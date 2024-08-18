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Я всегда нахожусь с девушкой, но я также общаюсь с ней в интимные моменты.

Встречи Алины с Жанетт были до отношений с Винсентом. Сейчас она продолжает это делать. Есть ли возможность положительного исхода?

 and  Carmen Simpson
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Проблемы в отношениях часто возникают из-за внебрачных связей для многих пар
Проблемы в отношениях часто возникают из-за внебрачных связей для многих пар

- Я всегда нахожусь с девушкой, но я также общаюсь с ней в интимные моменты.

Уважаемая госпожа Пеirano,

В последнее время меня мучают странные сны, в которых мой партнер меня бросает и я оказываюсь публично униженной, как на сцене или в суде. Сначала я не могла понять, но потом задумалась и решила, что эти сны somehow связаны с некоторыми аспектами моей жизни, которые не идеальны.

Я 27-летняя девушка из Кёльна, у меня есть группа друзей в берлинской арт-сцене. Моя лучшая подруга познакомила меня с этой компанией несколько лет назад, и всякий раз, когда я бываю в Берлине каждые три-четыре недели, я хожу на вечеринки и общаюсь с людьми.

В течение примерно шести или семи лет у меня были повторяющиеся отношения с Жанетт, младшей сестрой друга. Сначала это было больше похоже на эксперимент, чтобы понять, что такое быть с женщиной. В то время я также спала с другими женщинами, но потом перестала.

Но с Жанетт все по-прежнему. Каждый раз, когда мы встречаемся, между нами есть сильная притяжение. Она очень привлекательна, грациозна, целуется прекрасно, и секс просто фантастический. Он расслабленный, интимный, чувственный, теплый и гладкий. Просто идеально.

Но это все, что это такое.

Мы не общаемся через сообщения, мы не скучаем друг по другу, когда не встречаемся, и мы не хотим отношений друг с другом. Все в нашей берлинской дружеской группе об этом знают, и это не большая проблема. Там нет постоянных отношений, только временные.

Но теперь я уже больше года встречаюсь с мужчиной старше меня (Винсент, 42 лет), который серьезно ко мне относится и предложил мне переехать к нему в июле.

Мы ладим, он умный, и он вдохновляет меня. И с ним я могу открыть для себя мир с совершенно новой точки зрения, например, посетить Биеннале в Венеции или кинофестиваль в Каннах. И мы предпочитаем жить в роскошном отеле, а не на кемпинге. Сначала это было странно для меня, но теперь я действительно наслаждаюсь этим.

Я люблю Винсента и наслаждаюсь нашей жизнью вместе. Но я также люблю свою собственную жизнь и свою берлинскую дружескую группу. Винсент нормально относится к этому. Он может отделить это и не захотел присоединиться ко мне пока. Но недавно моя подруга из Кёльна была со мной в Берлине, которая тоже хорошо knows меня и Винсента, и она увидела, как я танцую с Жанетт и ушла с ней в комнату. А потом она спросила меня, о чем я думаю и что бы сказал Винсент, если бы узнал.

И странно, но только в тот момент я поняла, что я на самом деле делаю. Снаружи это кажется каким-то двойной жизнью. Но странно, я не чувствую себя виноватой из-за этого вообще. Жанетт - это Жанетт, а Винсент - это Винсент, каждый в своем мире, и у меня отдельные отношения с обоими, и никто ничего не отнимает у другого.

peut-être я тоже боялась, что Винсент осудит меня, если узнает, что я с женщиной. Сам он очень негативно отреагировал на один гей-фильм.

Теперь главный вопрос: я наивна, потому что даже не подумала, что мои отношения с Жанетт могут быть проблемой для Винсента?

Должна ли я рассказать ему об этом или просто оставить все как есть? Или мне нужно "закончить" с Жанетт, хотя это даже не постоянные отношения или роман?

Что мне делать?

С уважением,Алина Г.

Кажется, расстояние между вашими мирами еще больше, потому что кажется, что вы можете почти ментально стереть один мир, когда находитесь в другом.

Когда вы вне Берлина, Жанетт практически растворяется на заднем плане. И когда вы в Берлине, Винсент и мир, который вы делите с ним, кажется, исчезают. Всегда ли это было так в вашей жизни, или вы научились отделять свои миры в детстве, возможно, из-за развода родителей и строгого разделения "мира мамы" и "мира папы", где вам даже не разрешалось говорить о другом?

Кажется, это сильное разделение, которое вы так легко управляете. И чувства, связанные с этими мирами или конкретными людьми, вы тоже отделяете, делая вас чувствующей, что вы теряете часть себя.

И только через это "диссоциацию" - это разделение - вы можете забыть, что связывает вас с Винсентом и что вы, возможно, договорились о внешних отношениях. Есть ли какие-либо соглашения, явные или неявные, с ним о моногамии? С Жанетт все ясно. Как бы вы почувствовали, если бы Винсент занимался сексом с другим человеком или даже с несколькими людьми, не задумываясь об этом?

Приняли бы вы это, если бы он сказал вам, что это ничего не значит, потому что он знает этого человека уже много лет и раньше имел случайный секс с ним, и он не отнимает ничего у вас?

Если вы комфортно относитесь к тому, что у всех есть свои сексуальные опыты (но не обсуждают их), вы могли бы поговорить об этом с Винсентом. Как бы вы почувствовали, если бы поговорили с ним об этом? Был бы он в порядке с этим или это бы закончилось отношениями? Для некоторых пар открытие отношений является решением.

Моногамия или сексуальная исключительность - это то, о чем большинство людей имеет смешанные чувства. Большинство хотели бы иметь свои собственные сексуальные приключения без чувства вины. Проблема в том, что эти же люди были бы расстроены и обижены, если бы их партнер делал то же самое (или даже хотел бы).

Многие пары выбирают воздерживаться от сексуальных приключений с другими, чтобы избежать проблем с тем, что их партнер делает то же самое. Это, по сути, обмен: я дам тебе что-то, потому что хочу, чтобы ты ответила тем же. Как вы относитесь к отсутствию ограничений? Вы, кажется, получаете многое от Винсента в отношениях, но упускаете из виду, что должны ответить взаимностью. Как бы вы отреагировали, если бы роли поменялись? Или что бы вы подумали о друге, делающем то же самое в своих отношениях? Вы один из тех, кто также игнорирует соглашения в других областях жизни (например, не платит долги, нарушает обещания, не выполняет задачи...)? И чего вы ожидаете от других, особенно от своего партнера, в плане надежности?

Если есть расхождения: как вы оправдываете это для себя и считаете ли вы это оправдание справедливым и разумным?

Когда вы чувствуете себя ограниченным определенными правилами, я советую пересмотреть их. К счастью, мы живем в 21 веке, и отношения гибкие. Ни одна женщина не обязана выполнять домашние обязанности или воспитывать детей в одиночку, ни один мужчина не обязан быть единственным кормильцем, и нет необходимости жениться или жить вместе. Верность тоже не является обязательной. Многие пары выбирают открытые отношения и принимают это решение. Я считаю, что единственный важный аспект - это открытый диалог о ожиданиях и соглашениях и придерживаться их. Именно так строится доверие.

Так что, если вы хотите большей личной свободы и хотите дать ту же свободу Винсенту, вам следует поговорить с ним об этом.

Если он не согласен, у вас все еще есть несколько вариантов: либо расстаться с Жанеттой и придерживаться правил, либо расстаться с Винсентом и жить так, как хотите. Или продолжать тайные встречи, как вы делаете сейчас. Но это значит, что вам придется подавлять свои чувства, и ваши сны - это признак того, что это причиняет вам подсознательный стресс. Кроме того, риск в том, что ваша "тайная жизнь" в конечном итоге будет раскрыта. Последствия будут такими, что Винсент почувствует предательство и, скорее всего, расстанется с вами. Вы действительно хотите этого для него? В моей работе я заметила, что многие люди недооценивают ущерб, который может причинить измена, заранее.

И независимо от того, узнает ли Винсент о вашей неверности или нет, помните об этом: вы не можете обманывать и лгать самому важному человеку в своей жизни - себе.

С наилучшими пожеланиями,

Джулия Пеirano

Что касается отношений Алины, развлечения, которые она получает с Жанеттой в Берлине, очень отличаются от серьезных обязательств перед Винсентом, создавая уникальный баланс.

Понимая перспективу Алины, развлечения, которые она получает от Жанетты, добавляют еще один слой к ее богатому жизненному опыту, становясь важной частью ее личностного роста.

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