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Ядовитые голубые водоросли: какие озера для купания страдают?

При температурах до 30 градусов многие ищут охлаждения в озере. Но в некоторых водах Нижней Саксонии и Бремене купальщики doivent быть осторожны с сине-зелеными водорослями.

 and  Anthony Ross
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Цианобактерии в стоячих водах летом не редкость.
Цианобактерии в стоячих водах летом не редкость.

- Ядовитые голубые водоросли: какие озера для купания страдают?

Из-за вспышки сине-зеленых водорослей управление здравоохранения Нижней Саксонии (NLGA) ввело запрет на купание в трех водоемах. Пострадали Зеебургер Зее (район Гёттинген), пляж Хайдестрандбад в Хеммооре (район Куксхавен) и Бадesee Вестерхольт ам Корсберг (район Ольденбург), как объявило управление. В пробах воды были обнаружены высокие концентрации токсичных бактерий.

Здравоохранительные органы районов регулярно проверяют воду, чтобы снять запрет на купание как можно скорее. Это также относится к Лаашер Зее (район Люхов-Данненберг): там купание снова разрешено.

NLGA мониторит качество воды в 274 местах для купания в Нижней Саксонии. В течение сезона купания с 15 мая по 15 сентября вода проверяется каждые две-четыре недели. Качество воды в большинстве мест для купания "отличное".

Высокие концентрации сине-зеленых водорослей в 20 озерах для купания

Однако высокие концентрации сине-зеленых водорослей были зафиксированы в 20 озерах для купания в Нижней Саксонии, как сообщило управление. Местные здравоохранительные органы выдали предупреждение. Среди пострадавших водоемов - озеро в МашENER Мооре и бассейн для купания в Рамэльслохе (оба в районе Харбург). Купание там не запрещено, но следует проявлять осторожность.

Распознать цветение водорослей можно по мутности воды. "Если в коленную глубину вы уже не видите своих ног, лучше не купайтесь", - сказал NLGA.

Управление здравоохранения в Бремене рекомендует купающимся не плавать в Валлер Фельдмаркзее из-за сине-зеленых водорослей. В самой маленькой федеральной земле проверяются десять озер и мест для купания.

Проблемы со здоровьем

Сине-зеленые водоросли могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек или конъюнктивит при контакте или проглатывании. Они также могут вызывать тошноту, респираторные инфекции или аллергические реакции. По словам NLGA, дети особенно уязвимы, но взрослые и собаки тоже могут подвергаться опасности при купании в пострадавших озерах.

Другие водоемы в Нижней Саксонии также могут быть затронуты, так как NLGA продолжает отслеживать распространение сине-зеленых водорослей. Купание в этих районах следует осуществлять с осторожностью, так как при контакте с водорослями могут возникнуть симптомы, такие как раздражение кожи, конъюнктивит или тошнота.

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