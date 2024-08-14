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КультураНовостиСовременная семья

Яркое золото

Вернулся на работу: Онди Клум блистает на красной дорожке в роскошном золотом наряде после отпуска с Томом Каулитцем

 and  Melissa Williams
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- Яркое золото

Хайди Клум (51) вернулась к работе: 51-летняя модель позировала во вторник вечером перед живым шоу американского талант-шоу "Америка имеет талант", загорелая и сияющая для фотографов. Это первое живое шоу талант-шоу и начало четвертьфинала. Клум сидит среди других членов жюри, в том числе звезды "Современной семьи" Софии Вергары (52).

Золотое появление с головы до ног

В золотом мини-платье и подходящем плаще жена Тома Каулитца (34) выглядела как гламурный гладиатор. Красные оборки на собранной юбке добавляли яркости.

Даже аксессуары были полностью золотыми. Ее шпильки на высоком каблуке подчеркивали длинные ноги Клум. Многорядная цепочка с сердечками и сверкающие браслеты еще больше подчеркивали ее загар.

Отпуск с мужем Томом Каулитцем

Модель-мама провела последние две недели со своим мужем Томом Каулитцем на карибском острове Сен-Бартелеми. Она делилась своими романтичными каникулами с фанатами через регулярные снимки. В том числе многочисленные фотографии и клипы в откровенном бикини или даже полностью топлес. Только длинные светлые волосы или руки закрывали самое главное. "Настоящее летнее настроение. Мы все фиксируем", - прокомментировала Клум снимки, сделанные Томом Каулитцем.

Пара отметила особую годовщину в начале августа. 3 августа 2019 года модель и музыкант группы Tokio Hotel обменялись клятвами на яхте "Кристина О." на фоне потрясающих пейзажей Капри. Говорят, настоящая свадебная церемония состоялась в феврале.

Пара также провела свою пятую годовщину свадьбы на пляже. "Сегодня и каждый день мы празднуем нашу любовь. Счастливая годовщина", - прокомментировала Клум клип, на котором она лежит на пляже, положив голову на спину мужу.

София Вергара, известная по роли в "Современной семье", сидела рядом с Хайди Клум во время живых четвертьфиналов "Америки имеет талант". Несмотря на отдых на Карибах, Хайди Клум удалось присоединиться к судейской панели "Америки имеет талант" вместе со своей со-звездой Софией Вергарой.

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