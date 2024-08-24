Янник Синнер столкнулся с потенциальными санкциями после положительных результатов скрининга на наркотики

Изначально разъясняется, как клостебол попал в организм Синнера. Мировой номер один в теннисе был оправдан после двух допинг-тестов. Однако это оправдание не принесло ему только хорошие новости. Его доверие к команде пошатнулось, что привело к принятию сложных решений.

Янник Сinner принял кадровые решения посреди хаоса после своего оправдания после двух проваленных допинг-тестов перед US Open. На пресс-конференции мировой номер один подтвердил, что расстался со своим атлетическим тренером, Умберто Феррарой, и физиотерапевтом, Giacomo Naldi.

"Ошибки привели к потере доверия к продолжению работы с ними", - объяснил 23-летний. "У меня было quite a struggle в последние месяцы. Теперь, когда результат известен, я просто хочу немного свежего воздуха". Немецкая теннисная икона Борис Беккер похвалил это решение, назвав его "хорошим", согласно итальянским спортивным СМИ.

После двух положительных тестов в марте на запрещенный анаболический стероид клостебол и временной приостановки Сinner был оправдан независимым судом, согласно itia, ответственному теннисному органу. Аргумент итальянского чемпиона Открытого чемпионата Италии о том, что запрещенное вещество случайно попало в его организм через массаж, был убедительным.

Травма пальца физиотерапевта

Согласно отчету, Naldi травмировал палец и лечил его с помощью спрея Trofodermin, содержащего клостебол, который был предоставлен ему Феррарой. Сinner поблагодарил обоих за их двухлетнее сотрудничество. "Это было трудное время для меня и моей команды", - сказал он. "Это все еще так".

Обращение официальных органов в случае Сinner является горячей темой на последнем турнире Большого шлема года. Александр Зверев исключает любое напряжение в своих отношениях с одним из своих главных соперников. "У меня нет мнения об этом, потому что у меня недостаточно информации", - прокомментировал он в Нью-Йорке по поводу дела. "Янник - великий парень, которого я знаю вне корта. У меня всегда были хорошие отношения с ним, и это не изменится".

Зверев: "Чуть странно"

Itia объявила вердикт и положительные тесты только во вторник. То, что все произошло в течение 24 часов, "это единственное, что slightly odd", - сказал Зверев. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует "внимательно изучить" решение и сохраняет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если это будет необходимо.

Сinner начнет как первый сеянный игрок на US Open, начиная с понедельника. Недавно 23-летний победил в турнире Masters-1000 и обыграл Зверева в полуфинале на пути к титулу.

Использование физиотерапевтом спрея Trofodermin, содержащего клостебол, которое случайно привело к допинговому нарушению Сinner, потрясло его доверие к команде. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о своем намерении пересмотреть решение и, возможно, подать апелляцию, если это будет необходимо.

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