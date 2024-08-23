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Янник Синнер поделился с опекунами после положительных результатов допинг-теста

 and  Melissa Williams
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Теннисист Янник Синнер заканчивает партнёрство, длившееся более двух лет, со своим спортивным...
Теннисист Янник Синнер заканчивает партнёрство, длившееся более двух лет, со своим спортивным тренером и физиотерапевтом.

Янник Синнер поделился с опекунами после положительных результатов допинг-теста

После оправдания, полученного после двух нарушений антидопинговых правил перед US Open, талисман тенниса Янник Синнер принял решение дистанцироваться от своего тренера Умберто Феррары и физиотерапевта Джакомо Нальди. На пресс-конференции Синнер заявил, что недоверие к своей команде стало движущей силой этого решения. Он также упомянул, что ему нужно время, чтобы передохнуть и восстановиться после всего, что он пережил в последние месяцы.

Итальянские спортивные СМИ сообщили о решении Синнера, и легенда тенниса Борис Беккер выразил свое одобрение через частный канал.

Скандал с допингом начался после двух положительных тестов в марте на запрещенный анаболический стероид Клостебол. Теннисиста временно отстранили, но независимый суд, ссылаясь на утверждение Синнера о том, что вещество попало в его организм через массаж с использованием спрея Trofodermin, содержащего Клостебол, принял решение в его пользу.

Травма пальца привела к заражению спрея

Физиотерапевт Нальди получил травму пальца и использовал спрей Trofodermin для восстановления. Спрей, полученный от тренера Феррары, содержал Клостебол без ведома Синнера. Оба - Нальди и Феррара - поддерживали игрока в течение двухлетнего сотрудничества.

Дело Синнера стало предметом дискуссий на завершающемся турнире Большого шлема этого года. Близкий конкурент Александр Зверев заявил о своем нейтралитете по этому вопросу. "У меня нет мнения, так как у меня недостаточно информации", - заявил он на мероприятии в Нью-Йорке. "Янник - хороший человек, с которым у меня есть дружба, и наша дружба не пострадала".

Зверев: Озадачен скоростью

Официальные органы раскрыли эту информацию, в том числе оправдание и положительные тесты, только во вторник. Зверев выразил удивление скоростью раскрытия информации. "Единственная странная вещь - это то, что все произошло в течение одного дня". Всемирное антидопинговое агентство (Вада) заявило, что близко изучит вердикт и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если это будет необходимо.

В качестве первого сеянного игрока Синнер начинает свою кампанию на US Open в понедельник. Он выиграл турнир Мастерс-1000 и победил Зверева в полуфинале на пути к победе.

Несмотря на оправдание, допинговый скандал Янника Синнера продолжает поднимать вопросы о использовании в теннисе препаратов, повышающих производительность. Инцидент с запрещенным анаболическим стероидом Клостебол, который был прослежен до зараженного спрея Trofodermin, использованного физиотерапевтом Синнера, привел к более пристальному вниманию к командам спортсменов.

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