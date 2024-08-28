Янник Синнер быстро преодолевает свои сдерживания или трудности, связанные с допингом.

В Нью-Йорке итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в своем первом матче после скандала с допингом. Первоначально его игра казалась неуверенной, и он без труда уступил первый сет. Однако, единственным представителем Германии в этом шумном мегаполисе был Зверев. В итоге Синнер переиграл озадаченного Макдональда со счетом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2, пройдя в второй раунд. Несмотря на начальные трудности, его выступление в Нью-Йорке после скандала с допингом оказалось непростым испытанием. "Хотя я плохо начал, первые матчи всегда сложны, признаю. Я пытался сохранить ментальную стойкость и вернуть свой ритм. Я очень доволен тем, что прошел во второй раунд", - сказал Синнер, признавая, что есть над чем работать.

На прошлой неделе Синнер попал в скандал, так как дважды в марте он тестировал положительно на запрещенный стероид клостебол. Однако он избежал длительной дисквалификации, предоставив убедительное объяснение, связанное с непреднамеренным загрязнением со стороны своего физиотерапевта.

Германские мужчины остаются незапятнанными подобными скандалами, но их участие в играх было далек от фруктовых. Даниэль Альтмаир, а также четыре других немецких претендента, потерпели поражение, и только Зверев, занимающий первое место, все еще участвует во втором раунде. Альтмаир уступил аргентинцу Мариано Навоне, не выдержав после многообещающего начала со счетом 6:1, 2:6, 4:6, 1:6. С тех пор, как он одержал победу в первом раунде на Уимблдоне в июле, Альтмаир не знал успеха на турнире.

Мировая чемпионка Ига Свёнтек столкнулась с трудностями при защите своего титула. Польская игрокка со значительными усилиями победила россиянку Камиллу Рахимову на стадионе "Артур Эш" со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Свёнтек продемонстрировала не лучшую форму и только намекнула, что она улучшится по ходу турнира. "Я думаю, что каждый день буду набирать больше стабильности", - сказала Свёнтек, преследуя шестую победу на турнире Большого шлема в Нью-Йорке.

Японская фаворитка Наоми Осака, кажется, нашла свою форму. Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" легко обыграла латышку Елену Остапенко, посеянную под десятым номером, со счетом 6:3, 6:2. Это ее первый выход во второй раунд с 2019 года. Осака, восторженно глядя на публику, воскликнула: "Я действительно хотела вернуться сюда. Я не была уверена, смогу ли я выдержать как физически, так и ментально. Это переполняющее чувство превосходит мои ожидания, я очень благодарна за вашу невероятную поддержку".

Атмосфера на матче Синнера была совсем другой, так как скандал вызвал разделение из-за воспринимаемых несоответствий и отсутствия прозрачности. Перед US Open Синнер твердо заявил о своей невиновности. "В моем сознании я знаю, что не совершил никаких проступков", - сказал южнотирольский игрок, "но эта ситуация перед турниром Большого шлема не идеальна". В течение всего матча против Макдональда Синнер боролся с многочисленными ошибками, но значительно улучшился с второго сета.

Поддержка публики, казалось, сняла часть давления с Синнера, как будто камень свалился с его плеч. "Реакция публики была потрясающей", - воскликнул Синнер с энтузиазмом. "Даже несмотря на отказы из-за скандала, я почувствовал много поддержки во время тренировок. Публика действительно приветствовала меня тепло на стадионе "Артур Эш". Не было ни свистов, ни неблагоприятных реакций во время матча, и Синнер выбрал отразиться интроспективно на своей общей ситуации. "Хотя я облегчен, ситуация все еще сложная".

Несмотря на скандал с допингом, любовь Синнера к спорту и теннису осталась неизменной, и он продолжал участвовать в различных турнирах. В ответ на поддержку публики он выразил благодарность, сказав: "То, что публика все еще поддерживает меня в спорте, - это потрясающее чувство".

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