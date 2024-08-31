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СпортНовостиОткрытый чемпионат США

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один Синнер одержал победу над О'Коннеллом со счетом 6:1, 6:4, 6:2 в третьем раунде, обеспечив себе место в 16-м раунде.

"У меня была фантастическая игра сегодня. Моя подача была на высоте, я очень доволен", - сказал Синнер после своей победы. Он завершил матч всего за 1 час 53 минуты, и его соперник не смог заработать ни одного брейк-пойнта за всю игру.

С уходом Джоковича и Алькараса Синнер становится главным претендентом на победу в Нью-Йорке. Он может встретиться с Александром Зверевым в финале. "В этом спорте может произойти все что угодно. Я просто сосредоточен на своей игре", - сказал Синнер о выбывании своих соперников.

Удивительно, но Джокович не смог пройти в 16-й раунд, проиграв Алексею Попырину. Между тем, неожиданное поражение Алькараса произошло от рук голландца Ботика ван де Зандшулпа во втором раунде. К сожалению, ван де Зандшулп не смог сохранить свою форму против Джека Дрейпера, проиграв 3:6, 4:6, 2:6.

Это был третий возврат Синнера после скандала с допингом, который вызвал внимание СМИ. В марте сообщалось, что он дважды провалил тест на запрещенный анаболический стероид клостебол. Однако независимый суд оправдал его прямо перед Открытым чемпионатом США, приняв объяснение Синнера о том, что запрещенное вещество случайно попало в его организм.

Победа Синнера над О'Коннеллом на Открытом чемпионате США означает, что он не встретится с Джоковичем или Алькарасом в более поздних раундах из-за их ранних вылетов. С его впечатляющей формой и ясной дорогой вперед, Синнер сейчас находится в сильной позиции, чтобы выиграть свой первый титул Открытого чемпионата США.

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