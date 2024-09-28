Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиТелесериалы

Яннеке и Брикс расстались с взрывным финалом

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Грюнфельс Матиаса Брандта предстаёт не только как 'Путник в тумане' и германский романтизм, но и...
Грюнфельс Матиаса Брандта предстаёт не только как 'Путник в тумане' и германский романтизм, но и как движение к самoplanшению.

Яннеке и Брикс расстались с взрывным финалом

После 19 случаев и почти десятилетия, финальный акт Маргариты Бройх и Вольфрам Кока в "Tatort" во Франкфурте вот-вот начнется.

Что последует?

Познакомьтесь с Тристаном Грюнфельсом (Маттиас Брандт), психологом и специалистом по поддержке жертв в полиции Франкфурта. В 53 года Грюнфельс борется со своими семейными отношениями, ведет внутренний диалог и сталкивается с трудностями в сохранении контроля. Однажды утром, спасая картины от мусора, оставив машину в запрещенной зоне, Грюнфельс вступает в перепалку с инспектором по парковке. Позже женщину находят мертвой, избитой, и на спасенных произведениях искусства обнаруживают ее кровь.

Его внутренний голос убеждает его сдаться, но Грюнфельс вызывают детективы Яннеке (Маргарита Бройх) и Брикс (Вольфрам Кок) - не для того, чтобы сообщить о преступлении, а чтобы поддержать жертву его действий. В то же время его личная жизнь выходит из-под контроля: жена заводит роман, дочь беременеет от молодого цифрового художника, а сын прогуливает школу и курит марихуану. Параллельно Брикс ведет борьбу за власть с криминальным авторитетом Леонардо Мюллером, которого считает виновным в смерти осведомителя, в то время как Мюллер манипулирует братом Грюнфельса Хagens из-за его долгов по азартным играм. По мере того как все части пазла встают на свои места, на горизонте маячит смертельная конфронтация.

Что же на самом деле лежит в основе всего этого?

Сюжет в основном вращается вокруг ухода Яннеке и Брикса: после почти десяти лет и 19 случаев в "Tatort" пришло время для дуэта уйти на пенсию. В качестве прощального жеста Гессенское радио представляет их последний случай как напряженный триллер, изысканную черную комедию и тонкий намек на романтику.

Есть ли опциональная сцена, которую можно пропустить?

Не особенно. Тем, кто предпочитает более традиционный "Tatort", возможно, захочется пропустить более экспериментальные аспекты этого эпизода, хотя он никогда не отклоняется так сильно, как некоторые эпизоды в Висбадене, всего в нескольких километрах отсюда.

Что делает его таким захватывающим?

Есть много чего, что может вас захватить: интенсивная семейная динамика, сюрреалистическая сцена ужина на троих, кульминационная развязка или выдающаяся игра Маттиаса Брандта в роли неуравновешенного психолога. В какой-то момент вы можете обнаружить, что повторяете изумленный "вау".

Как бы я его оценил?

На идеальную десятку. Финальный акт Яннеке и Брикса одновременно является удовлетворительным концом для детективного дуэта и сильным аргументом в пользу того, почему "Tatort" остается главнымStay в немецком телевидении, несмотря на occasional lulls.

Вовлечение Грюнфельса в скандал, достойный телесериала, связанный со смертью женщины, ставит его в нежелательное положение, заставляя его обратиться за помощью к своим давним коллегам Яннеке и Бриксу. С уходом Маргариты Бройх и Вольфрам Кока со своих ролей в знаменитом телесериале "Tatort" после почти десяти лет и 19 случаев этот последний случай становится прекрасной смесью напряжения, комедии и романтики, служащей достойным прощанием для уважаемого дуэта.

В драме, поставленной Биксом (Вольфрам Кёх), герои Бикс и Янеке обнаруживают труп, идентифицированный как наркоман и информатор полиции. Встает вопрос, был ли его летальный передозCHN единичным несчастным случаем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

80-летняяعر школу Soon-hwa позирует на репетициях Мисс Вселенная Корея, 27 сентября 2024 года.
Культура

Встречайте 80-летнюю соперницу в конкурсе Мисс Вселенная Корея, бросая вызов представлению о том, что возраст имеет значительный вес.

После отмены своего многолетнего ограничения для участников старше 28 лет Чой Супхва, бабушка троих детей, выразила желание принять участие в конкурсе Мисс Вселенная.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Модель продемонстрировала новые коллекции бренда Ester Manas на показе мод сезона осень-зима 2024...
Культура

В Париже есть опасения, что мечта о масштабной интеграции в индустрии моды может подойти к концу.

С 2019 года Эстер Манас стала известна своими знаниями в области кутюр, подстраиваясь под размеры от XS до 3XL. Тем не менее, рост популярности Оземпика представляет собой потенциальную угрозу этому успеху.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Ветеран искусства Магдалена Суарес Фримкесс, 95 лет, представляют её первую сольную музейную...
Культура

Этот пожилой злодей в 95 лет продолжает причинять проблемы Микки Маусу

В Лос-Анджелесе проходит новейшее шоу, посвященное забавным criaçãoм девяностолетнего горшка, известных своим игривым мировоззрением.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Кендалл Дженнер грациозно прошла по подиуму на шоу «Le Defile L'Oréal Paris: Покажи свою ценность»...
Культура

Недельный стиль: Отбрасывая понятие обнаженного платья, Кендалл Дженнер выступает за нижнее белье, которое служит внешней одеждой.

В понедельник модель продемонстрировала огненно-красное платье Mugler на подиуме, дизайн которого может пробудить воспоминания у тех, кто помнит год 1999.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В течение последних двух недель Израиль провел серию атак на Ливан.
Главные темы

Хезболла планирует ответные действия после гибели лидера, но последующие действия Израиля имеют значительный вес.

После подтверждения ликвидации своего лидера Хасана Насраллы в результате израильской атаки, каких действий, если вообще что-то, может предпринять «Хезболла»?

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Россия готовится к судебному разбирательству по делу о взрыве трубопровода "Северный поток"
Политика

Россия готовится к судебному разбирательству по делу о взрыве трубопровода "Северный поток"

Россия готовится к судебному разбирательству по делу о взрыве трубопровода "Северный поток" 14:26 Представитель НАТО: Операция в Курске ставит Путина в трудное положениеВоенный комитет НАТО, адмирал Роберт Бауэр, считает, что украинская операция в российском Курске ставит президента Владимира Путина в затруднительное положение. Впервые с 1941 года внешняя

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Чистый чип теннисиста номер один в мире Янника Синнера оспаривается ВАДА после его положительного допинг-теста на запрещенное вещество.
Спорт

Чистый чип теннисиста номер один в мире Янника Синнера оспаривается ВАДА после его положительного допинг-теста на запрещенное вещество.

WADA Объявил о намерении подать апелляцию в CAS после решения независимой группы, в которой было оправдано соперника Янника Сенера по теннису после zwe Positives тесты на запрещенное вещество в марте 2024 года.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно