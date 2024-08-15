Яростное открытие между шуткой и безумием

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Битва титанов, игры разума и политик, подстрекающий эмоции: шоу "Джунгли" начинается бурно и хаотично. Предупреждение: читайте этот выпуск только если у вас есть правильный "настрой"!

Дорогие поклонники телетриши, добро пожаловать в немецкую демократическую телереальность - место, где ничего не нужно объяснять, и у всех есть прочная основа знаний, чтобы держаться в предстоящие недели. Или, как говорят строгие стражи, "заткнись", когда 13 "легенд" поднимают шум в джунглях!

Хотите протестовать против этого текста и упадка западной цивилизации? Купите подписку на RTL+ и возьмите пива в ближайшем магазине! Потому что "Снизу" теперь доступно для "загрузки". Пожалуйста, не задавайте неквалифицированные вопросы, типа почему эта пестрая компания школьников имеет легендарный статус. Если RTL говорит, что так, значит так!

Актер "Пола и Поллины" Вильфрид Глатцер, однако, описывает свою новую команду как "ужасную коллекцию монстров". Но вы, дорогие читатели, должны уже понимать, что все это шоу, которое мы будем наблюдать в предстоящие недели, - это всего лишь вопрос правильного "настроя". Недостаточно "упасть в стену"! Вы должны "пройти всю лестницу"!

Еще нет подписки на RTL+? "Стыдно!"

Давайте погрузимся в "целиком новый мир"! Мир, который не только переполняет 13 "джунглей легенд", но и эмоциональный американские горки. Нам не нужно начинать с самого начала и представлять отдельных героев. Все они очень большие телереальные звезды! Некоторые из них были видны в десятках телеформатов, даже в начальной школе!

Конечно, все научились на прошлом. Они старше и мудрее теперь, Торстен Легат видит себя в роли ментора, Георгина Флёр говорит, что она намного спокойнее, и Дэнни Бюхнер нашла свой внутренний мир после своей физической трансформации. Это грандиозное воссоединение, которое зрители могут неправильно подумать, что не будет сюрпризов. Почему? Потому что нет новичка или аутсайдера, который мог бы стать любимым зрителя в этом сезоне. Наш образ уже закреплен, и тот факт, что Дэнни Бюхнер не кричит так много, не меняет этого.

В знакомой манере новые обитатели встречаются свежими и невинными, обмениваясь несколькими обязательными словесными ударами после короткого периода обнюхивания. Несколько крокодиловых слез спустя, они отправляются в лагерь. Разделенные на две группы по шесть человек, знаменитости сталкиваются с захватывающим фоном и природными силами, подобными Давиду Ортеге.

Политик мира и "глубинный психолог" вызывает внутренний политический кризис в считанные секунды. "Бубо" Бюхнер и Королева Кадер могут только мечтать о таком времени эфира!

"Возьми это с юмором!"

При строгих условиях обитатели должны выдержать обычные процедуры. Первые тесты, кроме того, чтобы не паниковать на чертово канат, из-за обстоятельств, уже на пути в лагерь. Представьте себе, что RTL сначала смотрит "Апокалипсис сейчас", "Индиана Джонс" и "Миссия невыполнима", а затем решает смешать их с актерским репертуаром Винфрида Глатцдера.

Результат - "теплая жестокость" и вопрос Гигги Бирофо о возрасте Королевы Кадер. В его глазах "любой, кто должен делать телереальность в 51 год, что-то делает неправильно". Эй, говорит Сара коротко: "Возьми это с юмором!"

Б-ноту сразу же снимают очки, и никто иной, как ведущий Ян Кёппен. Сония лишается своего со-ведущего, потому что он прикован к постели лихорадкой. Привет Ян, что это за поведение? Тебе не нужно было есть бычий пенис! Так что: соберись, приватный Кёппен!

Одна группа добирается до лагеря на кабельном подъемнике и плоту, а другая - на джунглевом экспрессе. С пятью из 12 заработанных звезд они могут ждать своего первого общего ужина, если не считать Ханку Раквиц, которая потратила хорошую питьевую воду, и Молу, которого создатели шоу намеренно отправили в темный лес, где "серебряный спин" заблудился на два часа.

Пока тем временем тела бойцов за любовь Эрика получают сильные электрические удары, фанат Торстен натыкается на стену с легендой актерского мастерства Глатцдером. Все, что он получает в ответ, - это строгий: "Хорошая попытка".

Как мы знаем от "миротворцев", они часто первыми начинают беспорядки. Борьба за койки и гамаки еще даже не началась, когда Ортега вступает со своей собственной планеты. Или как капитан команды Мола выражается: "Мессия - очень духовный человек".

В то время как все выходят из первой ночи, психолог Давид уже работает на полную мощность. В конце концов, "цветной болтун", который особенно заинтересован в образовании своих спящих молодых последователей, также становится капитаном команды. Или как "Паулина Пола" Винфрид выражается: "Как мы можем импичмент вас? МMob делает революцию".

Почти трехчасовая, но развлекательная премьерная серия заканчивается многими хорошими идеями от текущего лидера группы. "Давайте сделаем коучинг! Все обнимитесь!" Эти идеи сохраняются, даже если команда восстает потому, что "веган" оставляет нетронутым баранью мозг во время проверки еды, пока остальные борются за шесть звезд.

Чистые желудки козы, пенисы и глаза проглатываются в рекордное время, прежде чем они пытаются снять с Ортеги его капитанскую должность и поставить под вопрос его компетентность. Гигги подводит "издевательства" над уважаемым Давидом: "Вы милы с ним, но не за его спиной".

"Играет ли он по методу?" - вот в чем вопрос! Даже если Мола смеется над одиноким пастухом, а Гулия плачет, и настоящий школьник Торстен заявляет его "некомпетентным", кто-то все равно сорвется! Или, как мы узнали в старой доброй школе реальности: Дэвид Ортега показал высший класс! И теперь верните капитану команды его титул!

Несмотря на хаотичный старт, поклонники реалити-шоу не должны пропустить возвращение своих любимых легенд джунглей. Вернувшись в Джунглькамп, неоднозначная фигура Дэвида Ортеги создает больше драмы своим неоднозначным стилем лидерства.

Несмотря на жесткую критику со стороны некоторых участников лагеря, Дэвид Ортега удерживает свой титул капитана команды, продемонстрировав впечатляющую игру по методу.

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