСИЛИЛИСЬ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ, ТАКИХ КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЗЕЛЕНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, В ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ СТЕПЕНИ ИЗ-ЗА БЕЗОПАСНОСТНЫХ ОБЕСПОКОЕННОСТЕЙ. Несколько компаний тихо отвергли или перевели свой персонал.

В понедельник, Yicai, финансовое государственное издание Китая, сообщило, что IBM (IBM) полностью прекращает свою исследовательскую деятельность в Китае. Это включало закрытие своего Китайского центра разработки, основанного в 1999 году, и Китайского центра систем, как отмечалось в публикации.

IBM не прокомментировало число увольнений или возможность сохранения каких-либо исследовательских сотрудников в Китае, когда к ним обратились в CNN во вторник. В заявлении IBM говорится: "Мы адаптируем наши операции по мере необходимости, чтобы наилучшим образом служить нашим клиентам, и эти изменения не повлияют на нашу способность поддерживать клиентов во всем регионе Большого Китая".

Jiemian, еще одно государственное издание Китая, сообщило в понедельник, что увольнения (по-видимому, затрагивающие сотрудников в Пекине, Шанхае и Даляне) были объявлены Джеком Хергенротером, исполнительным директором по развитию систем предприятия. Он якобы сообщил сотрудникам, что бизнес инфраструктуры IBM в Китае ухудшается, и исследовательская работа в стране будет перенесена в другие лаборатории, потенциально включая лаборатории IBM в Индии.

IBM имеет богатую историю в Китае; она поставляла оборудование в крупную больницу в Пекине еще в 1934 году и вернулась на рынок в 1984 году, когда Китай открылся для мира. В то время Китай считался значительной возможностью из-за своего огромного потенциала.

Однако в последнее время этот энтузиазм существенно снизился. Усиливающаяся война технологий между двумя крупнейшими экономиками мира все больше усложняет работу американских компаний в Китае.

Дэвид Хоффман, старший советник Азиатского совета по делам конференций, сказал CNN, что доступ на рынок для западных фирм все больше ограничивается или даже замораживается в определенных секторах в Китае из-за вопросов национальной безопасности. Он также отметил, что корпоративные ИТ, то есть сложные системы, используемые крупными организациями для управления операциями, являются одной из таких областей, особенно поскольку государственные организации представляют значительную часть рынка.

Падение доходов

В заявлении IBM отмечалось, что китайские компании, особенно частные предприятия, все больше сосредоточены на гибридных облачных и ИИ-технологиях, и компания стремится воспользоваться этими возможностями.

Китай, который когда-то обещал большие возможности для многих отраслей, больше не является процветающим рынком роста, каким он был в течение многих лет. В последнем годовом отчете IBM было указано, что доходы в стране упали на 19,6% в прошлом году.

Объявление IBM последовало вскоре после подтверждения Microsoft (MSFT), что она предложила перевести некоторых из своих сотрудников в Китае. Сообщалось, что Microsoft сделала это предложение более чем 100 сотрудникам.

Как и IBM, Microsoft придавала большое значение установлению хороших отношений с Китаем. Она впервые вошла на рынок в 1992 году и в значительной степени полагалась на свой влиятельный исследовательский центр, Microsoft Research Lab Asia, чтобы укрепить свое влияние. Ее программное обеспечение также используется китайским правительством и бизнесом, и Bing является единственным иностранным поисковым engine с какой-либо трафиком в Китае.

Тем не менее, она также столкнулась с трудностями в свете геополитических tensions, влияющих на исследования в области ИИ и облачных вычислений в Китае.

Многие американские компании были убеждены создать исследовательские операции в Китае несколько лет назад из-за китайских стимулов и административного поощрения, согласно Анне Стефенсон-Янг, сооснователю и управляющему директору J Capital Research.

"Это когда-то было значительным достижением для китайского правительства. Теперь политический риск и риск интеллектуальной собственности обращают эту тенденцию", - сказала она CNN.

В свете текущей войны технологий между США и Китаем некоторые компании корректируют свои операции в Китае. Например, IBM приняла решение прекратить свою исследовательскую деятельность в Китае, что повлияет на свои лаборатории в Китае и потенциально перенесет исследовательскую работу в другие международные местоположения. Это решение было принято, когда IBM отмечает, что китайские компании сосредоточены на гибридных облачных и ИИ-технологиях, но доходы компании в Китае, по-видимому, упали на 19,6% в прошлом году.

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