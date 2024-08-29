Ян Хофер появится на RTL Direct в своем последнем сезоне ведущего.

Еще одной примечательной фигурой, покидающей сферу новостей RTL, является Ян Хёфер. Недавно Питер Клёppel и Ульрике фон дер Грёбен завершили свой путь с "RTL Aktuell" после впечатляющей 30-летней карьеры. К их рядам присоединяется Ян Хёфер, уважаемый журналист, который более трех десятилетий радовал зрителей "RTL Direkt". В эту четверг, в 22:45, Хёфер сделает свой последний выход в эфир.

Официальный пост в Instagram "RTL Direkt" выражает благодарность Хёферу: "Спасибо, Ян, за твою преданную службу на протяжении многих лет". В интервью "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) Хёфер рассказал о своем решении.

"Моя личная жизнь с женой и сыном сильно пострадала", - признался Хёфер. Проведя более половины года в Берлине, пока его семья жила на Майорке, он сказал, что ему не хватало возможности видеть, как растет его сын. "Прощальные объятия от него, когда я уезжал в Берлин, становились все длиннее и более трогательными", - добавил он.

Время с семьей и футбол

Теперь, живя на Майорке, сын Хёфера ходит в школу там. Говоря о языковых навыках, сын Хёфера свободно говорит на четырех языках: английском, немецком, испанском и каталанском. Чтобы оставаться в форме для своего сына, Хёфер занимается с личным тренером и ходит в тренажерный зал.

Школа сына часто организует футбольные турниры с участием родителей. К сожалению, из-за своего плотного графика Хёфер смог принять участие только в последнем, которое его сын гордо праздновал. "Я пропустил эти моменты раньше, и это грустно", - признался Хёфер.

Когда его спросили о своих планах после ухода в июне 2024 года, Хёфер сказал, что хочет проводить больше времени со своим сыном. "Разработка нового формата новостей на такой важной платформе была захватывающей и сложной задачей. Но теперь я хочу присутствовать при росте моего сына", - сказал Хёфер.

Продолжающееся присутствие в медиа

Успокоенный RTL о своем дальнейшем значении в медиа-ландшафте, Хёфер уточнил: "Я не исчезну полностью из виду. Я все еще буду узнаваемым лицом RTL, и зрители, похоже, приняли эту роль". В результате Хёфер будет исследовать индивидуальные проекты, которые дадут ему больше творческой свободы, и останется активным в социальных сетях.

Хёфер женился на своей 28-летней партнерше Фонг Лан в 2018 году и стал отцом в 2015 году. До этого брака Хёфер имел троих детей от предыдущих отношений.

Член команды спикеров "Tagesschau" с 1985 года, Хёфер стал главным спикером в 2004 году. Прощаясь со своей последней новостной программой ARD в темном костюме и красной галстуке, Хёфер вскоре объявил о своем переходе в RTL.

Возвышение Пинар Аталай

С уходом Хёфера Пинар Аталай станет единственным главным ведущим. С августа 2021 года они делят обязанности ведущего "RTL Direkt". На смену Аталай придет "RTL Direkt" редактор Лотар Келлер, который ранее был частью расширенной команды модераторов "RTL Nachtjournal".

Что касается специального прощания с "RTL Direkt", Хёфер еще не принял никаких решений. "Я не могу расстаться с галстуком прямо сейчас. Думаю, я просто выражу благодарность своим коллегам и зрителям".

После объявления о своем уходе из "RTL Direkt" в интервью Хёфер упомянул, как рост его сына и упущенные этапы повлияли на его личную жизнь. Он также выразил волнение по поводу того, чтобы проводить больше времени со своей семьей в будущем.

С уходом Хёфера Пинар Аталай станет единственным главным ведущим "RTL Direkt", в то время как Лотар Келлер станет его преемником в качестве редактора.

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