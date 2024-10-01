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СпортНовостиСмешанные боевые искусства

Являются ли соревнования по смешанным единоборствам лишь жестокими демонстрациями физического господства в бою?

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 4 минут
В схватках MMA удар коленом в голову противника считается приемлемым
В схватках MMA удар коленом в голову противника считается приемлемым

Являются ли соревнования по смешанным единоборствам лишь жестокими демонстрациями физического господства в бою?

В мире MMA, полноконтактный бой - обычное дело, но есть множество заблуждений о его популярности в Германии. ntv проясняет ситуацию, поговорив с профессиональным бойцом MMA.

Некоторые считают, что зрители MMA любят насилие и жаждут хаотичных драк с кровопролитием. Но это слишком упрощенный взгляд на спорт. Правила, тактика и разнообразные навыки боевых искусств - это ключевые компоненты MMA.

12 октября в 16:30 RTL+ покажет MMA Event Oktagon 62 из Франкфурта на Майне на стадионе Deutsche Bank Park. Главный бой - между Кристианом Эккерлином и Кристианом Юнгвиртом, а также 11 других боев, церемония открытия и шоу в перерыве (только в премиум-подписке за 8,99 EUR в месяц). Пришло время развеять мифы.

Бой без правил?

Идея о том, что двое бойцов входят в клетку без правил, неверна. На самом деле, в MMA есть множество правил. Перед боем они касаются весовых категорий, защиты паха, зубных протезов и перчаток весом от 4 до 6 унций (прибл. 28 грамм). Разрешены удары, пинки, удары коленом и локтем, но с ограничениями.

МMA-боец из Берлина Нико Самсонідзе объясняет: "Есть правило, направленное на предотвращение серьезных травм. Например, удары по затылку запрещены, так как они могут вызвать долгосрочные последствия". Запретная зона шириной 5 сантиметров защищает затылок, простираясь от макушки до позвоночника. Запрещены головные удары, удары в пах, удары по горлу и царапанье глаз. Кусаться, щипать, атаковать пальцы или суставы ног тоже запрещено. Неспортивное поведение может привести к штрафным очкам или дисквалификации.

Когда бой переходит на землю, правила становятся строже, особенно в отношении ударов коленом. Если боец находится в положении "три точки", удары коленом по голове запрещены. Запрещено хватать перчатки противника или клетку. Самсонідзе, который будет участвовать в историческом MMA-мероприятии в Франкфурте против Даниэля Торреса, отмечает, что даже этикет в клетке важен. "Неуважительное поведение и оскорбления не терпят и будут наказываться предупреждениями или штрафами".

Безумная драка без плана?

Картина двух гладиаторов в битве, подобной бою в Колизее, часто ассоциируется с MMA. Но бой в клетке не вопрос жизни и смерти, несмотря на риторику перед боем. "При ближайшем рассмотрении становится ясно, насколько техника, тренировки и тактика важны", - говорит Самсонідзе. У каждого бойца есть стратегия, так как MMA сочетает в себе различные боевые искусства. "Где мои сильные стороны, где слабые места моего противника? Это то, над чем мы тренируемся. Чем больше ты погружаешься в спорт, тем больше понимаешь, насколько он сложен", - говорит берлинский боец в полулегком весе.

Автоматически ли ты в невыгодном положении, если оказался на земле?

В боях MMA один из бойцов часто оказывается на земле, в невыгодном положении против атак своего противника. Но это не всегда так. "Ты не беззащитен, когда находишься на земле. Есть много способов переломить ход боя из невыгодного положения", - говорит Самсонідзе, который сам является черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Многие бойцы предпочитают переводить бой на землю, особенно если они сильны в борьбе или БЖЖ. Некоторые даже специально падают на землю после удара, заманивая своего противника в бой на земле, где их цель - удержать соперника в приеме.

Всегда кровавая битва - всегда опасно?

Кровопролитие и травмы - обычное дело в боях MMA, как и в боксе, борьбе, дзюдо или джиу-джитсу. Но серьезные, долгосрочные травмы редки, согласно Самсонідзе. "Может быть, синяк или ссадина, но они обычно несерьезные". Судья следит за языком тела и чувствами бойцов. Если боец показывает признаки того, что не может защищаться разумно, бой останавливается. Судья может вмешаться и остановить бой. Разумная защита означает защиту от атак противника, защиту и попытку выбраться из текущего положения.

На самом деле, MMA менее опасно, чем бокс. В боксе сбитому с ног бойцу дается 10 секунд, чтобы прийти в себя. Даже оглушенный или потрясенный боксер может продолжать бой, если он может поднять защиту. В MMA целью является все тело (кроме запретных зон), а не только голова.

Также есть врач у ринга, который отвечает за осмотр бойцов в определенных ситуациях. Например, если рана глубокая или находится около глаза, бой может быть остановлен по рекомендации врача.

Бойцы обычно избегают физических стычек на улице. "Я не могу говорить обо всех, но большинство бойцов избегают вступления в драку". Сначала потому, что они хорошо знают свои навыки. Во-вторых, они не хотят получить травму. "Это также вопрос чести. Бойцу не нужна-validation в таких ситуациях. Кроме того, в многих тренировочных командах и клубах это считается нормой - держаться подальше от драк".

Трансляция MMA Event Oktagon 62 12 октября покажет тактическую сторону смешанных боевых искусств, доказав, что это не просто дикие драки.

Несмотря на наличие небольших травм, таких как синяки и ссадины, серьезные, долгосрочные травмы редки в MMA, так как судья и врач у ринга следят за безопасностью бойцов.

Видно по внешним повреждениям Доминика Шобера после поражения в Оберхаузене, что MMA - это полноконтактный бойцовский вид спорта, притом многие из ран неглубокие.
Затяжное сражение продолжается в тесном пространстве:Combatant сохраняет возможность наносить удары и выполнять удушающие захваты из положения лежа
Нико Накхадари Самсонідзé занимался социальной работой и длительное время активнo занимался смешанными единоборствами.

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