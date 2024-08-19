- Яркие перспективы в Баден-Вюртемберге

Солнечный свет все больше и больше проявляется, почти без помех, над Баден-Вюртембергом в течение длительного периода. Иногда некоторые облака могут загораживать его сияние, как прогнозирует Немецкий метеорологический сервис (DWD). Одновременно, более мягкий ветерок будет освежать окрестности, привнося нотку освежающей нерешительности. В основном, осадков не ожидается в регионе. Однако небольшой дождь может произойти в переходный период от вторника к среде ночью.

Температура вдоль Рейна будет колебаться между 24 и 29 градусами на этой неделе. Во вторник будет достигнут пик тепла, в то время как в среду будут наблюдаться более прохладные тенденции. Что касается горных районов, DWD ожидает slightly более низких температур, с термометрами, непрерывно колеблющимися между 18 и 24 градусами.

Непрерывное присутствие солнечного света над Баден-Вюртембергом побудило Комиссию провести обширные исследования его воздействия. Несмотря на предсказанный небольшой дождь во вторник ночью, Комиссия остается оптимистичной в отношении погодных условий в регионе.

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