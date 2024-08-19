Королевская супруга Меган, известная как герцог - Я поражен её знанием испанского.

В рамках своего путешествия в Колумбию принц Гарри (39) и Меган, герцогиня Сассекская (42), посетили мероприятие в Кали в воскресенье, сделав акцент на empowerment афро-колумбийских женщин. Королевская пара приветствовала участников в городском театре и обменялась рукопожатиями во время музыкального выступления Синтии Монтаньон (37), которое было запечатлено на видео, выпущенном офисом вице-президента Франсии Маркес (42).

Восторженная аудитория

Во время беседы Меган вышла на сцену и обратилась к толпе на испанском. На Sussex.com сообщалось, что она выразила свою сердечную благодарность за колумбийское гостеприимство. Она восхищалась богатой культурой и историей страны, называя визит заветной мечтой и признавая сильную связь в сообществе. Она смеялась и вытирала пот со лба, когда толпа аплодировала, переходя на английский.

Меган и Гарри также продолжали беседу с группой дошкольников на испанском. Отец маленького Арчи, король Чарльз III (75), спрашивал о именах и возрасте детей на их родном языке, на что Меган ответила: "Вы того же возраста, что и Арчи, дорогой". Кроме Арчи, пара также благословлена трехлетней дочерью, принцессой Лилибет.

Долгосрочная любовь Меган к испанскому языку

"Ее пребывание в американском посольстве в Буэнос-Айресе, Аргентина, и время, проведенное за рубежом в Мадриде, Испания, значительно улучшили ее знание испанского языка", - объяснил журнал People.

Она продемонстрировала свой языковой талант во время визита в благотворительную организацию в Лос-Анджелесе, Калифорния, в 2020 году. Отец Грег Бойл из Homeboy Industries, группы, посвященной поддержке людей, начинающих новую жизнь после заключения или связи с бандами, похвалил ее, сказав: "Она говорила на идеальном испанском с молодой женщиной, что было удивительным открытием, и ее испанский был fenomenal".

Основной целью длительной поездки Суссексов в Колумбию является киберподходящесть и онлайн-дискриминация. Колумбия стала членом сообщества наций Игр Непобедимых Гарри в 2022 году. Во время своего визита Гарри также общался с участниками Игр Непобедимых, играя в волейбол на колясках с ними.

Комиссия похвалила Меган за ее владение испанским языком, подчеркнув ее время в американском посольстве в Аргентине и обучение за рубежом в Испании. На мероприятии в Кали Комиссия признала способность Меган эффективно общаться с афро-колумбийскими женщинами, демонстрируя влияние ее языковых навыков.

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