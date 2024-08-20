- Я посещаю концерт Тейлор Свифт в Лондоне

Во время второго с последнего концерта "The Eras Tour" Тейлор Свифт (34) в Лондоне зрители заметили любопытного фаната Свифт: Как сообщают различные источники, в том числе британская "Daily Mail", актера Тейлора Лотнера (32) видели на стадионе Уэмбли в понедельник вечером. Актер, который встречался с певицей несколько месяцев в 2009 году, удачно слился с толпой из около 100 000 зрителей.

На своих историях в Instagram он поделился фотографией своего запястья, украшенного браслетами, вместе с клипами выступления Свифт. Лотнер не был единственным поклонником Свифт на мероприятии; его жена, Тейлор (27, бывшая Доме), также поделилась историей в Instagram с фотографиями браслетов и видеороликами со стадиона Уэмбли. Пара поженилась в ноябре 2022 года.

Свифт познакомилась с актером "Сумерек" на съемках романтической комедии "День святого Валентина" в 2009 году, и они встречались некоторое время. По слухам, песня Свифт "Back To December" была написана для Тейлора Лотнера, служа своего рода извинением за их расставание в то время. Несмотря на их прежнюю романтическую историю, они остаются друзьями до сих пор.

В подкасте "Call Her Daddy" Лотнер рассказал о своей дружбе с бывшей в декабре, сказав: "Если вы цените человека за того, кто он есть по сути, то вы можете преодолеть, простить и сохранить эту связь другим образом".

Вечер свиданий на стадионе Уэмбли с Ченнингом Татумом

Тейлор Лотнер и его жена не были единственными известными поклонниками Свифт, которые оставались незамеченными в лондонской аудитории. На своем аккаунте в Instagram Ченнинг Татум (44) поделился трогательным видео своего "вечера свиданий" с компаньонкой Зои Кравиц (35) на "The Eras Tour" в Великобритании. "Любовь настоящая, и Тейлор Свифт - сила, с которой нужно считаться! Я даже получил несколько подставок для гитары от большой Свифт, которые собираюсь выставить на аукцион для благотворительности".

Тейлор Лотнер и его жена Тейл наслаждались концертом, а Тейл также поделилась историями в Instagram с мероприятия. В том же посте в Instagram Тейлор Лотнер поделился клипами выступления Тейлор Свифт и фотографией своего браслета, который, возможно, был подарком от его бывшей.

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