- Я, по сути, говорю: "Алекса, сыграй "кукурузу" на первом уровне".

Слово недели

Каждую пятницу мы выбираем твиты, которые привлекли наше внимание за последние семь дней. Они либо были невероятно смешными, либо затрагивали актуальные темы. Семейная жизнь не всегда бывает радугой и бабочками; у всех нас были свои неловкие моменты. Но эти опыты так же важны и заслуживают нашего внимания. Аcknowledging these topics, maybe our society can eventually evolve and enhance for the better. Именно поэтому наши твиты могут быть как смешными, так и серьезными. Как бы это ни звучало, миссис Гэмп так же умно сказала: "Жизнь - это как коробка конфет, ты никогда не знаешь, что получишь".

Большое спасибо за то, что поделились своими семейными историями, они приносят радость и краски в наш мир - и часто служат глотком свежего воздуха перед последним рабочим днем недели (если у вас нет выходных обязанностей)! По просьбе фаната, мы создали отдельный раздел, где вы также можете изучить более старые подборки твитов.

Мы также хотим поблагодарить тех, кто прислал нам письма, сказав, что наши выходные твиты знаменуют начало их выходных! 😍

Если у вас есть опыт, который вы хотели бы поделить более подробно, чем это возможно в твите, не стесняйтесь писать нам на адрес [email protected]. Если мы найдем тему интересной и считаем, что она может заинтересовать других, мы свяжемся с вами. Великие идеи могут родиться из небольших наблюдений, и только тогда, когда их признают многие люди, они становятся общей тенденцией или заботой. Мы всегда рады вашим идеям!

Посмотрите: Неисчислимое количество пользователей социальных сетей делятся снимками своей повседневной семейной жизни, а дети часто становятся главными героями. Но является ли правильным делать эти изображения публичными в интернете? Люди из Stern поговорили с влиятельными лицами Mirella и Alicia Joe о плюсах и минусах детей в Интернете.

