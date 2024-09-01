Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСледующие

"Я появлюсь снова" или "Мое возвращение неизбежно" или "Можно ожидать увидеть меня еще раз"

Джиорина Фleur побеждает в экстремальном лагере звёзд. Эта победа приносит выгоду матери трёхлетнего ребёнка.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

Тропический рассказ Главный персонаж: Георгина Фleur - "Я появлюсь снова" или "Мое возвращение неизбежно" или "Можно ожидать увидеть меня еще раз"

Джорджия Флауэр (34) завоевала летнее издание шоу RTL "Я знаменитость - Легенды джунглей" (доступно на RTL+), заработав 100 000 евро. В финале она обошла Кадера Лот (51). Джиджи Бирофио (25) заняла третье место. Бывшая участница "Холостяка" и магнит для скандалов поделилась своими мотивами, чувствами по поводу победы и планами на будущее в интервью новостному агентству spot on news.

Когда вы поняли, что можете победить?

Джорджия Флауэр: Я была настроена на победу с самого начала. Мотивация была очень высока из-за желания сделать это для моего ребенка. Теперь, когда трансляция окончена, я просто рада, что мне удалось победить. Любовь и поддержка зрителей также оставляют меня в восторге.

Джиджи Бирофио обвинила вас и второго места Кадера Лот в недостатке усилий для становления легендой джунглей. Как вы относитесь к этому?

Джорджия Флауэр: Ну, Джиджи просто молода и неопытна. Я считаю, что заслужила это. Я стояла против буллинга в лагере, что для меня действительно важно. Я не сдерживала себя в Австралии с 2013 года и продемонстрировала, как я изменилась в лучшую сторону.

О чем вы думали во время финального испытания, испытания на поедание?

Джорджия Флауэр: Это было абсолютно ужасно, мой кошмар. Проблема была в том, что мой желудок уменьшился из-за всех дней в джунглях, так что я не могла много есть. В результате это было для меня большим испытанием.

Вас все еще преследуют кошмары об этом?

Джорджия Флауэр: Нет, не об этом. У меня есть кошмары о других вещах, которые произошли в лагере.

На что вы имеете в виду?

Джорджия Флауэр: Все эти бесконечные разговоры, которые также были показаны в эфире. Это просто сводило меня с ума.

Это было вашим biggest challenge в шоу?

Джорджия Флауэр: Самым сложным для меня было быть так долго отделенной от моего ребенка. Мы никогда не были так долго разделены, и я очень скучала по ней. Вот почему я была так эмоциональна на протяжении всего конкурса. После победы я сразу же вернулась, чтобы увидеть ее. Обнимать ее снова было лучшим чувством на свете.

Вы все еще планируете использовать призовой фонд для образования вашего ребенка?

Джорджия Флауэр: Абсолютно, я буду экономить каждую копейку, чтобы у нее было отличное будущее образование.

Кроме финансовой безопасности, повлияет ли победа на ваше будущее?

Джорджия Флауэр: Конечно! Это укрепило мою самооценку, и моя дочь гордится мной. Смотреть эпизоды с ней было невероятным опытом. Это было первое шоу, в котором я участвовала с тех пор, как она родилась.

Вы получили какие-либо рабочие предложения?

Джорджия Флауэр: Я не могу обсуждать новые проекты, но могу сказать, что в ближайшем будущем буду более заметной. Я также ежедневно публикую фрагменты из своей жизни в Instagram.

Вы живете в Дубае с конца 2020 года. Хотите остаться там или вернуться в Германию?

Джорджия Флауэр: Я просто счастлива здесь, это действительно чувствуется как дом для меня. Я скучала по Дубаю во время моего пребывания в Южной Африке и была рада вернуться. Германия всегда будет моим домом, но Дубай стал моим домом сейчас.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кейт Бланшетт появляется в жилете
Общество

Кейт Бланшетт появляется в жилете

Кейт Бланшетт появляется в жилете Кейт Бланшетт сияла ярче звёзд на 81-м Венецианском международном кинофестивале, блистая в сверкающем чокере. На ужин Armani Beauty она выбрала лёгкий чокер-хalter топ, открытый спереди, подчёркивающий её очаровательную линию шеи. Блестящие цепочки свободно украшали её руки, добавляя изюминку гламура. Она дополнила образ строгим чёрным комбинезоном

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Звезды Брэд Питт и Джордж Клуни направляются в Венецию.
Общество

Звезды Брэд Питт и Джордж Клуни направляются в Венецию.

Звезды Брэд Питт и Джордж Клуни направляются в Венецию. Брэд Питт сознательно избегал встречи со своей бывшей женой Анджелиной Джоли во время своего визита в Венецию. Вместо этого Питт и его друг-коллега Джордж Клуни появились на кинофестивале, сияя перед камерами, когда они прибыли на водном такси. Их предстоящий совместный проект

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
После десяти дополнительных представлений в Лас-Вегасе, Адель готова взять заслуженный отпуск.
Общество

Певица Адель объявила о длительном перерыве с музыкальной сценой

Певица Адель объявила о длительном перерыве с музыкальной сценой Аdele отправляется в длительный перерыв в своей музыкальной карьере после завершения концертов в Мюнхене и Лас-Вегасе. Живя в соответствии с названием "самый длительный тур" в своей жизни, певица неустанно выступала почти три года, и теперь она жаждет личного времени.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Партия "Альтернатива для Германии" одержала первую победу на парламентских выборах в Тюрингии.
Политика

Партия "Альтернатива для Германии" одержала первую победу на парламентских выборах в Тюрингии.

АфД добилась исторического успеха в Тюрингии, но потенциальных партнеров по коалиции не видно. Составление правительства, возможно, окажется исключительно сложной задачей.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Линнemann дополнительно выступал в двух федеральных территориях.
Политика

В 23:29 Хёке добился места в парламенте Тюрингии

В 23:29 Хёке добился места в парламенте Тюрингии Альтернатива для Германии (АфД) побеждает в 29 из 44 округов в Тюрингии, но не может сформировать правительство Альтернатива для Германии (АфД) одержала победу в 29 из 44 округов на выборах в ландтаг Тюрингии. В то же время лидер партии Björn Höcke

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно