Тропический рассказ Главный персонаж: Георгина Фleur - "Я появлюсь снова" или "Мое возвращение неизбежно" или "Можно ожидать увидеть меня еще раз"

Джорджия Флауэр (34) завоевала летнее издание шоу RTL "Я знаменитость - Легенды джунглей" (доступно на RTL+), заработав 100 000 евро. В финале она обошла Кадера Лот (51). Джиджи Бирофио (25) заняла третье место. Бывшая участница "Холостяка" и магнит для скандалов поделилась своими мотивами, чувствами по поводу победы и планами на будущее в интервью новостному агентству spot on news.

Когда вы поняли, что можете победить?

Джорджия Флауэр: Я была настроена на победу с самого начала. Мотивация была очень высока из-за желания сделать это для моего ребенка. Теперь, когда трансляция окончена, я просто рада, что мне удалось победить. Любовь и поддержка зрителей также оставляют меня в восторге.

Джиджи Бирофио обвинила вас и второго места Кадера Лот в недостатке усилий для становления легендой джунглей. Как вы относитесь к этому?

Джорджия Флауэр: Ну, Джиджи просто молода и неопытна. Я считаю, что заслужила это. Я стояла против буллинга в лагере, что для меня действительно важно. Я не сдерживала себя в Австралии с 2013 года и продемонстрировала, как я изменилась в лучшую сторону.

О чем вы думали во время финального испытания, испытания на поедание?

Джорджия Флауэр: Это было абсолютно ужасно, мой кошмар. Проблема была в том, что мой желудок уменьшился из-за всех дней в джунглях, так что я не могла много есть. В результате это было для меня большим испытанием.

Вас все еще преследуют кошмары об этом?

Джорджия Флауэр: Нет, не об этом. У меня есть кошмары о других вещах, которые произошли в лагере.

На что вы имеете в виду?

Джорджия Флауэр: Все эти бесконечные разговоры, которые также были показаны в эфире. Это просто сводило меня с ума.

Это было вашим biggest challenge в шоу?

Джорджия Флауэр: Самым сложным для меня было быть так долго отделенной от моего ребенка. Мы никогда не были так долго разделены, и я очень скучала по ней. Вот почему я была так эмоциональна на протяжении всего конкурса. После победы я сразу же вернулась, чтобы увидеть ее. Обнимать ее снова было лучшим чувством на свете.

Вы все еще планируете использовать призовой фонд для образования вашего ребенка?

Джорджия Флауэр: Абсолютно, я буду экономить каждую копейку, чтобы у нее было отличное будущее образование.

Кроме финансовой безопасности, повлияет ли победа на ваше будущее?

Джорджия Флауэр: Конечно! Это укрепило мою самооценку, и моя дочь гордится мной. Смотреть эпизоды с ней было невероятным опытом. Это было первое шоу, в котором я участвовала с тех пор, как она родилась.

Вы получили какие-либо рабочие предложения?

Джорджия Флауэр: Я не могу обсуждать новые проекты, но могу сказать, что в ближайшем будущем буду более заметной. Я также ежедневно публикую фрагменты из своей жизни в Instagram.

Вы живете в Дубае с конца 2020 года. Хотите остаться там или вернуться в Германию?

Джорджия Флауэр: Я просто счастлива здесь, это действительно чувствуется как дом для меня. Я скучала по Дубаю во время моего пребывания в Южной Африке и была рада вернуться. Германия всегда будет моим домом, но Дубай стал моим домом сейчас.

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