Я преуспеваю в создании привлекательных заголовков.

Друзья называют Джейсона Чарльза Бека, лучше известного как Чилли Гонзalonс, прозвищем Гонзо, и это же прозвище стало названием его последнего альбома в возрасте 52 лет, канадца с еврейскими корнями.

За свою жизнь Гонзо много путешествовал и начал свою музыкальную карьеру в родном Монреале. Он жил и работал в Берлине в конце 1990-х годов, переехал в Париж в 2003 году и eventually обосновался в Кёльне в 2011 году, где проживает и по сей день.

За это время он выпустил множество альбомов, чередуя рэп и композиции для фортепиано. Часто его можно увидеть в халате и тапочках, и он сотрудничал с такими артистами, как Лесли Фейст, Peaches, Джарвис Кокер и даже делил сцену с Хельге Шнайдером. Его построждественские концерты в Кёльнской филармонии легендарны и всегда распродаются заранее.

После выхода "French Kiss" в 2023 году через год последовал еще один альбом под названием "Гонзо". Гонзо объясняет, почему он вернулся к рэпу после длительного перерыва, делится своими мыслями о культуре отмены и обсуждает ее связь с Рихардом Вагнером в интервью для ntv.de.

ntv.de: Почему вы снова открыли свой (рэп-)голос в "French Kiss" и теперь в "Гонзо"?

Чилли Гонзalonс: Да, я записал альбом на французском языке. 2023 год был для меня французским годом. (смеется) Это не было сознательным решением писать на французском, это было инстинктивным. Писать на языке, отличном от родного, освобождает, но ты также становишься более осторожным. И правда, я не писал текстов десять лет - пока проходил интенсивную психоаналитическую терапию.*

Так вы, по сути, использовали все свои слова во время терапии, оставив их для лирики?

Да, я так думаю. В психоанализе вы ищете подсознательные эмоции и называете их. Это научный процесс, и он был невероятно исцеляющим для меня. В 2021 году эта терапия закончилась, и в 2022 году тексты вернулись. Это было как включить воду, и она просто текла. Я инстинктивный художник и всегда жду, когда что-то произойдет. Иногда это "Пианинские сессии", иногда я чувствую желание сотрудничать... Я жду, чтобы направление показало мне, куда идти. В 2022 году это были слова, и, somehow, они были первыми на французском.*

Как ваш немецкий?

Мой немецкий отличный. (смеется) В 2023 году я прочитал свой первый роман на немецком языке. "Faserland" от Кристиана Крахта. Это был первый раз, когда мой немецкий был достаточно хорошим, чтобы читать и наслаждаться всей книгой. Это было рекомендация от другого носителя английского языка, потому что Крахт использует литературный, но простой язык. Он имеет свой собственный языковой мир и не использует слишком много слов.*

И вот теперь есть и немецкий трек с "I.C.E."?! Вы, наверное, не нуждаетесь в вопросе, что вас вдохновило, но... какой посыл?

Я много времени провожу на поездах. Даже в 1998 году, когда я впервые провел длительное время в Германии, я много путешествовал на поездах. В то время немецкая железная дорога была воплощением немецкой культуры - в наши дни это немного хаос. Поездки на поезде представляют мое время в Германии и являются метафорой и хорошего, и плохого здесь. Я влюблен в Германию. Но когда любишь кого-то, можно и критиковать - не всегда все фантастически.*

Это любовь-ненависть?

Не совсем. Я бы не описал это как ненавистные отношения, это больше похоже на реалистичную любовную историю, которую я имею с этой страной. Я переехал из Парижа в Кёльн, и многих людей это удивляет. Я не сдал свою квартиру в Париже, я полностью переехал в Кёльн. У немцев есть комплекс неполноценности - гордиться тем, что немец, табу в этой стране. Я понимаю это, но я верю, что вы должны видеть страну с моей точки зрения - с этой любовью. Это о "I.C.E.". Это моя первая и последняя песня на немецком языке.*

Почему вам так нравится Кёльн? Большинство музыкантов из-за рубежа оказываются в Берлине.

Я предпочитаю тихую жизнь дома, потому что провожу много времени в поездках. Я ассоциирую Берлин с большим количеством действий, людьми, длинными такси или поездками на поездах. Я бы предпочел быть блуждающим артистом. Но маленький город тоже не подойдет для меня. Из Кёльна я могу быстро добраться куда угодно поездом, потому что я ненавижу аэропорты и полеты. Десять лет в Париже были потрясающими, но также и напряженными - потому что там все всегда большая постановка. Теперь я могу наслаждаться этим, когда я там, потому что я чувствую себя дома в Кёльне снова.*

Вы нашли себя, а также дом в Кёльне, и поэтому назвали свой новый альбом "Гонзо"?

Я бы сказал, что Гонзо - это мой рэповый альтер-эго. Вибрация более бунтарская, острая. Когда я продюсирую пианинские треки, это все Маэстро Чилли Гонзalonс. Но рэпер внутри меня - Гонзо. Я взял энергию, которую я имел 20 лет назад, и обновил ее. В то время рифмы были забавными, но темными, наполненными самоуничижением. Но я не чувствовал себя так в то время. Это исходило из моего подсознания. Через терапию я научился выражать свои эмоции, так что тексты остаются сложными и интенсивными, но они честно отражают мои чувства сейчас. Теперь я даю себе пощечину всякий раз, когда произношу эти слова, чего я никогда не делал раньше.*

В вашей песне "F Wagner" вы исследуете тему культуры отмены. Возможно ли отделить искусство от художника?

Мало вероятно, я считаю, что они неразделимы.

Никто не может просто так изменить свою позицию по отношению к кому-то или чему-то. Иногда у нас есть приятные воспоминания о прошлых прекрасных опытах, связанных с музыкой артиста. Вы не можете просто стереть это. Музыка - это часть той памяти. Вот почему мы отделяем искусство и артистов, но, конечно, каждый человек решает это для себя. Мы должны вести этот разговор, помня, что люди никогда не бывают совершенными. Я не называю никого полностью злым, и я сам не на 100% хорош. Я несовершенен, и, возможно, человек, о котором идет речь, даже более испорчен, чем я. "Мы все немного Ричард" - главный урок из песни. Я не бойкотирую музыку Вагнера, она оказала на меня и западную музыку в целом значительное влияние. Но Вагнер не был просто антисемитом, он написал книгу об этом: "Иудаизм в музыке". Он активно пропагандировал антисемитизм, и не важно, как давно это было.

Тем не менее, вы цените музыку Вагнера несмотря на его сомнительное прошлое, но выступаете за переименование улицы Ричарда Вагнера в Кёльне в улицу Тина Тернер...

Да, замена его на что-то достойное - лучший вариант, я думаю. Не речь идет о закапывании прошлого, а о создании лучшего будущего. Тина Тернер кажется идеальной заменой. Недавно петиция собрала около 14 000 подписей. Я отправил запрос в город, но процесс долгий.

Хотя Ричард Вагнер уже давно умер, артисты, подобные Кани Весту, продолжают получать прибыль от своей музыки, несмотря на их спорные заявления. Вы бы сделали различие в этом случае?

В случае Вагнера доходы от его музыки на фестивале в Байрейте способствуют образованию об антисемитизме. Его антисемитская сущность признается там. С Кани Вестом это похоже для меня. Я не считаю, что прослушивание его музыки поддерживает его взгляды. Но я не могу смотреть фильмы Вуди Аллена, мне это неприятно. Прослушивание музыки Веста не вызывает у меня таких чувств. У каждого есть свои границы. Датирование подпольного, спорного сложнее для меня, чем спорадические антисемитские комментарии из-за психического заболевания. Видите ли, у меня нет простого решения. Но я не считаю, что лучший курс действий - отвлечь внимание и финансовую поддержку от кого-то.

Так вы никогда не были большим фанатом Рэмштайна, да?

Не особо, нет. В этом случае я бы не колебался, назвав вокалиста придурком, мерзавцем и, возможно, преступником. Это легко для меня, потому что я никогда не имел личной связи с их музыкой. Бывает сложно отвернуться от чего-то, что любишь. С другой стороны, легко порвать с чем-то, что не нравится. Вы можете привязаться к работе артиста, не зная ничего о них. Но как только вы обнаруживаете их недостатки или обвинения, это становится проблемой.

Неоклассический Массacre исследует сервисы потокового вещания, их алгоритмы и создание контента для них. Артисты слишком часто следуют за толпой?

Артисты должны сопротивляться тому, чтобы алгоритм диктовал их музыку. Мой творческий процесс состоит из двух этапов. Сначала это чистое, сосредоточенное на искусстве само по себе, без внешнего влияния. Я позволяю ему течь, не судя его. Затем наступает сложная часть, когда я становлюсь гением маркетинга, мастером кликбейта, главой контроля. (смеется) Но слишком многие позволяют алгоритму диктовать их искусство, и это то, что я адресую. Я люблю алгоритм и его потенциал для саморекламы. Я ценю, что сегодня это не только несколько человек в офисе принимают решения о том, что должно быть услышано. Промышленность музыки больше не является отраслью, охраняемой воротами. Раньше было бы невозможно пробиться на сцену для такого еврейского пианиста-рэпера, как я. Спасибо интернету и YouTube за то, что сделали мою карьеру возможной. (смеется)

Я много времени провожу на сцене...

Это правда, я фактически всегда в туре. Я никогда не бываю далеко от сцены в своем уме. Все, что я делаю, вращается вокруг нее. Я инстинктивно тестирую свою музыку вживую. Я должен измерить ее влияние на аудиторию. Вызывает ли музыка отклик, вызывает ли она ответ, вызывает ли она эмоции у людей?

В Берлинском концертном зале вы скоро выступят, следуя за своим шоу на площади Дома в Кёльне. Для вас эти места имеют особое значение для выступления. В Кёльне речь шла о том, чтобы привлечь внимание аудитории в нужный момент для номеров на пианино. Я удалось сделать это, создав атмосферу, в которой аудитория замолчала, позволив мне играть около 12-15 минут без перерыва. С другой стороны, в Концертном зале задача состоит в том, чтобы взбодрить толпу, заставить их встать, танцевать и хорошо провести время, а не сосредотачиваться интенсивно.

Беседа между Чили Гонзалесом и Николь Анкельманн.

Альбом "Гонзо" сейчас доступен.

Гонзо несколько лет жил и работал в Кёльне с 2011 года, и этот город стал его новым домом.

Во время своего пребывания в Кёльне Гонзо часто выступал в филармонии Кёльна, и его построждественские события там всегда пользовались большим спросом и быстро раскупались.

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