Яннеке и Брикс расстались с взрывным финалом

После 19 случаев и почти десятилетия, финальный акт Маргариты Бройх и Вольфрам Кока в "Tatort" во Франкфурте вот-вот начнется.

Что последует?

Познакомьтесь с Тристаном Грюнфельсом (Маттиас Брандт), психологом и специалистом по поддержке жертв в полиции Франкфурта. В 53 года Грюнфельс борется со своими семейными отношениями, ведет внутренний диалог и сталкивается с трудностями в сохранении контроля. Однажды утром, спасая картины от мусора, оставив машину в запрещенной зоне, Грюнфельс вступает в перепалку с инспектором по парковке. Позже женщину находят мертвой, избитой, и на спасенных произведениях искусства обнаруживают ее кровь.

Его внутренний голос убеждает его сдаться, но Грюнфельс вызывают детективы Яннеке (Маргарита Бройх) и Брикс (Вольфрам Кок) - не для того, чтобы сообщить о преступлении, а чтобы поддержать жертву его действий. В то же время его личная жизнь выходит из-под контроля: жена заводит роман, дочь беременеет от молодого цифрового художника, а сын прогуливает школу и курит марихуану. Параллельно Брикс ведет борьбу за власть с криминальным авторитетом Леонардо Мюллером, которого считает виновным в смерти осведомителя, в то время как Мюллер манипулирует братом Грюнфельса Хagens из-за его долгов по азартным играм. По мере того как все части пазла встают на свои места, на горизонте маячит смертельная конфронтация.

Что же на самом деле лежит в основе всего этого?

Сюжет в основном вращается вокруг ухода Яннеке и Брикса: после почти десяти лет и 19 случаев в "Tatort" пришло время для дуэта уйти на пенсию. В качестве прощального жеста Гессенское радио представляет их последний случай как напряженный триллер, изысканную черную комедию и тонкий намек на романтику.

Есть ли опциональная сцена, которую можно пропустить?

Не особенно. Тем, кто предпочитает более традиционный "Tatort", возможно, захочется пропустить более экспериментальные аспекты этого эпизода, хотя он никогда не отклоняется так сильно, как некоторые эпизоды в Висбадене, всего в нескольких километрах отсюда.

Что делает его таким захватывающим?

Есть много чего, что может вас захватить: интенсивная семейная динамика, сюрреалистическая сцена ужина на троих, кульминационная развязка или выдающаяся игра Маттиаса Брандта в роли неуравновешенного психолога. В какой-то момент вы можете обнаружить, что повторяете изумленный "вау".

Как бы я его оценил?

На идеальную десятку. Финальный акт Яннеке и Брикса одновременно является удовлетворительным концом для детективного дуэта и сильным аргументом в пользу того, почему "Tatort" остается главнымStay в немецком телевидении, несмотря на occasional lulls.

Вовлечение Грюнфельса в скандал, достойный телесериала, связанный со смертью женщины, ставит его в нежелательное положение, заставляя его обратиться за помощью к своим давним коллегам Яннеке и Бриксу. С уходом Маргариты Бройх и Вольфрам Кока со своих ролей в знаменитом телесериале "Tatort" после почти десяти лет и 19 случаев этот последний случай становится прекрасной смесью напряжения, комедии и романтики, служащей достойным прощанием для уважаемого дуэта.

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