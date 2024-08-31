- "Я сидел впереди, когда мыл посуду"

В полуфинале закончилось путешествие для Даниэлы "Данни" Бюхнер (46). Она не справилась с испытанием "Знания делают Ааааа" и была выбита из летнего шоу "Я знаменитость - Дуэль легенд джунглей" на 16-й день (финал 31 августа на RTL+, 1 сентября на линейном телевидении RTL).

Она поделилась своими мыслями обczesном уходе, о своем самом большом испытании и почему ей понравилось находиться в ЮАР больше, чем в Австралии в интервью новостному агентству spot on news.

Вы как будто идеально вписались в джунгли, но это привело только к шестой позиции. Как долго вы были расстроены последним тестом?

Даниэла Бюхнер: Что вы имеете в виду под "только" шестой позицией? Я была в лагере легенд джунглей, так что все уже победители там. Я не считаю шестое место плохим. Конечно, я не знала всего в тесте, просто немного растерялась. Но не обязательно быть первым, чтобы быть победителем. И я считаю, что я справилась с шоу довольно хорошо для себя.

Вы хотели показать, что изменились со своего первого появления в джунглях, насколько успешно вам это удалось?

Бюхнер: Я определенно показала другую сторону. Вы должны помнить, в 2020 году я была сломлена. Это было примерно через год после смерти моего мужа Йенса. И я точно не была собой тогда. На этот раз я была собой.

Как бы вы описали свою роль в лагере?

Бюхнер: Трудно сказать, какую роль я видела для себя. Я просто была собой и той, кто переживал все. Например, я была прямо впереди с посудой. Я была одной из женщин лагеря. Но я не была мамой лагеря. Я мама дома.

Говоря о маме. Как прошла встреча с вашими детьми после джунглей? Как они справились без мамы?

Бюхнер: Все было организовано для моих детей. Каждый раз, когда я делаю большой формат, все организовано до последней детали. Мои дети справились очень хорошо. У них были близкие друзья, которые их поддерживали. Я могла уехать в ЮАР спокойно. Конечно, у меня близкие отношения с детьми. Первый звонок, я думаю, длился больше часа. Они плакали, они смеялись. Было просто приятно снова увидеть своих детей. Я люблю те моменты, когда я получаю свой телефон после одного или двух недель и могу видеть и слышать своих детей. Это награда за все.

Самое большое испытание для вас в джунглях было то, что вы скучали по семье?

Бюхнер: Самое большое испытание всегда знать, что я не с детьми в этот момент и не знаю, что происходит. Я обычно довольно уверена, что все в порядке, но, конечно, каждая мать хотела бы быть со своими детьми. Но в конце концов, я делаю все для своей семьи. Все должно быть ясно, и я должна улететь с чистой совестью, иначе я бы не делала этого.

Какой из ваших двух появлений в джунглях был более трудным для вас?

Бюхнер: Я нашла Австралию намного, намного более сложной, потому что я не была эмоционально и ментально в себе, и потому что я не чувствовала себя хорошо. ЮАР тоже была сложной, но более красивой. Кому нравится спать в джунглях? Кому всегда хочется иметь грязь под ногтями или что-то в этом роде? Кому хочется быть голодным? Кому хочется быть постоянно усталым? Но я нашла ЮАР очень, очень красивой, потому что я была там с ясной головой, и это сделало его более приятным для меня. И я все еще благодарен за этот шанс, который у меня был.

Вы бы что-то сделали по-другому в retrospective относительно шоу?

Бухнер: Ничего! Я считаю, что все было хорошо так, как я была. И я считаю, что я смогла показать, что я нашла свой внутренний баланс. Конечно, были ситуации, когда я стала громче или что-то в этом роде, но это нормально. В конце концов, они все чужие, с которыми вы basically заперты.

С кем вы ладили лучше всего?

Бюхнер: Странно, но я ладила с большинством людей очень хорошо. С Гильей Зигель всегда было немного сложно для всех, но даже с ней я смогла помириться в конце. Мы поговорили. Не было никого, о ком я думала: "О, теперь я хочу убежать".

Вы все еще поддерживаете связь с кем-то?

Бюхнер: Да, я все еще поддерживаю связь с некоторыми коллегами. Например, с Эленой Мирас, Сара Кнаппик, Кадер Лот и Торстеном Легатом.

Но Сара Кнаппик однажды назвала вас подлизай...

Бюхнер: Да, она, должно быть, плохо себя чувствовала. Но на следующий день, и это показывает силу, она извинилась, и все было кончено. Я не тот тип, который держит злобу.

Вы были на многих шоу. Какое из них все еще в вашем списке желаний?

Бюхнер: Многие люди думают, что я была на всех шоу, но есть еще некоторые открытые. Кто знает, что дальше? Прямо сейчас я наслаждаюсь своим временем дома, и я действительно жду нашего документального фильма "Бюхнеры - семейный хаос под пальмами", который начнется этой осенью на RTLzwei.

Несмотря на ранний уход, Даниэла Бюchner осталась оптимистичной по поводу своего места в конкурсе, сказав: "Что вы имеете в виду под 'только' шестое место? Я была в лагере легенд джунглей, так что каждый уже победитель там. Я не считаю, что шестое место плохое место вообще". Кроме того, она выразила, что гордится своей игрой в шоу, сказав: "Я не думаю, что мне нужно было прийти первым, чтобы быть победителем".

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